Un Su-34 rusesc, doborât în apropiere de Insula Șerpilor: Echipajul nu a supraviețuit
Moldova1, 29 ianuarie 2026 17:50
Rușii au pierdut două avioane de luptă, inclusiv un bombardier-interceptor Su-34, iar piloții nu ar fi supraviețuit, transmite tsn.ua. Informația a fost confirmată de șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Arcadi Kovalenco.
• • •
Acum 15 minute
17:50
Nicanor Ciochină, judecat pentru accidentarea mortală a unui adolescent, reținut într-un dosar de tortură # Moldova1
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
17:50
Când energia verde lovește la buzunar: greșelile de instalare costă scump, atenționează specialiștii # Moldova1
Cererea pentru soluții de energie regenerabilă este în continuă creștere în Republica Moldova, însă succesul implementării este influențat de performanța specialiștilor care le instalează. Un utilaj energoeficient instalat incorect, de către un tehnician fără pregătire adecvată, poate consuma mai multă energie decât o centrală pe bază de gaze, atenționează Alexei Gorbuleac, antreprenor în domeniul energiei regenerabile.
17:50
17:50
Construction work at a home in Coșnița, Dubăsari, came to a sudden halt yesterday after workers unearthed human remains. The discovery was reported to the local authorities on January 28.
Acum 30 minute
17:40
OFICIAL | Programul de lucru al angajaților din instituțiile publice, scurtat cu două – trei ore pe 30 ianuarie # Moldova1
Angajații instituțiilor din subordinea Guvernului vor lucra cu două-trei ore mai puțin în ziua de vineri, 30 ianuarie. Totodată, șefii pot organiza munca de la distanță, dacă acest lucru nu va afecta funcționalitatea instituțiilor.
Acum o oră
17:20
Cadavrul bărbatului de 35 de ani, ucis într-un apartament din Chișinău și transportat la Vadului lui Vodă, a fost aruncat în Nistru. Oamenii legii anunță că au extras din apă, pe 29 ianuarie, corpul neînsuflețit al victimei date dispărute de mai multe zile.
17:20
ANSP sporește vigilența în contextul virusului Nipah: „Riscul pentru R. Moldova este scăzut” # Moldova1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a intensificat supravegherea epidemiologică la punctele de frontieră, după confirmarea a două cazuri de infectare cu virusul Nipah în India. Autoritățile estimează însă că riscul apariției acestuia în Republica Moldova rămâne scăzut și spun că nu există motive de alertă.
17:20
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, a fost reținut joi seară, 29 ianuarie, de ofițerii „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au confirmat pentru Teleradio-Moldova surse din cadrul instituției.
17:10
După faptă, și răplată! Selecționerul echipei naționale de fotbal a Senegalului, Pape Thiaw a fost suspendat 5 meciuri de către Confederația Africană de Fotbal și amendat cu 100 000 de dolari după incidentele din finala haotică a Cupei Africii pe Națiuni. Forul de profil a precizat că Thiaw a fost suspendat de comisia de disciplină pentru comportament nesportiv, încălcarea principiilor Fair Play-ului și integrității și afectarea imaginii fotbalului.
Acum 2 ore
17:00
Judecătoare de la Chișinău, lovită în cap: CSM condamnă atacul și cere crearea urgentarea înființării Poliției Judecătorești # Moldova1
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată, pe 29 ianuarie, chiar în timpul ședinței de judecată. Judecătoarea a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată.
16:40
Ziua de muncă, mai scurtă: Autoritățile anunță condiții meteo dificile până pe 2 februarie # Moldova1
Ziua de muncă ar putea fi scurtată vineri, 30 ianuarie, iar instituțiile responsabile se pregătesc să intervină pentru a combate consecințele condițiilor meteo nefavorabile, prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii medii zilnice a aerului.
16:30
Cetățenii, încurajați să raporteze reacțiile adverse provocate de medicamente: Sesizări anonime în regim online # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt încurajați să raporteze reacțiile adverse sau lipsa eficacității medicamentelor direct pe pagina oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Potrivit instituției, astfel de cazuri sunt insuficient semnalate atât de pacienți, cât și de lucrătorii medicali.
16:20
Statul a preluat complexul petrolier al Lukoil-Moldova de la aeroport: Benzinăriile vor ajunge în proprietatea unui fond american # Moldova1
Lukoil-Moldova a predat statului activele deținute pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC). Actele de predare-primire a complexului petrolier au fost semnate, pe 29 ianuarie, de Agenția Proprietății Publice, AIC și Lukoil-Moldova. Totodată, stațiile de alimentare cu combustibili ale Lukoil de pe teritoriul R. Moldova ar urma să fie preluate de un fond de investiții american.
16:10
Acum 4 ore
16:00
15:40
CNMC avertizează: Condiții meteo dificile până pe 2 februarie. Se analizează reducerea zilei de muncă vineri # Moldova1
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță măsuri de prevenire și intervenție la nivel național, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie, la care au participat instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de risc.
15:40
Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” din cauza continuării loviturilor forțelor ruse, care privează sute de mii de civili de încălzire și de alimentare cu curent electric, a avertizat, pe 29 ianuarie, la Bruxelles, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.
15:10
Elena Rîbakina și Arina Sabalenka se vor înfrunta în finala feminină de la Australian Open # Moldova1
Elena Rîbakina și Arina Sabalenka se vor întâlni în finala feminină de la Australian Open. Kazaha a învins-o în două seturi pe americanca Jessica Pegula, iar jucătoarea care evoluează sub drepel neutru a dispus de ucraineanca Elina Svitolina. Rîbakina a trecut în minimum de seturi de Jessica Pegula, scor 6:3, 7:6. Kazaha a servit prima, iar primul game a fost unul alb.
15:10
Ucraina a repatriat încă 1.000 de corpuri neînsuflețite ale militarilor, într-un nou schimb cu Rusia # Moldova1
Ucraina și Rusia au efectuat, pe 29 ianuarie, un nou schimb de corpuri neînsuflețite ale militarilor decedați în război. În urma acestui schimb, Ucraina a repatriat încă 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni căzuți la datorie.
14:30
Doi polițiști din municipiul Chișinău au fost condamnați la închisoare, după ce au estorcat de la directoarea unei companii bani pentru a închide ochii la anumite nereguli. Suma de 40.000 de lei a fost transmisă într-o sacoșă de soțul directoarei firmei, iar polițiștii au fost găsiți vinovați de corupere pasivă.
14:30
Henrik Kristoffersen obținut prima sa victorie din acest sezon în Cupa Mondială de schi alpin # Moldova1
Henrik Kristoffersen a câștigat ultimul slalom masculin programat înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina Cortina d'Ampezzo. Norvegianul a obținut cu această ocazie prima sa victorie din acest sezon în Cupa Mondială de schi alpin. La capătul celor două manșe, Kristoffersen a fost înregistrat cu timpul total de 1 minut, 53 de secunde și 80 de sutimi.
14:10
Branduri din Republica Moldova intră pe o platformă internațională de vânzări online, cu acces la piețe din UE și SUA # Moldova1
Patru branduri din industria de modă din Republica Moldova au fost acceptate recent pe Wolf & Badger, o platformă internațională de vânzări online care reunește producători independenți și cumpărători din mai multe țări. Specialiștii din domeniu afirmă că listarea pe astfel de platforme reprezintă un pas important pentru extinderea exporturilor și pentru consolidarea prezenței pe piețele externe.
14:10
Catalog digital obligatoriu și activitate flexibilă pentru profesori: MEC lansează un nou pachet de debirocratizare # Moldova1
Profesorii din R. Moldova nu vor mai fi obligați să-și confirme gradul didactic la fiecare cinci ani, vor putea lucra de la distanță în timpul vacanțelor școlare, vor avea mai multe zile la dispoziție pentru a verifica lucrările elevilor, iar catalogul pe suport de hârtie va fi înlocuit, obligatoriu și definitiv, de cel digital, începând cu 1 septembrie 2026. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat, pe 29 ianuarie, un nou pachet de debirocratizare a procesului educațional.
14:10
PSRM cere moratoriu pe orice formă de comasare a instituțiilor educaționale și salarii mai mari pentru profesori # Moldova1
Salarii mai mari cu 30% pentru profesori și moratoriu pe orice formă de lichidare sau comasare a instituțiilor educaționale. Măsurile au fost solicitate de deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cea mai numeroasă fracțiune de opoziție din Parlamentul țării, într-o conferință de presă pe 29 ianuarie.
Acum 6 ore
13:30
Patru sate din raionul Ștefan Vodă au început procesul de amalgamare voluntară: „Curajul este de apreciat” # Moldova1
Satele Crocmaz, Tudora, Caplani și Olănești din raionul Ștefan Vodă au demarat procesul de amalgamare voluntară. Autoritățile locale susțin că „unirea” celor patru primării le va permite absorbția mai multor proiecte naționale și europene în perioada de preaderare la Uniunea Europeană.
13:10
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal, fiind bănuiți că ar fi pretins și primit de la transportatori sume între 50 și 500 de dolari pentru a facilita procesul de vămuire.
13:10
Descoperire macabră în Coșnița. Oseminte umane, găsite în timpul unor lucrări de construcție # Moldova1
Oseminte umane au fost descoperite într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul unor lucrări de construcție la temelia unei case. Cazul a fost raportat ieri, 28 ianuarie, la Poliția din Dubăsari.
13:00
Echipa națională a Franței, deținătoarea titlului, dar și cea a Suediei, care are în palmares 5 trofee, au ratat calificarea în semifinale. Germania, Croația și Islanda au acces în penultimul act al competiției.
13:00
Procurorii solicită nouă ani de închisoare pentru inculpatul Nicanor Ciochină, în dosarul în care fostul primar de Boldurești este învinuit că ar fi accidentat mortal un adolescent de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei. Între timp, magistrații Judecătoria Chișinău au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de eliberare provizorie sub control judiciar, cu calcularea termenului din 5 februarie.
12:40
Lukoil vinde activele internaționale grupului american Carlyle. Tranzacția nu va include activele Lukoil din Kazahstan # Moldova1
Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancțiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, dar așteaptă acum aprobarea din partea guvernului SUA, a anunțat, pe 29 ianuarie, al doilea producător de petrol din Rusia, relatează Reuters.
12:20
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu este posibilă în viitorul apropiat, iar o eventuală integrare la 1 ianuarie 2027 este exclusă, afirmă cancelarul german Friedrich Merz.
12:20
Șase victime în dosarul de la Beriozchi: Probatoriu aproape finalizat în trei episoade de crimă # Moldova1
Urmărirea penală a crimelor comise în localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi vizează șase victime. Pe trei dintre cazuri anchetatorii sunt aproape de etapa finală de acumulare a probatoriului și acestea ar putea fi expediate în instanță în dosare distincte. Principalul suspect, bărbatul de 59 de ani, reținut în decembrie anul trecut, rămâne în arest.
12:10
Ședința CMC, cu portrete ale consilierilor care au lipsit: „Chișinăul are nevoie de drumuri bune și transport public, nu de spectacole politice” # Moldova1
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a ratat și joi, 29 ianuarie, șansa de a dezbate proiectul bugetului capitalei și taxele pentru anul 2026. Ședința nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum, lipsind consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cei ai Partidului Socialiștilor (PSRM).
Acum 8 ore
11:50
Nebunie în Liga Campionilor: Benfica Lisabona s-a calificat în play-off grație golului marcat de portarul Anatolii Trubin # Moldova1
Dramatism total în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Benfica Lisabona s-a calificat in extremis în play-off, după ce a învins în ultima etapă formația Real Madrid cu scorul de 4:2. Portarul ucrainean Anatolii Trubin a marcat în minutul 90+8, iar „Vulturii” au plusat la capitolul golaveraj. Realul a deschis scorul în minuul 30 prin Kylian Mbappé.
11:50
ANALIZĂ | Crearea PACCO este nejustificată: Soluția experților pentru Procuratura Anticorupție și PCCOCS # Moldova1
Inițiativa de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea procuraturilor specializate din Republica Moldova, nu este suficient justificată și riscă să slăbească lupta împotriva marii corupții, avertizează Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova (CRJM), într-o analiză.
11:40
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de liberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină, cu calcularea termenului începând din 5 februarie. Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, după ce procurorii au înaintat un demers de prelungire a măsurii preventive.
11:30
ÎN CONTEXT | Un fost viceprimar acuză administrația capitalei de „eșec” în combaterea ghețușului. Consilier MAN: „Au lucrat peste 1.500 de angajați” # Moldova1
Intervenția autorităților din capitală pentru a gestiona criza provocată de polei și ghețuș a reprezentat un „eșec total”, afirmă fostul consilier municipal Victor Chironda. De cealaltă parte, Valentin Cebotari, consilier municipal din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, susține că 1.500 de angajați și sute de voluntari au lucrat nonstop pentru a curăța străzile.
11:10
Peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără buletinele românești în ultimii doi ani # Moldova1
România a anulat peste 162.000 de buletine, dintre care 66% sau circa 100.000 aparțineau românilor născuți în R. Moldova, arată datele Ministerului Afacerilor Interne de la București. În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletine, în baza noii legi aprobate de Parlamentul României în 2023.
11:00
10:50
Protest cu portrete la Primăria Chișinău: consilierii MAN cheamă fracțiunile la ședința CMC # Moldova1
Portretele consilierilor municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au fost afișate în fața Primăriei Chișinău în cadrul unei acțiuni desfășurate de fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) înaintea unei noi ședințe a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), programată pentru 29 ianuarie.
10:40
Avocat din Ungheni, reținut într-un dosar de trafic de influență: Promisiunea făcută în schimbul a 5.000 de euro # Moldova1
Ar fi pretins 5.000 de euro de la o persoană cu promisiunea de a influența deciziile într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de violență în familie.Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență.
10:30
Odihna - resursă, nu recompensă: experiența săptămânii de lucru de patru zile din Islanda # Moldova1
Contrar așteptărilor, săptămâna de muncă de patru zile aplicată în Islanda a îmbunătățit starea de bine a salariaților, fără a afecta productivitatea. Salariile au rămas neschimbate, iar nivelul serviciilor și așteptările au fost menținute.
10:30
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit 508 milioane de euro în 19 proiecte din Republica Moldova, implementate pe parcursul anului 2025, aproape dublu față de cei 280 de milioane de euro investiți în 14 proiecte în anul 2024 și foarte aproape de recordul istoric al țării - 525 de milioane de euro în 2022.
10:30
10:10
Ploaie și ceață densă în R. Moldova: 576 de solicitări urgente cu traumatisme în ultima zi # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile au afectat populația și în ultimele 24 de ore. Potrivit Guvernului, echipele medicale au recepționat, în ultima zi, 576 de solicitări urgente cu traumatisme, iar 1.691 de consumatori din trei raioane nu au în prezent energie electrică.
Acum 12 ore
09:40
09:20
R. Moldova rămâne sub monitorizarea APCE: Combaterea corupției, dificultățile economice și reforma justiției, domenii problematice # Moldova1
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile în consolidarea instituțiilor democratice și în procesul de integrare europeană, însă rămâne, deocamdată, sub monitorizarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au declarat, la Strasbourg, președinta APCE, Petra Bayr, și vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova.
09:20
Republica Moldova caută soluții pentru absorbția fondurilor europene, cu sprijinul României # Moldova1
Republica Moldova poate beneficia de fonduri europene consistente pentru proiecte sociale, însă capacitatea redusă de absorbție rămâne una dintre principalele provocări. Lipsa asistenței tehnice, problemele de monitorizare și resursele administrative limitate îngreunează accesarea finanțărilor nerambursabile. România, care a acumulat experiență în acest domeniu, și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților de la Chișinău.
09:20
Circa 4.700 de consumatori din trei raioane ale țării așteaptă în continuare să fie reconectați la energia electrică, după ce au fost deconectați din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat căderi de arbori și rupturi de conductoare.
09:00
Atacuri cu drone în Ucraina: victime în Zaporijjie, infrastructură avariată în alte regiuni # Moldova1
Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei în noaptea de 29 ianuarie, fiind vizate mai multe orașe din sudul și estul țării. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Zaporijjie, unde au fost raportate victime, distrugeri de locuințe și incendii. Lovituri au avut loc și la Odesa, precum și la Krivîi Rih, transmite Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.
