Euro crește cu 8 bani, iar Dolarul - cu 10: Cursul valutar pentru weekend, stabilit de BNM

În această săptămână, la Strasbourg a avut loc sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care au participat şi reprezentanţii Parlamentului RM, inclusiv liderii a două partide de opoziţie – Igor Dodon (PSRM) şi Renato Usatîi (PN). De asemenea, în cadrul sesiunii, Maia Sandu, Preşedintele Republicii Moldova, a ținut un discurs. Şi dacă discursul Maiei Sandu, a fost mediatizat pe larg, unele mesaje transmise de Igor Dodon merită o analiză suplimentară , pentru ca să înțelegem în ce direcție se mișcă opoziția.