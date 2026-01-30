SUA instituie stare de urgență din cauza Cubei și amenință cu tarife suplimentare țările care livrează petrol Havanei
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgență națională în legătură cu ceea ce administrația de la Washington descrie drept „amenințări la adresa securității naționale și politicii externe” generate de regimul de la Havana. Totodată, liderul american a semnat un decret care permite introducerea de tarife suplimentare la importurile din orice stat care vinde sau furnizează petrol Cubei, direct sau indirect.
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții în mai multe raioane din nordul țării # Moldova1
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. În dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Corespondență Dan Alexe | L’Express: Cum se opune R. Moldova lui Putin - „David împotriva lui Goliat” # Moldova1
Traiectoria Republicii Moldova îi uimește și intrigă pe mulți în Occident. Astfel, revista franceză L’Express publică, în ultimul său număr, un interviu cu cercetătoarea belarusă Katia Glod, directoare adjunctă a Centrului pentru Noi Strategii Eurasiatice (Center for New Eurasian Strategies), un grup de reflecție (think-tank) cu sediul la Londra, în care experta explică tehnicile de dezinformare, propagandă, destabilizare și interferență politică la care Moldova este supusă de ani de zile, un adevărat război hibrid impus de Moscova.
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
Trump anunță că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene „timp de o săptămână” # Moldova1
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
Cu pneuri de vară, pe gheață: 60 de accidente în ultimele 24 de ore și peste 70 de șoferi amendați # Moldova1
Drumurile s-au transformat în adevărate patinoare zile la rând, dar mulți șoferi inconștienți continuă să circule cu mașini echipate cu pneuri de vară, expunându-se unui pericol iminent. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 60 de accidente rutiere.
Mai multe tipuri de medicamente pe piața din Republica Moldova. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 29 ianuarie, 17 produse medicamentoase noi.
Republica Moldova a absorbit 1.59 miliarde de euro din asistență externă, într-un singur an # Moldova1
Republica Moldova a reușit să atragă și să utilizeze, într-un singur an, circa 1.59 miliarde de euro sub formă de asistență externă, potrivit datelor Cancelariei de Stat. Rata de absorbție a fondurilor a ajuns, în 2024, la 96.8%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, într-un context în care Uniunea Europeană rămâne principalul donator nerambursabil al țării.
Rusia a reiterat, pe 29 ianuarie, invitația adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuții de pace, în contextul intensificării eforturilor mediate de SUA de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.
ÎN CONTEXT | Dana Munteanu: „Un miliard de atacuri cibernetice au vizat infrastructura CEC în ziua alegerilor” # Moldova1
Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic, în special în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Datele au fost făcute publice de către secretarul CEC, Dana Munteanu, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, care a dezvăluit că ținta a fost să destabilizeze procesul electoral și să limiteze accesul cetățenilor la informație.
VIDEO | Sarea a „topit” asfaltul de pe străzile capitalei: Gropile, o altă provocare pentru șoferi # Moldova1
Gheața s-a topit și au răsărit gropile. Multe drumuri din capitală sunt într-o stare dezastruoasă. Sarea împrăștiată pe carosabil și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț au afectat structura asfaltului. Drumarii au intervenit cu lucrări provizorii menite să reducă riscurile pe termen scurt. Când vremea va permite, vor fi făcute lucrări de plombare.
Legăturile comerciale aeriene cu Venezuela „vor fi deschise foarte curând”, a anunțat președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe 29 ianuarie. După o conversație cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a țării sud-americane, liderul american a ordonat ca procesul să înceapă chiar de astăzi, informează EFE.
PREMIERĂ | R. Moldova va organiza Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: Cine va putea participa la competiție # Moldova1
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Câștigătorii competiției vor reprezenta țara noastră la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.
BERD și Comunitatea Energetică susțin noile proiecte eoliene din R. Moldova: „O țară sigură pentru investiții mature” # Moldova1
Lansarea celei de-a doua licitații de capacitate mare pentru construcția unor centrale eoliene, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, reprezintă următorul pas important în dezvoltarea energiei regenerabile din R. Moldova, susțin autoritățile. Experții europeni în energetică afirmă că R. Moldova este o țară sigură pentru investiții și a demonstrat că poate evolua rapid în acest domeniu.
Detalii din noul dosar în care este vizat Ciochină: Faptele datează din perioada când acesta era primar de Boldurești # Moldova1
Nicanor Ciochină, ex-primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, pentru 72 de ore, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații.
Judecătoare de la Chișinău, lovită în cap: CSM condamnă atacul și cere urgentarea înființării Poliției Judecătorești # Moldova1
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată, pe 29 ianuarie, chiar în timpul ședinței de judecată. Judecătoarea a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată.
OFICIAL | Programul de lucru al angajaților din instituțiile publice, scurtat cu două-trei ore pe 30 ianuarie # Moldova1
Angajații instituțiilor din subordinea Guvernului vor lucra cu două-trei ore mai puțin în ziua de vineri, 30 ianuarie. Totodată, șefii pot organiza munca de la distanță, dacă acest lucru nu va afecta funcționarea instituțiilor.
Republica Moldova a absorbit 1.59 de miliarde de euro din asistență externă, într-un singur an # Moldova1
Republica Moldova a reușit să atragă și să utilizeze, într-un singur an, circa 1.59 de miliarde de euro sub formă de asistență externă, potrivit datelor Cancelariei de Stat. Rata de absorbție a fondurilor a ajuns, în 2024, la 96.8%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, într-un context în care Uniunea Europeană rămâne principalul donator nerambursabil al țării.
Dan Alexe | UE desemnează Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă și impune noi sancțiuni Rusiei # Moldova1
Ei sunt „KGB-ul personal al ayatollahului Khamenei”, cum a formulat-o Mohsen Sazegara, unul dintre fondatorii Gardienilor Revoluției, astăzi refugiat în SUA. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat că miniștrii de Externe ai celor 27 de țări din UE au decis, pe 29 ianuarie, în unanimitate să desemneze Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă.
Moldova 1 | Jurnalistă DW: Anularea domiciliilor fictive în România afectează mii de moldoveni # Moldova1
Ridicarea buletinelor românești cu mențiuni de domiciliu la adrese fictive nu afectează dreptul la cetățenie. Jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a explicat pentru postul public Moldova 1 că fenomenul scoate la iveală ani de tolerare a unor practici ilegale de către instituțiile din România, care acum implementează directive europene ce interzic posesia simultană a mai multor domicilii.
Nicanor Ciochină, judecat pentru accidentarea mortală a unui adolescent, reținut într-un dosar de tortură # Moldova1
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Când energia verde lovește la buzunar: greșelile de instalare costă scump, atenționează specialiștii # Moldova1
Cererea pentru soluții de energie regenerabilă este în continuă creștere în Republica Moldova, însă succesul implementării este influențat de performanța specialiștilor care le instalează. Un utilaj energoeficient instalat incorect, de către un tehnician fără pregătire adecvată, poate consuma mai multă energie decât o centrală pe bază de gaze, atenționează Alexei Gorbuleac, antreprenor în domeniul energiei regenerabile.
Rușii au pierdut două avioane de luptă, inclusiv un bombardier-interceptor Su-34, iar piloții nu ar fi supraviețuit, transmite tsn.ua. Informația a fost confirmată de șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Arcadi Kovalenco.
Construction work at a home in Coșnița, Dubăsari, came to a sudden halt yesterday after workers unearthed human remains. The discovery was reported to the local authorities on January 28.
OFICIAL | Programul de lucru al angajaților din instituțiile publice, scurtat cu două – trei ore pe 30 ianuarie # Moldova1
Angajații instituțiilor din subordinea Guvernului vor lucra cu două-trei ore mai puțin în ziua de vineri, 30 ianuarie. Totodată, șefii pot organiza munca de la distanță, dacă acest lucru nu va afecta funcționalitatea instituțiilor.
Cadavrul bărbatului de 35 de ani, ucis într-un apartament din Chișinău și transportat la Vadului lui Vodă, a fost aruncat în Nistru. Oamenii legii anunță că au extras din apă, pe 29 ianuarie, corpul neînsuflețit al victimei date dispărute de mai multe zile.
ANSP sporește vigilența în contextul virusului Nipah: „Riscul pentru R. Moldova este scăzut” # Moldova1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a intensificat supravegherea epidemiologică la punctele de frontieră, după confirmarea a două cazuri de infectare cu virusul Nipah în India. Autoritățile estimează însă că riscul apariției acestuia în Republica Moldova rămâne scăzut și spun că nu există motive de alertă.
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, a fost reținut joi seară, 29 ianuarie, de ofițerii „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au confirmat pentru Teleradio-Moldova surse din cadrul instituției.
După faptă, și răplată! Selecționerul echipei naționale de fotbal a Senegalului, Pape Thiaw a fost suspendat 5 meciuri de către Confederația Africană de Fotbal și amendat cu 100 000 de dolari după incidentele din finala haotică a Cupei Africii pe Națiuni. Forul de profil a precizat că Thiaw a fost suspendat de comisia de disciplină pentru comportament nesportiv, încălcarea principiilor Fair Play-ului și integrității și afectarea imaginii fotbalului.
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată, pe 29 ianuarie, chiar în timpul ședinței de judecată. Judecătoarea a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată.
Ziua de muncă, mai scurtă: Autoritățile anunță condiții meteo dificile până pe 2 februarie # Moldova1
Ziua de muncă ar putea fi scurtată vineri, 30 ianuarie, iar instituțiile responsabile se pregătesc să intervină pentru a combate consecințele condițiilor meteo nefavorabile, prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii medii zilnice a aerului.
Cetățenii, încurajați să raporteze reacțiile adverse provocate de medicamente: Sesizări anonime în regim online # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt încurajați să raporteze reacțiile adverse sau lipsa eficacității medicamentelor direct pe pagina oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Potrivit instituției, astfel de cazuri sunt insuficient semnalate atât de pacienți, cât și de lucrătorii medicali.
Statul a preluat complexul petrolier al Lukoil-Moldova de la aeroport: Benzinăriile vor ajunge în proprietatea unui fond american # Moldova1
Lukoil-Moldova a predat statului activele deținute pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC). Actele de predare-primire a complexului petrolier au fost semnate, pe 29 ianuarie, de Agenția Proprietății Publice, AIC și Lukoil-Moldova. Totodată, stațiile de alimentare cu combustibili ale Lukoil de pe teritoriul R. Moldova ar urma să fie preluate de un fond de investiții american.
CNMC avertizează: Condiții meteo dificile până pe 2 februarie. Se analizează reducerea zilei de muncă vineri # Moldova1
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță măsuri de prevenire și intervenție la nivel național, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie, la care au participat instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de risc.
Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” din cauza continuării loviturilor forțelor ruse, care privează sute de mii de civili de încălzire și de alimentare cu curent electric, a avertizat, pe 29 ianuarie, la Bruxelles, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.
Elena Rîbakina și Arina Sabalenka se vor înfrunta în finala feminină de la Australian Open # Moldova1
Elena Rîbakina și Arina Sabalenka se vor întâlni în finala feminină de la Australian Open. Kazaha a învins-o în două seturi pe americanca Jessica Pegula, iar jucătoarea care evoluează sub drepel neutru a dispus de ucraineanca Elina Svitolina. Rîbakina a trecut în minimum de seturi de Jessica Pegula, scor 6:3, 7:6. Kazaha a servit prima, iar primul game a fost unul alb.
Ucraina a repatriat încă 1.000 de corpuri neînsuflețite ale militarilor, într-un nou schimb cu Rusia # Moldova1
Ucraina și Rusia au efectuat, pe 29 ianuarie, un nou schimb de corpuri neînsuflețite ale militarilor decedați în război. În urma acestui schimb, Ucraina a repatriat încă 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni căzuți la datorie.
Doi polițiști din municipiul Chișinău au fost condamnați la închisoare, după ce au estorcat de la directoarea unei companii bani pentru a închide ochii la anumite nereguli. Suma de 40.000 de lei a fost transmisă într-o sacoșă de soțul directoarei firmei, iar polițiștii au fost găsiți vinovați de corupere pasivă.
Henrik Kristoffersen obținut prima sa victorie din acest sezon în Cupa Mondială de schi alpin # Moldova1
Henrik Kristoffersen a câștigat ultimul slalom masculin programat înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina Cortina d'Ampezzo. Norvegianul a obținut cu această ocazie prima sa victorie din acest sezon în Cupa Mondială de schi alpin. La capătul celor două manșe, Kristoffersen a fost înregistrat cu timpul total de 1 minut, 53 de secunde și 80 de sutimi.
Branduri din Republica Moldova intră pe o platformă internațională de vânzări online, cu acces la piețe din UE și SUA # Moldova1
Patru branduri din industria de modă din Republica Moldova au fost acceptate recent pe Wolf & Badger, o platformă internațională de vânzări online care reunește producători independenți și cumpărători din mai multe țări. Specialiștii din domeniu afirmă că listarea pe astfel de platforme reprezintă un pas important pentru extinderea exporturilor și pentru consolidarea prezenței pe piețele externe.
Catalog digital obligatoriu și activitate flexibilă pentru profesori: MEC lansează un nou pachet de debirocratizare # Moldova1
Profesorii din R. Moldova nu vor mai fi obligați să-și confirme gradul didactic la fiecare cinci ani, vor putea lucra de la distanță în timpul vacanțelor școlare, vor avea mai multe zile la dispoziție pentru a verifica lucrările elevilor, iar catalogul pe suport de hârtie va fi înlocuit, obligatoriu și definitiv, de cel digital, începând cu 1 septembrie 2026. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat, pe 29 ianuarie, un nou pachet de debirocratizare a procesului educațional.
PSRM cere moratoriu pe orice formă de comasare a instituțiilor educaționale și salarii mai mari pentru profesori # Moldova1
Salarii mai mari cu 30% pentru profesori și moratoriu pe orice formă de lichidare sau comasare a instituțiilor educaționale. Măsurile au fost solicitate de deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cea mai numeroasă fracțiune de opoziție din Parlamentul țării, într-o conferință de presă pe 29 ianuarie.
Patru sate din raionul Ștefan Vodă au început procesul de amalgamare voluntară: „Curajul este de apreciat” # Moldova1
Satele Crocmaz, Tudora, Caplani și Olănești din raionul Ștefan Vodă au demarat procesul de amalgamare voluntară. Autoritățile locale susțin că „unirea” celor patru primării le va permite absorbția mai multor proiecte naționale și europene în perioada de preaderare la Uniunea Europeană.
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal, fiind bănuiți că ar fi pretins și primit de la transportatori sume între 50 și 500 de dolari pentru a facilita procesul de vămuire.
Descoperire macabră în Coșnița. Oseminte umane, găsite în timpul unor lucrări de construcție # Moldova1
Oseminte umane au fost descoperite într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul unor lucrări de construcție la temelia unei case. Cazul a fost raportat ieri, 28 ianuarie, la Poliția din Dubăsari.
Echipa națională a Franței, deținătoarea titlului, dar și cea a Suediei, care are în palmares 5 trofee, au ratat calificarea în semifinale. Germania, Croația și Islanda au acces în penultimul act al competiției.
