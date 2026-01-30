(video) „Fraților...” Torțe și scandări în fața stadionului din Salonic. Cum au întâmpinat suporterii PAOK sicriele grecilor morți în accidentul de la Timiș
Sicriele cu trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier din Timiș au fost aduse în fața stadionului Torumba, pentru un ultim rămas bun din partea fanilor PAOK, scrie adevarul.ro.
Atenție, escroci: Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # UNIMEDIA
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre, scrie omniapress.md
14:00
Rămășițele unei rachete chinezești se apropie de Europa. Care sunt țările din zona de risc # UNIMEDIA
Resturi ale rachetei chinezești Zhuque-3 (ZQ-3), lansată pe 3 decembrie 2025 de la Centrul de Lansare Jiuquan, se apropie de reintrarea în atmosferă, iar autoritățile monitorizează îndeaproape situația, scrie adevărul.ro.
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii anunță cod galben de vânt puternic. Când intră în vigoare avertizarea # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului. Alerta intră în vigoare pe 30 ianuarie, ora 18:00 și va fi valabilă până mâine, 31 ianuarie, ora 31:00.
Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschis ușile după modernizare # UNIMEDIA
Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe care banca îl onorează de 35 de ani față de clienții săi.
„Democrația moldovenească trebuie salvată”. Mesajul lui Igor Dodon, de la tribuna APCE: Trăim cea mai grea perioadă de la războiul din 1992, din cauza unei guvernări incompetente PAS # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, a susținut un discurs la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în care a criticat dur actuala guvernare de la Chișinău și modul în care situația din țară este prezentată partenerilor europeni. „Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică”, se arată în mesajul lui Dodon.
Alertă la vama Tudora: Un obiect suspect, posibil exploziv, a fost descoperit în bagajul unui ucrainean. Activitatea postului, suspendată # UNIMEDIA
Un obiect suspect, posibil exploziv, a fost descoperit în bagajul unui ucrainean de 63 de ani, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, anunță Serviciul Vamal.
(video) „Clounadă, în loc de dialog”. Socialiștii din CMC cer includerea compensațiilor pentru încălzire în bugetul capitalei: E cinic să protestați la ANRE și Președinție, când nu ați ajutat cu nimic cetățenii # UNIMEDIA
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului și spun că doar în aceste condiții sunt gata să examineze votarea documentului financiar. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, în cadrul unui briefing de presă. Acesta a criticat dur acțiunile fracțiunii MAN, pe care le-a calificat drept „show-uri de PR” menite să evite dialogul real și compromisul politic în procesul de aprobare a bugetului municipal.
Doliu în fotbal. A murit Anatolii Tcaciuc, fost jucător la Naționala Moldovei: „Sincere condoleanțe rudelor și prietenilor” # UNIMEDIA
Federația Națională de Fotbal (FMF) anunță trecerea în neființă a lui Anatolii Tcaciuc, fost jucător al Naționalei Moldovei, care din anul 2017 a fost angajat al FMF.
După 20 de ani de fugă, condamnat la detenție pe viață: Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor comis în 2002, la Grătiești, și-a aflat sentința # UNIMEDIA
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, a fost condamnat la detenție pe viață. Sentința a fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, scrie zdg.md.
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești”. Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei a spus că un acord final privind un plan de pace poate fi încheiat numai în cadrul unui summit al liderilor de la Kiev și Moscova, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților, valabile pentru perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2026.
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și responsabilitate.
Un virus extrem de periculos a ajuns în România. Cum se transmite Chikungunya și care sunt simptomele # UNIMEDIA
Autoritățile sanitare au confirmat primul caz de Chikungunya în România, o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor. Pacientul, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a prezentat simptome asemănătoare gripei, iar evoluția a fost complicată de un teren oncologic preexistent, scrie adevarul.ro.
Atenție, părinți! Grădinițele se închid mai devreme, astăzi, din cauza condițiilor meteo. Ce faci dacă nu poți ajunge la timp să îți iei copilul # UNIMEDIA
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, grădinițele vor funcționa doar până la ora 16:00, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru următoarele zile.
Noile tarife pentru consumul de gaze naturale ar putea fi de 14,12 lei pe metru cub, fără TVA, sau 15,25 lei cu TVA inclus. Aceasta este suma propusă de Energocom, care urmează să fie evaluată și aprobată de ANRE.
Săptămâna viitoare începe cu vizite oficiale la Parlament: Speakerii Țărilor Baltice vin la Chișinău. Cu cine vor avea întrevederi # UNIMEDIA
Speakerii din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2-4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația speakerului Igor Grosu.
Pe final de ianuarie, Energocom a depus solicitarea la ANRE de revizuire a tarifelor la gaz. Care este prețul propus # UNIMEDIA
S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public.
Irina Vlah: Republica Moldova are nevoie de o nouă concepţie a politicii externe, care ar lua în calcul noile realităţi geopolitice, inclusiv oportunităţile ce au apărut # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de parcă lumea din jur nu s-ar fi schimbat. Sloganele lor despre integrarea europeană și ieșirea din CSI nu mai funcționează demult și devin cu adevărat periculoase pentru țară”.
Rusia a lansat o rachetă balistică și 111 drone asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat că a discutat cu Putin un armistițiu # UNIMEDIA
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu Vladimir Putin, prin care liderul de la Kremlin s-ar fi angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează EFE, citat de adevarul.ro.
O piață din București va purta numele lui Ilie Ilașcu: Decizia, votată unanim în Consiliul General al Municipiului: „În memoria unui român care a luptat neîncetat pentru valori” # UNIMEDIA
Capitala României va avea un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Eugen Tomac, pe rețelele de socializare. Acesta a menționat că decizia de atribuire a denumirii „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată cu unanimitate de voturi în Consiliul General al Municipiului București.
De la Moldova 1, la Guvern. Jurnalista Daniela Crudu va fi noua purtătoare de cuvânt a Executivului # UNIMEDIA
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună dimineața” din 30 ianuarie.
Scandal uriaș: Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA și cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Cele două agenții sunt sub autoritatea sa # UNIMEDIA
Donald Trump a dat în judecată Departamentul Trezoreriei SUA și Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, din cauza dezvăluirii declarațiilor sale fiscale către presă în 2019 și 2020, scrie adevărul.ro.
Atenție, călători: Circulația troleibuzelor, afectată după o pană de curent pe șos. Hîncești, str. Pan Halippa și str. Gheorghe Asachi # UNIMEDIA
În atenția călătorilor! După o pană de curent - șoseaua Hîncești, str. Pan Halippa, str. Gheorghe Asachi, a fost afectată circulația troleibuzelor în zonă.
„Chirița în provincie” revine la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: Comedie pentru toate generațiile # UNIMEDIA
Spectacolul clasic de Vasile Alecsandri, „Chirița în provincie”, este programat vineri, 30 ianuarie, la ora 18.30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Comedia aduce umor, ironie și farmecul original al personajului Chirița, captivând publicul de toate vârstele.
Peste 8.000 de cetățeni din Moldova, Ucraina și Rusă, stabiliți fictiv la Botoșani, și-au pierdut domiciliul: Cărțile de identitate ale acestora vor fi anulate # UNIMEDIA
Peste 8.000 de cetăţeni originari din Ucraina, Republica Moldova şi Federaţia Rusă, stabiliţi fictiv în localităţi din judeţul Botoşani, şi-au pierdut valabilitatea domiciliului, iar cărţile de identitate ale acestora vor fi anulate, a declarat, pentru presa română şeful Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului.
(video) Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea # UNIMEDIA
Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cea mai mare cădere de zăpadă din ultimii peste 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii Universității de Stat din Moscova, transmite AFP, potrivit hotnews.ro.
Automag.md: Ghețuș pe drumuri, mai multe accidente — top piese auto solicitate în aceste zile # UNIMEDIA
Ghețușul din ultimele zile a dus la creșterea numărului de tamponări în trafic, în special în zonele urbane și pe drumurile intens circulate. Chiar și la viteze reduse, carosabilul alunecos poate provoca avarii care necesită intervenții rapide, iar cererea pentru anumite piese auto crește vizibil în astfel de perioade
Bugetarii vor avea zi de muncă scurtă astăzi: Guvernul a stabilit reducerea programului cu 2-3 ore, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Guvernul Republicii Moldova a decis că vineri, 30 ianuarie 2026, va fi o zi de muncă mai scurtă pentru angajați din secturul public, ca măsură preventivă în contextul condițiilor meteorologice dificile prognozate pe întreg teritoriul țării.
Pe 30 ianuarie, Cehoslovacia recunoaște diplomatic România.
Date confidențiale, furate dintr-o companie din capitală: PCCOCS și INI au descins cu percheziții la Chișinău și Ialoveni # UNIMEDIA
Oofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial.
Nativii Berbec câștigă astăzi, iar Taurii se pot aștepta la noi prietenii: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția Venus-Marte aduce o zi de pasiune și determinare pentru toate semnele zodiacale. Reacțiile arhetipale ale fiecărui semn pot varia de la curaj la introspecție, în timp ce horoscopul zilnic ar putea dezvălui perspective personalizate asupra modului în care această aliniere influențează deciziile și relațiile.
La nord - zăpadă și ghețuș, iar la centru și la sud - drumuri umede. Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de iarnă în țară # UNIMEDIA
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de astăzi, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). La ora 07:30, în nordul țării carosabilul era umed, pe alocuri înzăpezit și cu formări de ghețuș, în timp ce în zonele de centru și sud drumurile se prezentau umede.
Scandal la Bruxelles: Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană, concediat după ce ar fi primit cadouri de la Qatar # UNIMEDIA
Bruxelles-ul este zguduit de un nou scandal. Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană a fost concediat în urma unei proceduri disciplinare, după ce ar fi primit cadouri şi beneficii din partea Qatarului, în timp ce negocia un acord strategic pentru Uniunea Europeană cu statul din Golf, scrie adevarul.ro.
Euro crește cu 8 bani, iar Dolarul - cu 10: Cursul valutar pentru weekend, stabilit de BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Europenii discută despre o posibilă umbrelă nucleară comună: Anunțul făcut de cancelarul Germaniei # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi în Moldova se așteaptă condiții meteo variabile, caracterizate prin schimbări periodice ale cerului și posibile precipitații.
Divorț șoc la Hollywood: Patricia și Rob Schneider s-au despărțit, după 15 ani de căsnicie # UNIMEDIA
E luna divorțul la Hollywood! Presa străină scrie că îndrăgitul actor Rob Schneider și soția sa s-au separat după o căsnicie de 15 ani și două fete împreună, potrivit protv.ro.
Escaladare periculoasă în Golf: Iranul desfășoară 1.000 de drone după amenințările lui Trump # UNIMEDIA
Iranul își ridică nivelul de alertă militară, pe fondul temerilor tot mai mari privind un posibil atac american, după ce a mobilizat aproximativ 1.000 de drone considerate „strategice”, potrivit presei de stat de la Teheran, citate de adevarul.ro.
Igor Dodon a avut o întrevedere cu Marta Cartabia, șefa Comisiei de la Veneția. Reforma justiției, vetting-ul și „ignorarea recomandărilor” europene de către PAS, pe agenda discuțiilor # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a avut o întrevedere cu șefa Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia. Potrivit liderului PSRM, discuțiile s-au bazat pe reforma justiției și respectarea standardelor democratice în Republica Moldova.
Furtună devastatoare în Spania și Portugalia. Șase oameni au murit, sute de mii au rămas fără electricitate # UNIMEDIA
Furtună cu efecte devastatoare în vestul Europei. Șase oameni au murit în Portugalia și peste 400.000 au rămas fără electricitate, scrie protv.ro.
Mijlocașul Daniel Țugulea a semnat cu prima echipă. Cât timp este valabil contractul cu FC Petrocub # UNIMEDIA
FC Petrocub a anunțat semnarea unui contract pe o perioadă de cinci ani cu Daniel Țugulea, discipol al școlii de fotbal a clubului.
(video) Percheziții la Ialoveni: Doi bărbați, luați pe sus de polițiști, într-un dosar de trafic de droguri # UNIMEDIA
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bǎrbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice.
Doliu la Spitalul Raional Glodeni: Asistenta medicală, Maria Munteanu, a trecut la cele veșnice: „Un suflet bun și o profesionistă desăvârșită” # UNIMEDIA
Doliu la Spitalul Raional Glodeni. Asistenta medicală, Maria Munteanu, a trecut în neființă. „Amintirea ei va rămâne veșnic vie în inimile noastre”, a scris conducerea instituției pe rețele.
Mai mulți consumatori din capitală, dar și din comuna Bubuieci, vor rămâne temporar fără apă potabilă vineri, 30 ianuarie 2026. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net, citată de digi24.ro.
„Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene # UNIMEDIA
O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele Unite nu mai poate fi considerată certă, scrie adevărul.ro.
