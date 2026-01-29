Procurorii cre 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești învinuit de accidentarea mortală a unui copil

10:10

Peste 15 mii de consumatori din aproximativ 100 de localități rămân fără curent electric, după ce au fost înregistrate avarii din cauza chiciurii depuse pe firele electrice. Ministerul Energiei anunță că au fost rupte conductoare, au căzut zeci de stâlpi, iar mai multe echipamente de rețea au fost defectate din cauza arborilor sau crengilor căzute […] Articolul Chiciura a rupt mai multe fire electrice și a doborât piloni. Peste 15 mii de consumatori din 100 de localități rămân fără curent apare prima dată în ZIUA.md.