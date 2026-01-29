Trump anunță că Putin a acceptat să nu mai atace orașe din Ucraina „timp de o săptămână”

13:00

Procurorii solicită nouă ani de închisoare pentru inculpatul Nicanor Ciochină, în dosarul în care fostul primar de Boldurești este învinuit că ar fi accidentat mortal un adolescent de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei. Între timp, magistrații Judecătoria Chișinău au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de eliberare provizorie sub control judiciar, cu calcularea termenului din 5 februarie.