Statul a preluat complexul petrolier al Lukoil - Moldova de la aeroport: Benzinăriile vor ajunge în proprietatea unui fond american

Comisia Europeană pregătește un proces alternativ, simplificat, de aderare la UE, pentru a permite Ucrainei și Republicii Moldova să intre mai rapid în UE, ca un soi de aderare simplificată și parțială. Acest plan cu două viteze provoacă însă îngrijorare în rândul unora dintre membrii actuali, chiar dacă asta ar fi, în realitate, o parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.