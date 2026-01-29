Starmer și Xi semnalează o relansare a relațiilor China–Marea Britanie, cu accent pe cooperarea economică

15:00

Cetățenii ar putea achita, din 2027, impozite pe imobil de până la trei ori mai mari decât în prezent, în contextul revizuirii de către Agenția Cadastru a mecanismului de evaluare și reevaluare a locuințelor, care, potrivit autorităților, este mai aproape de „valoarea reală de pe piață”. Aceste modificări, potrivit directorului de la Cadastru, Ivan Danii, […] Articolul O nouă veste proastă! Impozitul pe imobil ar putea crește semnificativ, după ce statul a revizuit mecanimsul de evaluare a locuințelor apare prima dată în ZIUA.md.