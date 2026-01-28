O femeie originară din R. Moldova riscă închisoare în Italia, după ce ar fi încercat s-o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea

15:30

Serviciul Meteorologic a emis pentru noaptea ce vine și pentru dimineața de mâine cod galben de ceață care va contribui în continuare la formarea poleiului. Este prima avertizare a instituției, după ce ploile și ceața din ultimele două nopți au provocat vreme complicată cu polei. Astfel, specialiștii de la SHS anunță că din cauza ceții