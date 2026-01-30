Euro crește cu 8 bani, iar Dolarul - cu 10: Cursul valutar pentru weekend, stabilit de BNM
UNIMEDIA, 30 ianuarie 2026 08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
• • •
Acum 5 minute
08:20
La nord - zăpadă și ghețuș, iar la centru și la sud - drumuri umede. Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de iarnă în țară # UNIMEDIA
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de astăzi, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). La ora 07:30, în nordul țării carosabilul era umed, pe alocuri înzăpezit și cu formări de ghețuș, în timp ce în zonele de centru și sud drumurile se prezentau umede.
Acum 15 minute
08:10
Scandal la Bruxelles: Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană, concediat după ce ar fi primit cadouri de la Qatar # UNIMEDIA
Bruxelles-ul este zguduit de un nou scandal. Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană a fost concediat în urma unei proceduri disciplinare, după ce ar fi primit cadouri şi beneficii din partea Qatarului, în timp ce negocia un acord strategic pentru Uniunea Europeană cu statul din Golf, scrie adevarul.ro.
Acum 30 minute
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum o oră
07:40
Europenii discută despre o posibilă umbrelă nucleară comună: Anunțul făcut de cancelarul Germaniei # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
07:30
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi în Moldova se așteaptă condiții meteo variabile, caracterizate prin schimbări periodice ale cerului și posibile precipitații.
07:30
Divorț șoc la Hollywood: Patricia și Rob Schneider s-au despărțit, după 15 ani de căsnicie # UNIMEDIA
E luna divorțul la Hollywood! Presa străină scrie că îndrăgitul actor Rob Schneider și soția sa s-au separat după o căsnicie de 15 ani și două fete împreună, potrivit protv.ro.
Acum 2 ore
07:20
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi în Moldova se așteaptă condiții meteo variabile, caracterizate prin schimbări periodice ale cerului și posibile precipitații.
07:10
Escaladare periculoasă în Golf: Iranul desfășoară 1.000 de drone după amenințările lui Trump # UNIMEDIA
Iranul își ridică nivelul de alertă militară, pe fondul temerilor tot mai mari privind un posibil atac american, după ce a mobilizat aproximativ 1.000 de drone considerate „strategice”, potrivit presei de stat de la Teheran, citate de adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
Igor Dodon a avut o întrevedere cu Marta Cartabia, șefa Comisiei de la Veneția. Reforma justiției, vetting-ul și „ignorarea recomandărilor” europene de către PAS, pe agenda discuțiilor # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a avut o întrevedere cu șefa Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia. Potrivit liderului PSRM, discuțiile s-au bazat pe reforma justiției și respectarea standardelor democratice în Republica Moldova.
21:50
Furtună devastatoare în Spania și Portugalia. Șase oameni au murit, sute de mii au rămas fără electricitate # UNIMEDIA
Furtună cu efecte devastatoare în vestul Europei. Șase oameni au murit în Portugalia și peste 400.000 au rămas fără electricitate, scrie protv.ro.
21:40
Mijlocașul Daniel Țugulea a semnat cu prima echipă. Cât timp este valabil contractul cu FC Petrocub # UNIMEDIA
FC Petrocub a anunțat semnarea unui contract pe o perioadă de cinci ani cu Daniel Țugulea, discipol al școlii de fotbal a clubului.
21:10
(video) Percheziții la Ialoveni: Doi bărbați, luați pe sus de polițiști, într-un dosar de trafic de droguri # UNIMEDIA
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bǎrbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice.
20:40
Doliu la Spitalul Raional Glodeni: Asistenta medicală, Maria Munteanu, a trecut la cele veșnice: „Un suflet bun și o profesionistă desăvârșită” # UNIMEDIA
Doliu la Spitalul Raional Glodeni. Asistenta medicală, Maria Munteanu, a trecut în neființă. „Amintirea ei va rămâne veșnic vie în inimile noastre”, a scris conducerea instituției pe rețele.
20:10
Mai mulți consumatori din capitală, dar și din comuna Bubuieci, vor rămâne temporar fără apă potabilă vineri, 30 ianuarie 2026. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
20:10
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net, citată de digi24.ro.
19:40
„Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene # UNIMEDIA
O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele Unite nu mai poate fi considerată certă, scrie adevărul.ro.
19:30
(video) „Vrei să faci o luptă cu el?”. Scandalul dintre Crețu și Mircea ia amploare. Actorul, cu replică: „Și tu ești o fată frumoasă. Te pup” # UNIMEDIA
Scandalul dintre actorul Emilian Crețu și luptătorul Valeriu Mircea pare să continue. Prezentatorul TV a publicat un filmuleț pe rețelele de socializare, însoțit de mesajul: „Îți mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup”.
Acum 24 ore
19:20
Caz șocant la Hîncești: Un bărbat și-a găsit fratele mort, care ar fi fost sfâșiat de un câine # UNIMEDIA
Un bărbat și-a găsit fratele, în vârstă de 60 de ani, mort în beciul casei, cu răni care ar fi fost provocate de un câine. Descoperirea a avut loc pe 28 ianuarie, iar cadavrul a fost trimis la examinare medico-legală pentru a stabili cauza exactă a decesului.
18:50
Kremlinul își reiterează invitația pentru Zelenski la Moscova. Discuțiile de pace mediate de SUA continuă la Abu Dhabi # UNIMEDIA
Kremlinul a anunțat joi că Rusia și-a reiterat invitația pentru președintele ucrainean Zelenski de a veni la Moscova pentru discuții de pace, pe fondul eforturilor SUA de a încheia războiul din Ucraina, scrie protv.ro.
18:40
Noi detalii despre reținerea lui Ciochină. Poliția: „Ar fi agresat un bărbat cu dificultăți de deplasare și l-a constrâns fizic și psihic, în 2020” # UNIMEDIA
Oamenii legii oferă detalii despre reținerea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-un alt dosar penal. Potrivit Poliției, Ciochină ar fi agresat, în 2020, un bărbat cu dificultăți de deplasare.
18:10
Ceban propune Guvernului să declare mâine zi liberă: „Înțeleg că trebuie să facem zi scurtă la zi scurtă? Să lăsăm oamenii acasă, sâmbătă și duminică vom interveni acolo unde e nevoie” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, propune Guvernului să declare ziua de mâine liberă, în contextul codului galben de polei și ghețuș emis pentru următoarele zile.
18:00
Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE. „Sunt oameni foarte periculoşi” # UNIMEDIA
Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, scrie digi24.ro
17:40
(video) „Criminal ticălos”: Momentul în care Nicanor Ciochină este scos de mascați în cătușe din judecătorie și escortat, sub huiduieli, spre mașină. A mers zâmbind # UNIMEDIA
Imagini video arată momentul tensionat în care Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un copil, apoi a fugit de la fața locului, a fost scos din judecătorie de mascați.
17:30
Motivul pentru care Nicanor Ciochină a fost încatușat, din nou, de mascați: Ce spune PCCOCS # UNIMEDIA
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, reținut cu câteva minute în urmă de oamenii legii, este vizat într-un dosar de tortură. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
17:20
„Directorul e responsabil de accesul pe teritoriu”. Scandal în Educație, după ce Dima White a intrat în mai multe școli. Perciun: Iresponsabilitate gravă # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării va analiza modul în care unii directori de școli au permis și chiar încurajat participarea vloggerului Dima White la activități organizate în instituțiile de învățământ, a anunțat ministrul Dan Perciun. „Directorul trebuie să poată evalua dacă este sau nu oportun accesul în școală al unor persoane care promovează mesaje sau comportamente incompatibile cu valorile pe care dorim să le asociem instituției de învățămân”, a scris Perciun.
17:10
(video) Ultima oră! Nicanor Ciochină, reținut de mascați, imediat după ședința la care procurorii au cerut 9 ani de închisoare # UNIMEDIA
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, acuzat de moartea lui Mihăiță este reținut în aceste clipe de mascați. Totul are loc după ședința de astăzi de judecată,la care procurorii au cerut pentru acesta 9 ani de închisoare.
17:00
Editorial: Concluzii pe marginea mesajelor transmise de Igor Dodon în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # UNIMEDIA
În această săptămână, la Strasbourg a avut loc sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care au participat şi reprezentanţii Parlamentului RM, inclusiv liderii a două partide de opoziţie – Igor Dodon (PSRM) şi Renato Usatîi (PN). De asemenea, în cadrul sesiunii, Maia Sandu, Preşedintele Republicii Moldova, a ținut un discurs. Şi dacă discursul Maiei Sandu, a fost mediatizat pe larg, unele mesaje transmise de Igor Dodon merită o analiză suplimentară , pentru ca să înțelegem în ce direcție se mișcă opoziția.
17:00
Cadavrul bărbatului de 35 de ani, ucis de cunoscuți, a fost găsit în râul Nistru, anunță Poliția.
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului pentru întreaga țară. Avertizarea este valabilă în perioada 30–31 ianuarie.
16:30
(doc) Aviz negativ pe amendamentele opoziției la legea pe avere: Guvernul nu vrea ca jurnaliștii finanțați din fonduri publice să își declare veniturile # UNIMEDIA
Un aviz care ar fi extins obligația de declarare a averii și a intereselor personale asupra angajaților mass-media și organizațiilor non-profit finanțate din fonduri publice sau externe a fost respins de Guvern. Executivul consideră că regimul actual, aplicabil funcționarilor publici, „este suficient pentru asigurarea transparenței și prevenirea conflictelor de interese, iar extinderea propusă ar afecta independența editorială.”
16:20
16:10
Statul preia activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău, după o amendă de 5 mil. lei: Benzinăriile din țară trec fondului american Carlyle Group # UNIMEDIA
Statul preia controlul asupra complexului petrolier Lukoil de la Aeroportul Chișinău, compania fiind suspendată din domenii strategice, anunță Ministerul Energiei. În același timp, stațiile de alimentare cu combustibili ale Lukoil din Republica Moldova vor fi gestionate de fondul de investiții american, Carlyle Group, sub supravegherea autorităților.
16:00
„O acțiune absolut inadmisibilă”: CSM condamnă atacul asupra judecătoarei și solicită măsuri urgente pentru securitatea instanțelor # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate incidentul grav produs în incinta Judecătoriei Chișinău, unde o judecătoare a fost agresată de către o justițiabilă.
15:50
Zi de muncă scurtă vineri: Centrul de Management al Crizelor propune reducerea programului de lucru mâine, din cauza vremii nefavorabile # UNIMEDIA
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a dispus măsuri la nivel național, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Printre acestea se numără propunerea de a reduce programului de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, și a dispus mobilizarea tuturor serviciilor operative pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor.
15:40
Ultima oră! O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată de o femeie în sala de judecată # UNIMEDIA
O femeie ar fi atacat o judecătoare, chiar în sala de ședințe de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cu puțin timp în urmă, scrie pulsmedia.md.
15:10
Alertă la Bălți: O femeie de la un centru specializat, căutată de polițiști, după ce a dispărut acum 3 săptămâni # UNIMEDIA
Poliția solicită suportul cetățenilor pentru localizarea unei femei de 32 de ani, beneficiară a unui centru specializat din Bălți, care este căutată din 4 ianuarie, când a plecat din centru fără să mai revină.
14:40
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie dus până la capăt” # UNIMEDIA
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a afirmat joi că se opune negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina și că Moscova ar trebui să ducă lupta „până la capăt”, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
14:20
(video) „Revoluție” în școli: Catalogul electronic, obligatoriu din septembrie, iar certificatele de absență a elevilor și fișele de observare vor fi eliminate. Precizările MEC # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va fi obligatoriu în toate instituțiile de învățământ, măsura făcând parte dintr-un pachet de debirocratizare, prezentat de ministrul MEC, Dan Perciun.
14:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri seară că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană anul viitor nu este un obiectiv fezabil, scrie observatornews.ro.
14:00
(video) „Niște aberații”: Prima reacție a lui Ciochină, după ce procurorii au cerut 9 ani de detenție. Ce riscă bărbatul care l-ar fi ajutat să ascundă urmele # UNIMEDIA
„Sunt niște aberații” – aceasta este prima reacție a lui Nicanor Cichină la cererea procurorilor, în cadrul ședinței din 29 ianuarie, ca fostul primar de Boldurești, care a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unui minor, să fie condamnat la nouă ani de închisoare, scrie tvrmoldova. Totodată, procurorii au cerut trei ani de pușcărie pentru Ion Andronache, bărbatul acuzat că l-ar fi ajutat pe Ciochină să ascundă urmele.
13:50
Federaţia chineză de fotbal a suspendat pe viaţă 73 de persoane: Unsprezece echipe de top, depunctate și amendate pentru corupție # UNIMEDIA
Federaţia chineză de fotbal (CFA) a impus, joi, suspendări pe viaţă pentru 73 de persoane, inclusiv un fost preşedinte şi un fost selecţioner al echipei naţionale, Li Tie, şi a sancţionat mai multe cluburi profesioniste pentru trucare de meciuri şi corupţie, scrie digi24.ro.
13:40
(video) Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului.
13:30
Rusia „profilează” digital fiecare străin care intră în țară: Se constituie „dosarul unic” pe nivel de încredere # UNIMEDIA
Guvernul rus se grăbește să adopte reglementări privind crearea de „profiluri digitale” pentru străinii care vizitează țara, scrie presa română.
13:20
(video) Scandal la Cahul: Mai mulți părinți au sesizat MEC, după ce vloggerul Dima White, acuzat anterior de pornografie, a filmat elevi într-un liceu. Ce spune Perciun # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost sesizat de mai mulți părinți după ce vloggerul Dima White a avut acces pe teritoriul unei instituții de învățământ din Cahul și a publicat ulterior pe rețelele de socializare imagini video cu elevi în timpul lecțiilor. Cazul este investigat de autoritățile competente.
13:10
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din satul Coșnița, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, la o adâncime de 50–60 de cm în pământ au fost găsite oseminte umane.
13:00
Estonia vrea „lacăt” pe spațiul Schengen pentru combatanții ruși: Propunerea a ajuns pe masa liderilor UE # UNIMEDIA
Guvernul de la Tallinn a solicitat oficial Uniunii Europene activarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) pentru a bloca accesul a peste 1,5 milioane de ruși care au luptat în Ucraina, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
13:00
Tesla oprește producția modelelor S și X. Pe ce pariază Musk după scăderea vânzărilor de vehicule electrice # UNIMEDIA
Tesla opreşte producţia a două modele scumpe (S și X), care nu se mai vând bine, şi transformă fabrica din California pentru a produce roboţi umanoizi (Optimus), relatează Financial Times, scrie adevarul.ro.
12:50
Ultima oră! Prucurorii cer 9 ani de pușcărie pentru Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihaiță # UNIMEDIA
Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului,scrie zdg.md.
12:40
Irina Vlah: În rezultatul reevaluării imobilelor, o mulţime de cetăţeni pot avea surpriza că au devenit plătitori de impozit pe lux # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a venit cu un comentariu la subiectul reevaluării imobilelor și spune că „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS va majora taxele de două-trei ori, iar pentru tranzacțiile cu imobiliare va forța plata unor sume jefuitoare”.
12:20
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la o experiență teatrală inedită cu spectacolul „O zi din viața lui Helen”, în regia lui Sergiu Chiriac, care va avea loc joi, 29 ianuarie, ora 18.30.
