Cetățenii, încurajați să raporteze reacțiile adverse provocate de medicamente: Sesizări anonime în regim online

07:00

Poleiul de pe drumuri și trotuare a transformat ultimele zile de iarnă într-un adevărat test pentru angajații de la Institutul de Medicină Urgentă. Medicii au lucrat la foc continuu în ultimele patru zile pentru a face față fluxului mare de pacienți cu traumatisme provocate de ghețuș. Cu ture prelungite până după miezul nopții și cu puține pauze, personalul medical a acordat ajutor sutelor de persoane ajunse la Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi, entorse și alte traumatisme.