CONTRASENS | Igor Klipii, despre „lebedele negre”, crizele eterne, scandalul cetățeniei și… Reunirea versus integrarea în UE
Ziua, 29 ianuarie 2026 17:50
Scandalul noii legi a cetățeniei, apelul Maiei Sandu la APCE pentru urgentarea aderării la UE, relațiile externe tot mai fragile, dar și marile blocaje din politica internă, care ne afectează poziția externă. Și, inevitabil, ajungem la întrebarea-cheie: Unirea cu România – necesitate, opțiune realistă sau subiect de evitat? Despre toate acestea discutăm cu expertul în
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
17:50
Scandalul noii legi a cetățeniei, apelul Maiei Sandu la APCE pentru urgentarea aderării la UE, relațiile externe tot mai fragile, dar și marile blocaje din politica internă, care ne afectează poziția externă. Și, inevitabil, ajungem la întrebarea-cheie: Unirea cu România – necesitate, opțiune realistă sau subiect de evitat? Despre toate acestea discutăm cu expertul în
Acum 30 minute
17:40
Ucraina se confruntă cu un val de frig extrem la începutul lunii februarie. Potrivit prognozelor emise de Centrul Hidrometeorologic Ucrainean, în perioada 1–3 februarie este așteptată o scădere bruscă a temperaturilor în majoritatea regiunilor țării. În timpul nopții, cu excepția regiunii Transcarpatia și a sudului țării, temperaturile vor coborî până la minus 20–27 de grade
Acum o oră
17:30
Instituțiile vor putea decide pentru vineri reducerea zilei de muncă din cauza condițiilor meteo anunțate # Ziua
Ziua de muncă de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redusă, iar programul urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. Propunerea a fost transmisă Guvernului de Centrul Național de Management al Crizelor, în contextul ninsorilor și poleiului anunțat pentru următoarele zile, transmite IPN. CNMC precizează că conform datelor meteorologice,
17:10
Vreme complicată este prognozată și pentru următoarele două zile. Meteorologii au emis cod galben de ceață și polei pentru vineri și sâmbătă în contextul valului de ger ce va cuprinde R. Moldova. „Pe 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creînd
17:10
Un alt dosar penal pe numele lui Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești, învinuit de accidentarea mortală a unui copil, reținut din nou # Ziua
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut, joi, 29 ianuarie, de către angajații Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS chiar la ieșirea din sala de judecată. Potrivit oamenilor legii, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză penală. Tot astăzi, procurorii au cerut, în cadrul unei noi ședințe de judecată,
Acum 2 ore
16:40
Dorin Junghietu: „Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei este o miză majoră pentru securitatea energetică a R. Moldova” # Ziua
Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și integrarea acestora cu noile proiecte de energie regenerabilă reprezintă o prioritate majoră pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută de astăzi ministrul de Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Conferinței Investitorilor, dedicată noii licitații pentru energie eoliană terestră și sisteme moderne de stocare a energiei în baterii. Evenimentul a
16:20
Scandal în Elveția după tragedia din Crans-Montana. Ancheta, zguduită de dispariția probelor video înainte de tragedie # Ziua
Ancheta privind incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu zeci de morți în noaptea de Revelion, este tot mai contestată, după ce autoritățile au confirmat dispariția unor imagini esențiale de pe camerele de supraveghere, arată un articol publicat de site-ul german Welt. Deși localitatea dispune de aproximativ 250 de camere video, poliția a reușit
Acum 4 ore
16:00
Statul a preluat, oficial, activele Lukoil Moldova și complexul petrolier de pe Aeroportul Chișinău, gestionat anterior de firmă # Ziua
Complexul petrolier de pe Aeroportul Internațional Chișinău a fost preluat oficial de stat. Agenția Proprietății Publice și administrația aerogării au finalizat procesul de inventariere și au semnat, astăzi, cu Lukoil Moldova, care gestiona anterior complexul, actele de predare – primire. Astfel, potrivit Ministerului Energiei, activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului,
15:40
Un avocat din Ungheni, reținut de CNA pentru mită. Suspectul a încercat să influențeze un dosar de violență în familie # Ziua
Un avocat din Ungheni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru luare de mită. Bănuitul ar fi pretins și primit de la o persoană 5.000 de euro, susținând că poate influența funcționari publici pentru obținerea unei decizii favorabile într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de violență în familie. În acest context, ofițerii CNA
15:30
Cincisprezece persoane, treisprezece pasageri și doi membri ai echipajului, au murit în urma unui accident aviatic, după ce un epava unui avion dat dispărut în Columbia, la granița cu Venezuela, a fost găsită, a anunțat miercuri autoritatea aeriană din această țară, precizând că „nu există supraviețuitori", scriu AFP și Reuters. Printre victime se numără şi
14:50
Procurorii cre 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești învinuit de accidentarea mortală a unui copil # Ziua
Procurorii au cerut, în cadrul unei noi ședințe de judecată, nouă ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din satul Boldurești învinuit că, acum doi ani, a accidentat mortal cu mașina un copil de 14 ani. Acuzatorii au cerut și trei ani de pușcărie pentru medicul Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe
14:20
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Dicționarul lui B. P. Hașdeu. Cum ilustrul filolog a pus bazele cercetării limbii române # Ziua
Mulți dintre voi au privit, probabil, cunoscutul film „Profesorul și nebunul", al cărui producător Mel Gibson joacă și rolul principal în acestă peliculă din 2019, alături de actorul Sean Penn. Filmul prezintă istoria creării dicționarului etimologic Oxford al limbii engleze de către un savant care are o relație stranie și, totodată, nemaipomenit de fructuoasă cu
14:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, critică acordul UE–India: „Europa a pus comerțul înaintea Ucrainei” # Ziua
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că este „dezamăgit" de decizia Uniunii Europene de a încheia un amplu acord comercial cu India, afirmând că Bruxelles-ul a pus interesele economice înaintea sprijinirii poporului ucrainean. Declarațiile au fost făcute miercuri, într-un interviu acordat postului CNBC, și sunt citate de agenția Reuters. „Ar trebui să facă
Acum 6 ore
13:40
VIDEO | Descoperire macabră la Coșnița: Rămășițe umane, găsite sub fundația unei case de mai mulți muncitori # Ziua
Mai mulți muncitori care efectuau lucrări de reparație la fundația unei case din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au dat de oseminte umane, îngropate la o adâncime de 50–60 de cm în pământ. După descoperire, muncitorii au alertat poliția, care a a pornit o investigație pe acest caz. „Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28
13:30
Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-şi păstra forţa. Europa trebuie să acţioneze # Ziua
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să joace un rol mai important în cadrul NATO, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a „zguduit relația transatlantică până la temelii". Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul unei conferințe pe tema apărării, desfășurate
13:20
Contestație respinsă. Licitația pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii, care o leagă de podul peste Prut, la Ungheni, continuă # Ziua
Licitația pentru ultimii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 merge mai departe, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins o sesizare depusă pe 13 ianuarie 2026, transmite publicația Economica din România. Proiectul include și construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Contestația viza documentația pentru proiectarea și construcția tronsonului 4
12:50
Armistițiu energetic între Rusia și Ucraina? Kremlinul nu confirmă, dar nici nu neagă informațiile apărute online # Ziua
Mai mulți bloggeri militari ruși și canale de Telegram din Ucraina au anunțat că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un acord informal privind încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Informația nu a fost confirmată oficial, însă Kremlinul nu a negat-o. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat, întrebat despre
12:30
Ferma din Roșcani, unde acum un an au fost uciși 68.000 de porci din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile de la stat # Ziua
Ferma de porci din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, unde primăvara trecută a fost distrus tot șeptelul de 68 de mii de animale din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile promise de stat. Administrația întreprinderii suține că dosarul a fost depus încă toamna, pierderile financiare fiind estimate la peste 400 de
Acum 8 ore
12:00
VIDEO | Ministrul de Externe al Luxemburgului îi cere lui Zelenski să evite ultimatumurile privind aderarea Ucrainei la UE # Ziua
Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, i-a cerut președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu emită ultimatumuri în legătură cu aderarea țării sale la Uniunea Europeană, avertizând că o astfel de abordare „nu este în interesul său". Declarațiile au fost făcute în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, desfășurată, astăzi, la Bruxelles. „Am auzit
11:40
Următoarea rundă de negocieri privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, programată pentru 1 februarie, se va desfășura în format bilateral, fără participarea reprezentanților Statelor Unite. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul audierilor din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, transmise de NBC. „Ei vor continua negocierile
11:40
Tiraspolul propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității: Suntem gata să le permitem polițiștilor să facă anchete la noi # Ziua
Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună" împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile" din regiune. Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind
11:20
FOTO | „Tabla de onoare a chiulangiilor din CMC”. Portretele consilierilor PAS și PSRM, expuse în fața Primăriei. MAN îi acuză de blocaj politic # Ziua
Portretele consilierilor municipali PAS și PSRM au fost expuse astăzi în fața Primăriei Chișinău, în cadrul unui flashmob organizat de consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), înainte de ședința Consiliului Municipal. Aceștia îi acuză că „fug de responsabilitate" și blochează deliberat activitatea legislativului local, pentru a împiedica votarea bugetului capitalei. Aleșii MAN susțin că lipsa repetată
11:00
(P) Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 # Ziua
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, inclusiv companii
10:50
„Operațiunea Buletinul”: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate în România, după modificarea legii # Ziua
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, în urma aplicării unei noi legi privind evidența populației, adoptată în 2023. Măsura face parte dintr-o amplă acțiune a autorităților române, denumită neoficial „Operațiunea Buletinul", menită să combată rețelele de obținere frauduloasă a documentelor, relatează Digi24.ro. Potrivit datelor furnizate de Direcția
10:30
„Lukoil” a semnat un acord pentru vânzarea activelor sale externe către fondul american Carlyle # Ziua
Compania petrolieră rusă „Lukoil" a anunțat că a încheiat un acord privind vânzarea activelor sale din afara Rusiei către compania americană de investiții Carlyle. Informația este confirmată într-un comunicat de presă al grupului. „Acordul încheiat nu este exclusiv și depinde de îndeplinirea mai multor condiții suspensive, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare,
10:10
Aproximativ 4700 de gospodării din 25 de sate rămân fără energie electrică. Avariile, provocate de chiciura de pe cabluri # Ziua
Mai multe localități rămân parțial și la această oră fără energie electrică din cauza chiciurii de pe cablurile electrice și a arborilor căzuți peste fire. Întreprinderea RED-Nord anunță că aproximativ 4700 de gospodării din 25 de sate din raioanele Rezina, Ocnița și Dondușeni sunt deconectate de la rețea din cauza avariilor. „Echipele operative ale
Acum 12 ore
09:40
Trump analizează un nou atac major asupra Iranului, după blocarea negocierilor privind programul nuclear # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, ia în calcul lansarea unui nou atac militar de amploare împotriva Iranului, după ce discuțiile preliminare dintre Washington și Teheran privind limitarea programului nuclear și a producției de rachete balistice nu au înregistrat niciun progres, potrivit unor surse citate de CNN. Surse apropiate administrației americane susțin că Trump nu a luat
09:10
O femeie din R. Moldova a murit într-un accident rutier din nordul Italiei. Scuterul pe care îl conducea a fost lovit de un camion # Ziua
O femeie din R. Moldova, stabilită de 18 ani în Italia, a murit în urma unui grav accident rutier produs pe o stradă de la periferia orașului Bergamo, acolo unde victima locuia. Scuterul pe care îl conducea a fost lovit de un camion, iar femeia, în vârstă de 52 de ani, a murit la scurt
08:40
Friedrich Merz: Aderarea Ucrainei la UE în 2027 este imposibilă. Trebuie să existe această perspectivă, dar este un proces pe termen lung # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este „exclusă” și „pur și simplu imposibilă”, subliniind că procesul de integrare europeană durează, de regulă, mai mulți ani. „Aderarea Ucrainei la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Este pur și simplu imposibil. Aceste procese durează de obicei mai mulți […] Articolul Friedrich Merz: Aderarea Ucrainei la UE în 2027 este imposibilă. Trebuie să existe această perspectivă, dar este un proces pe termen lung apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Un bărbat dat dispărut a fost găsit găsit mort lângă orașul Vadul lui Vodă. Cinci persoane, reținute de polițiști # Ziua
Un bărbat din Capitală, în vârstă de 35 de ani, care fusese dat în căutare de rude, a fost găsit mort în preajma orașului Vadul lui Vodă din municipiul Chișinău. Se presupune că acesta a fost ucis în urma unui conflict, în acest caz fiind reținute cinci persoane. Conform primelor date din anchetă, polițiștii sectorului […] Articolul Un bărbat dat dispărut a fost găsit găsit mort lângă orașul Vadul lui Vodă. Cinci persoane, reținute de polițiști apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:30
Putin oferă sprijin noului lider al Siriei, pe care Kremlinul îl numea în trecut „terorist” și promitea să-l distrugă # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova este pregătită să ajute Siria în procesul de reconstrucție după aproape 15 ani de război și să dezvolte cooperarea economică bilaterală. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu noul președinte sirian, Ahmed al-Sharaa, transmite The Moscow Times. Potrivit liderului rus, relațiile dintre Moscova […] Articolul Putin oferă sprijin noului lider al Siriei, pe care Kremlinul îl numea în trecut „terorist” și promitea să-l distrugă apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
CFM, tot mai aproape de reorganizare. Statul va împărți compania în două – în întreprindere de stat și în societate pe acțiuni # Ziua
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” este tot mai aproape de reorganizare. Statul urmează să separe companie în două, în funcție de atribuții. Ministrul Vladimir Bolea a precizat azi că procesul presupune o separare clară între infrastructura feroviară și activitatea de transport, fără a schimba proprietarul acestora. Astfel, „CFM Infrastructură” va rămâne întreprindere de […] Articolul CFM, tot mai aproape de reorganizare. Statul va împărți compania în două – în întreprindere de stat și în societate pe acțiuni apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Rusia spune că este pregătită pentru o întâlnire Zelenski–Putin, dar doar dacă liderul ucrainean vine la Moscova # Ziua
Kremlinul a anunțat că este dispus să organizeze o întâlnire directă între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, însă numai în cazul în care liderul de la Kiev va accepta să se deplaseze la Moscova. Declarația a fost făcută pe 28 ianuarie de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, la scurt timp după […] Articolul Rusia spune că este pregătită pentru o întâlnire Zelenski–Putin, dar doar dacă liderul ucrainean vine la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Ninsorile puternice din timpul nopții au provocat condiții dificile de circulație în mare parte a Lituaniei, autoritățile avertizând că problemele de trafic vor continua pe parcursul zilei de miercuri, în special în regiunile de nord și est ale țării, transmite LRT. Potrivit serviciilor de întreținere a drumurilor, stratul consistent de zăpadă a îngreunat semnificativ deplasarea […] Articolul Ninsorile abundente paralizează traficul în Lituania. Haos pe străzile din Vilnius apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz la Berlin: Discuții despre investiții, securitate și cooperare strategică # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a fost primit miercuri, la Berlin, de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, la sediul Cancelariei Federale, în cadrul unei vizite oficiale menite să consolideze relațiile bilaterale dintre cele două țări. Șeful Executivului român a fost întâmpinat cu onoruri militare, iar întrevederea a fost urmată de o conferință comună de presă. […] Articolul Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz la Berlin: Discuții despre investiții, securitate și cooperare strategică apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:30
Cetățenii moldoveni, avertizați despre posibile blocaje la frontiera Macedoniei de Nord. Protestele transportatorilor pot afecta circulația # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o atenționare de călătorie privind posibile perturbări ale traficului la frontierele Macedoniei de Nord, în urma acțiunilor de protest anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit misiunii diplomatice, protestele, care au început luni, 26 ianuarie, ar putea dura până la șapte zile, cu […] Articolul Cetățenii moldoveni, avertizați despre posibile blocaje la frontiera Macedoniei de Nord. Protestele transportatorilor pot afecta circulația apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
O femeie originară din R. Moldova riscă închisoare în Italia, după ce ar fi încercat s-o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea # Ziua
O femeie, în vârstă de 60 de ani, originară din R. Moldova a fost arestată în Italia, după ce ar fi încercat să o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea. Badanta ar fi lovită pe pensionară în vârstă de 83 de ani cu un obiect dur în cap provocându-i traumatism cranian sever. Moldoveanca este […] Articolul O femeie originară din R. Moldova riscă închisoare în Italia, după ce ar fi încercat s-o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, […] Articolul Freelancerii înregistrați vor avea dreptul la prestații sociale apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO | Incendiu la un hotel de lux din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi. Sute de persoane evacuate # Ziua
Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, 27 ianuarie, la un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, determinând evacuarea a sute de persoane. Din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor furnizate de Reuters și Ouest-France, focul a pornit în jurul orei 19:00, în podul hotelului Hôtel des […] Articolul VIDEO | Incendiu la un hotel de lux din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi. Sute de persoane evacuate apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară încă un an. Mecanismul a fost prelungit până în 1 martie 2027 # Ziua
Refugiații ucraineni vor putea beneficia de protecție temporară pe teritoriul R. Moldova, cum ar fi dreptul de a munci, acces la studii și la asistență medicală, până în 1 martie 2027. Mecanismul, instituit pentru prima dată în primăvara 2023, a fost prelungit cu încă un an. Proiectul privind extinderea perioadei pentru aceste facilități a fost […] Articolul Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară încă un an. Mecanismul a fost prelungit până în 1 martie 2027 apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Trei zile de doliu în Grecia pentru suporterii PAOK decedați în tragicul accident rutier din România. Toate victimele au fost identificate # Ziua
Autoritățile elene au confirmat identificarea celor șapte tineri suporteri ai echipei PAOK care și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în România. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul de Externe al Greciei, Giannis Loverdos, care a precizat că cea mai în vârstă victimă avea 30 de ani. Potrivit informațiilor […] Articolul Trei zile de doliu în Grecia pentru suporterii PAOK decedați în tragicul accident rutier din România. Toate victimele au fost identificate apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Secțiile de traumatologie, doldora de pacienți! Medicii au efectuat 18 operații complicate în 24 de ore # Ziua
Poleiul și drumurile alunecoase fac tot mai multe victime. În 24 de ore, la Spitalul de Urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme, iar 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale. Potrivit datelor publicate de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), în ultimele 24 de ore au […] Articolul Secțiile de traumatologie, doldora de pacienți! Medicii au efectuat 18 operații complicate în 24 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
O nouă veste proastă! Impozitul pe imobil ar putea crește semnificativ, după ce statul a revizuit mecanimsul de evaluare a locuințelor # Ziua
Cetățenii ar putea achita, din 2027, impozite pe imobil de până la trei ori mai mari decât în prezent, în contextul revizuirii de către Agenția Cadastru a mecanismului de evaluare și reevaluare a locuințelor, care, potrivit autorităților, este mai aproape de „valoarea reală de pe piață”. Aceste modificări, potrivit directorului de la Cadastru, Ivan Danii, […] Articolul O nouă veste proastă! Impozitul pe imobil ar putea crește semnificativ, după ce statul a revizuit mecanimsul de evaluare a locuințelor apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de ceață până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul R. Moldova. Meteorologii anunță că pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. De asemenea, din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții […] Articolul Meteorologii au prelungit codul galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Condiții mai bune pentru porci. Tăierea cozilor va fi interzisă, conform unor noi reguli adoptate de Guvern # Ziua
Tăierea cozii porcilor în ferme va fi interzisă. Guvernul a aprobat miercuri modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcinelor, iar un punct aparte ține de descurajarea codotomiei, practică invazivă utilizată frecvent în ferme, potrivit Miniterului Agriculturii. Drept urmare, legislația va fi completată cu o anexă ce conține recomandări practice pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere […] Articolul Condiții mai bune pentru porci. Tăierea cozilor va fi interzisă, conform unor noi reguli adoptate de Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Politico: Strategia lui Rutte de a-l menaja pe Trump provoacă tensiuni în NATO și nemulțumiri în rândul liderilor europeni # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se confruntă cu tot mai multe critici din partea liderilor și eurodeputaților europeni, pe fondul strategiei sale de a-l menține aproape pe președintele american Donald Trump, considerată de unii drept excesiv de conciliantă și riscantă pentru viitorul Alianței. Potrivit unei analize publicate de POLITICO, principala misiune a lui Rutte […] Articolul Politico: Strategia lui Rutte de a-l menaja pe Trump provoacă tensiuni în NATO și nemulțumiri în rândul liderilor europeni apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Bacul peste Nistru de la Molovata nu va fi funcțional nici în februarie, anunță vicepremierul Valeriu Chiveri # Ziua
Bacul peste râul Nistru de la Molovata va rămâne nefuncțional încă cel mult o lună, anunță vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că transportarea mărfurilor și produselor în satele din raionul Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, va fi făcută în continuare pe cale rutieră prin posturile terestre interne, fiind stabilit un consens cu administrația […] Articolul Bacul peste Nistru de la Molovata nu va fi funcțional nici în februarie, anunță vicepremierul Valeriu Chiveri apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2026 # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament solicită revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de deputatul Constantin Cuiumju, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acestuia, temperaturile extrem de scăzute din luna ianuarie au dus la un consum sporit de gaze […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Mărturia șocantă a unui supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din România. Ce s-a întâmplat înainte de impactul fatal # Ziua
O nouă mărturie cutremurătoare iese la iveală în ancheta privind accidentul rutier mortal din România, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav, în timpul deplasării la un meci din Franța. Potrivit medicului grec Dimitris Koukoulas, aflat la spitalul din Timișoara, unul dintre supraviețuitori i-a […] Articolul Mărturia șocantă a unui supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din România. Ce s-a întâmplat înainte de impactul fatal apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Energocom va transmite, în această săptămână, o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la gaz # Ziua
Compania de stat „Energocom” urmează să transmită, în cursul acestei săptămâni, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), solicitarea privind ajustarea tarifului la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie. Potrivit ministrului, după depunerea cererii, ANRE va analiza documentația și va lua o decizie […] Articolul VIDEO | Energocom va transmite, în această săptămână, o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la gaz apare prima dată în ZIUA.md.
