METEO | Temperaturi de până la -20 de grade Celsius în R. Moldova

Lukoil-Moldova a predat statului activele deținute pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC). Actele de predare-primire a complexului petrolier au fost semnate, pe 29 ianuarie, de Agenția Proprietății Publice, AIC și Lukoil-Moldova. Totodată, stațiile de alimentare cu combustibili ale Lukoil de pe teritoriul R. Moldova ar urma să fie preluate de un fond de investiții american.