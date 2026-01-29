Iwona Piórko, despre alegerile din Găgăuzia: Este important ca acest proces să fie democratic, transparent și corect

12:30

Catalogul școlar pe suport de hârtie ar putea dispărea în Moldova până la anul. Începând cu septembrie 2026, registrul electronic devine obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ. Timp de un semestru, sistemul va fi pilotat. Ulterior, registrul fizic ar putea fi exclus din instituțiile de învățământ din țară, a anunțat secretara de stat de la […] Articolul Catalogul pe hârtie va dispărea în Moldova? Din septembrie – cel electronic devine obligatoriu în toate școlile apare prima dată în Realitatea.md.