(video) Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea

14:00

„Sunt niște aberații” – aceasta este prima reacție a lui Nicanor Cichină la cererea procurorilor, în cadrul ședinței din 29 ianuarie, ca fostul primar de Boldurești, care a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unui minor, să fie condamnat la nouă ani de închisoare, scrie tvrmoldova. Totodată, procurorii au cerut trei ani de pușcărie pentru Ion Andronache, bărbatul acuzat că l-ar fi ajutat pe Ciochină să ascundă urmele.