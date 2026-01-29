Contestație respinsă. Licitația pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii, care o leagă de podul peste Prut, la Ungheni, continuă
Licitația pentru ultimii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 merge mai departe, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins o sesizare depusă pe 13 ianuarie 2026, transmite publicația Economica din România. Proiectul include și construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Contestația viza documentația pentru proiectarea și construcția tronsonului 4
13:30
Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-şi păstra forţa. Europa trebuie să acţioneze
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să joace un rol mai important în cadrul NATO, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a „zguduit relația transatlantică până la temelii". Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul unei conferințe pe tema apărării, desfășurate
13:20
Licitația pentru ultimii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 merge mai departe, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins o sesizare depusă pe 13 ianuarie 2026, transmite publicația Economica din România. Proiectul include și construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Contestația viza documentația pentru proiectarea și construcția tronsonului 4
12:50
Armistițiu energetic între Rusia și Ucraina? Kremlinul nu confirmă, dar nici nu neagă informațiile apărute online
Mai mulți bloggeri militari ruși și canale de Telegram din Ucraina au anunțat că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un acord informal privind încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Informația nu a fost confirmată oficial, însă Kremlinul nu a negat-o. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat, întrebat despre
12:30
Ferma din Roșcani, unde acum un an au fost uciși 68.000 de porci din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile de la stat
Ferma de porci din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, unde primăvara trecută a fost distrus tot șeptelul de 68 de mii de animale din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile promise de stat. Administrația întreprinderii suține că dosarul a fost depus încă toamna, pierderile financiare fiind estimate la peste 400 de
12:00
VIDEO | Ministrul de Externe al Luxemburgului îi cere lui Zelenski să evite ultimatumurile privind aderarea Ucrainei la UE
Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, i-a cerut președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu emită ultimatumuri în legătură cu aderarea țării sale la Uniunea Europeană, avertizând că o astfel de abordare „nu este în interesul său". Declarațiile au fost făcute în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, desfășurată, astăzi, la Bruxelles. „Am auzit
11:40
Următoarea rundă de negocieri privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, programată pentru 1 februarie, se va desfășura în format bilateral, fără participarea reprezentanților Statelor Unite. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul audierilor din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, transmise de NBC. „Ei vor continua negocierile
11:40
Tiraspolul propune Chișinăului o „combatere comună" a criminalității: Suntem gata să le permitem polițiștilor să facă anchete la noi
Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună" împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile" din regiune. Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind
11:20
FOTO | „Tabla de onoare a chiulangiilor din CMC". Portretele consilierilor PAS și PSRM, expuse în fața Primăriei. MAN îi acuză de blocaj politic
Portretele consilierilor municipali PAS și PSRM au fost expuse astăzi în fața Primăriei Chișinău, în cadrul unui flashmob organizat de consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), înainte de ședința Consiliului Municipal. Aceștia îi acuză că „fug de responsabilitate" și blochează deliberat activitatea legislativului local, pentru a împiedica votarea bugetului capitalei. Aleșii MAN susțin că lipsa repetată
11:00
(P) Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, inclusiv companii
10:50
„Operațiunea Buletinul": Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate în România, după modificarea legii
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, în urma aplicării unei noi legi privind evidența populației, adoptată în 2023. Măsura face parte dintr-o amplă acțiune a autorităților române, denumită neoficial „Operațiunea Buletinul", menită să combată rețelele de obținere frauduloasă a documentelor, relatează Digi24.ro. Potrivit datelor furnizate de Direcția
10:30
„Lukoil" a semnat un acord pentru vânzarea activelor sale externe către fondul american Carlyle
Compania petrolieră rusă „Lukoil" a anunțat că a încheiat un acord privind vânzarea activelor sale din afara Rusiei către compania americană de investiții Carlyle. Informația este confirmată într-un comunicat de presă al grupului. „Acordul încheiat nu este exclusiv și depinde de îndeplinirea mai multor condiții suspensive, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare,
10:10
Aproximativ 4700 de gospodării din 25 de sate rămân fără energie electrică. Avariile, provocate de chiciura de pe cabluri
Mai multe localități rămân parțial și la această oră fără energie electrică din cauza chiciurii de pe cablurile electrice și a arborilor căzuți peste fire. Întreprinderea RED-Nord anunță că aproximativ 4700 de gospodării din 25 de sate din raioanele Rezina, Ocnița și Dondușeni sunt deconectate de la rețea din cauza avariilor. „Echipele operative ale
09:40
Trump analizează un nou atac major asupra Iranului, după blocarea negocierilor privind programul nuclear
Președintele SUA, Donald Trump, ia în calcul lansarea unui nou atac militar de amploare împotriva Iranului, după ce discuțiile preliminare dintre Washington și Teheran privind limitarea programului nuclear și a producției de rachete balistice nu au înregistrat niciun progres, potrivit unor surse citate de CNN. Surse apropiate administrației americane susțin că Trump nu a luat
09:10
O femeie din R. Moldova a murit într-un accident rutier din nordul Italiei. Scuterul pe care îl conducea a fost lovit de un camion
O femeie din R. Moldova, stabilită de 18 ani în Italia, a murit în urma unui grav accident rutier produs pe o stradă de la periferia orașului Bergamo, acolo unde victima locuia. Scuterul pe care îl conducea a fost lovit de un camion, iar femeia, în vârstă de 52 de ani, a murit la scurt
08:40
Friedrich Merz: Aderarea Ucrainei la UE în 2027 este imposibilă. Trebuie să existe această perspectivă, dar este un proces pe termen lung
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este „exclusă" și „pur și simplu imposibilă", subliniind că procesul de integrare europeană durează, de regulă, mai mulți ani. „Aderarea Ucrainei la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Este pur și simplu imposibil. Aceste procese durează de obicei mai mulți
08:30
Un bărbat dat dispărut a fost găsit găsit mort lângă orașul Vadul lui Vodă. Cinci persoane, reținute de polițiști
Un bărbat din Capitală, în vârstă de 35 de ani, care fusese dat în căutare de rude, a fost găsit mort în preajma orașului Vadul lui Vodă din municipiul Chișinău. Se presupune că acesta a fost ucis în urma unui conflict, în acest caz fiind reținute cinci persoane. Conform primelor date din anchetă, polițiștii sectorului
20:30
Putin oferă sprijin noului lider al Siriei, pe care Kremlinul îl numea în trecut „terorist" și promitea să-l distrugă
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova este pregătită să ajute Siria în procesul de reconstrucție după aproape 15 ani de război și să dezvolte cooperarea economică bilaterală. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu noul președinte sirian, Ahmed al-Sharaa, transmite The Moscow Times. Potrivit liderului rus, relațiile dintre Moscova
20:00
CFM, tot mai aproape de reorganizare. Statul va împărți compania în două – în întreprindere de stat și în societate pe acțiuni
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova" este tot mai aproape de reorgan
19:40
Rusia spune că este pregătită pentru o întâlnire Zelenski–Putin, dar doar dacă liderul ucrainean vine la Moscova # Ziua
Kremlinul a anunțat că este dispus să organizeze o întâlnire directă între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, însă numai în cazul în care liderul de la Kiev va accepta să se deplaseze la Moscova. Declarația a fost făcută pe 28 ianuarie de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, la scurt timp după […] Articolul Rusia spune că este pregătită pentru o întâlnire Zelenski–Putin, dar doar dacă liderul ucrainean vine la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Ninsorile puternice din timpul nopții au provocat condiții dificile de circulație în mare parte a Lituaniei, autoritățile avertizând că problemele de trafic vor continua pe parcursul zilei de miercuri, în special în regiunile de nord și est ale țării, transmite LRT. Potrivit serviciilor de întreținere a drumurilor, stratul consistent de zăpadă a îngreunat semnificativ deplasarea […] Articolul Ninsorile abundente paralizează traficul în Lituania. Haos pe străzile din Vilnius apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz la Berlin: Discuții despre investiții, securitate și cooperare strategică # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a fost primit miercuri, la Berlin, de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, la sediul Cancelariei Federale, în cadrul unei vizite oficiale menite să consolideze relațiile bilaterale dintre cele două țări. Șeful Executivului român a fost întâmpinat cu onoruri militare, iar întrevederea a fost urmată de o conferință comună de presă. […] Articolul Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz la Berlin: Discuții despre investiții, securitate și cooperare strategică apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Cetățenii moldoveni, avertizați despre posibile blocaje la frontiera Macedoniei de Nord. Protestele transportatorilor pot afecta circulația # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o atenționare de călătorie privind posibile perturbări ale traficului la frontierele Macedoniei de Nord, în urma acțiunilor de protest anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit misiunii diplomatice, protestele, care au început luni, 26 ianuarie, ar putea dura până la șapte zile, cu […] Articolul Cetățenii moldoveni, avertizați despre posibile blocaje la frontiera Macedoniei de Nord. Protestele transportatorilor pot afecta circulația apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
O femeie originară din R. Moldova riscă închisoare în Italia, după ce ar fi încercat s-o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea # Ziua
O femeie, în vârstă de 60 de ani, originară din R. Moldova a fost arestată în Italia, după ce ar fi încercat să o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea. Badanta ar fi lovită pe pensionară în vârstă de 83 de ani cu un obiect dur în cap provocându-i traumatism cranian sever. Moldoveanca este […] Articolul O femeie originară din R. Moldova riscă închisoare în Italia, după ce ar fi încercat s-o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, […] Articolul Freelancerii înregistrați vor avea dreptul la prestații sociale apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO | Incendiu la un hotel de lux din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi. Sute de persoane evacuate # Ziua
Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, 27 ianuarie, la un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, determinând evacuarea a sute de persoane. Din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor furnizate de Reuters și Ouest-France, focul a pornit în jurul orei 19:00, în podul hotelului Hôtel des […] Articolul VIDEO | Incendiu la un hotel de lux din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi. Sute de persoane evacuate apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară încă un an. Mecanismul a fost prelungit până în 1 martie 2027 # Ziua
Refugiații ucraineni vor putea beneficia de protecție temporară pe teritoriul R. Moldova, cum ar fi dreptul de a munci, acces la studii și la asistență medicală, până în 1 martie 2027. Mecanismul, instituit pentru prima dată în primăvara 2023, a fost prelungit cu încă un an. Proiectul privind extinderea perioadei pentru aceste facilități a fost […] Articolul Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară încă un an. Mecanismul a fost prelungit până în 1 martie 2027 apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Trei zile de doliu în Grecia pentru suporterii PAOK decedați în tragicul accident rutier din România. Toate victimele au fost identificate # Ziua
Autoritățile elene au confirmat identificarea celor șapte tineri suporteri ai echipei PAOK care și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în România. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul de Externe al Greciei, Giannis Loverdos, care a precizat că cea mai în vârstă victimă avea 30 de ani. Potrivit informațiilor […] Articolul Trei zile de doliu în Grecia pentru suporterii PAOK decedați în tragicul accident rutier din România. Toate victimele au fost identificate apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Secțiile de traumatologie, doldora de pacienți! Medicii au efectuat 18 operații complicate în 24 de ore # Ziua
Poleiul și drumurile alunecoase fac tot mai multe victime. În 24 de ore, la Spitalul de Urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme, iar 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale. Potrivit datelor publicate de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), în ultimele 24 de ore au […] Articolul Secțiile de traumatologie, doldora de pacienți! Medicii au efectuat 18 operații complicate în 24 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
O nouă veste proastă! Impozitul pe imobil ar putea crește semnificativ, după ce statul a revizuit mecanimsul de evaluare a locuințelor # Ziua
Cetățenii ar putea achita, din 2027, impozite pe imobil de până la trei ori mai mari decât în prezent, în contextul revizuirii de către Agenția Cadastru a mecanismului de evaluare și reevaluare a locuințelor, care, potrivit autorităților, este mai aproape de „valoarea reală de pe piață”. Aceste modificări, potrivit directorului de la Cadastru, Ivan Danii, […] Articolul O nouă veste proastă! Impozitul pe imobil ar putea crește semnificativ, după ce statul a revizuit mecanimsul de evaluare a locuințelor apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de ceață până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul R. Moldova. Meteorologii anunță că pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. De asemenea, din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții […] Articolul Meteorologii au prelungit codul galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Condiții mai bune pentru porci. Tăierea cozilor va fi interzisă, conform unor noi reguli adoptate de Guvern # Ziua
Tăierea cozii porcilor în ferme va fi interzisă. Guvernul a aprobat miercuri modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcinelor, iar un punct aparte ține de descurajarea codotomiei, practică invazivă utilizată frecvent în ferme, potrivit Miniterului Agriculturii. Drept urmare, legislația va fi completată cu o anexă ce conține recomandări practice pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere […] Articolul Condiții mai bune pentru porci. Tăierea cozilor va fi interzisă, conform unor noi reguli adoptate de Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Politico: Strategia lui Rutte de a-l menaja pe Trump provoacă tensiuni în NATO și nemulțumiri în rândul liderilor europeni # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se confruntă cu tot mai multe critici din partea liderilor și eurodeputaților europeni, pe fondul strategiei sale de a-l menține aproape pe președintele american Donald Trump, considerată de unii drept excesiv de conciliantă și riscantă pentru viitorul Alianței. Potrivit unei analize publicate de POLITICO, principala misiune a lui Rutte […] Articolul Politico: Strategia lui Rutte de a-l menaja pe Trump provoacă tensiuni în NATO și nemulțumiri în rândul liderilor europeni apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Bacul peste Nistru de la Molovata nu va fi funcțional nici în februarie, anunță vicepremierul Valeriu Chiveri # Ziua
Bacul peste râul Nistru de la Molovata va rămâne nefuncțional încă cel mult o lună, anunță vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că transportarea mărfurilor și produselor în satele din raionul Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, va fi făcută în continuare pe cale rutieră prin posturile terestre interne, fiind stabilit un consens cu administrația […] Articolul Bacul peste Nistru de la Molovata nu va fi funcțional nici în februarie, anunță vicepremierul Valeriu Chiveri apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2026 # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament solicită revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de deputatul Constantin Cuiumju, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acestuia, temperaturile extrem de scăzute din luna ianuarie au dus la un consum sporit de gaze […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Mărturia șocantă a unui supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din România. Ce s-a întâmplat înainte de impactul fatal # Ziua
O nouă mărturie cutremurătoare iese la iveală în ancheta privind accidentul rutier mortal din România, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav, în timpul deplasării la un meci din Franța. Potrivit medicului grec Dimitris Koukoulas, aflat la spitalul din Timișoara, unul dintre supraviețuitori i-a […] Articolul Mărturia șocantă a unui supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din România. Ce s-a întâmplat înainte de impactul fatal apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Energocom va transmite, în această săptămână, o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la gaz # Ziua
Compania de stat „Energocom” urmează să transmită, în cursul acestei săptămâni, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), solicitarea privind ajustarea tarifului la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie. Potrivit ministrului, după depunerea cererii, ANRE va analiza documentația și va lua o decizie […] Articolul VIDEO | Energocom va transmite, în această săptămână, o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la gaz apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Primăria Capitalei va ajuta cu material antiderapant suburbiile municipiului Chișinău. Vor fi distribuite 360 de tone de sare și nisip # Ziua
Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinău a decis alocarea a peste 360 de tone de material antiderapant suburbiilor municipiului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a spune că a luat această decizie la solicitarea primarilor localităților din componența municipiului Chișinău. „De dimineață am avut ședință cu primarii de suburbii, unde am discutat […] Articolul Primăria Capitalei va ajuta cu material antiderapant suburbiile municipiului Chișinău. Vor fi distribuite 360 de tone de sare și nisip apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Zelenski cere finalizarea rapidă a acordului cu SUA privind reconstrucția Ucrainei: „Trebuie să obținem un rezultat cât mai repede” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a cerut delegației ucrainene să finalizeze cât mai rapid, împreună cu partea americană, documentul privind reconstrucția țării după război. Potrivit liderului de la Kiev, au fost stabilite mai multe aspecte care necesită o analiză aprofundată în cadrul acordului cu Statele Unite. „Am stabilit împreună cu echipa noastră de […] Articolul Zelenski cere finalizarea rapidă a acordului cu SUA privind reconstrucția Ucrainei: „Trebuie să obținem un rezultat cât mai repede” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie. În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă, Ion a decis să […] Articolul Un tânăr de 24 de ani din Telenești a câștigat un apartament în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Guvernarea PAS recunoaște că modificările la Legea cetățeniei au fost făcute cu dedicație pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Rusia # Ziua
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un „context excepțional”, generat de un val masiv de cereri de izbucnirea războiului din Ucraina venite din partea cetățenilor moldoveni din Rusia, dar și din partea cetățenilor ruși, descendenți ai celor care s-au născut pe teritoriul […] Articolul Guvernarea PAS recunoaște că modificările la Legea cetățeniei au fost făcute cu dedicație pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a fost lovit mortal de o mașină în timp ce se deplasa pe marginea unui drum local. Tragedia a avut loc în preajma satului Mircești din raionul Ungheni pe drumul ce face legătură cu orașul Cornești. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că pietonul a fost […] Articolul Un pieton, lovit mortal pe marginea drumului într-un sat din raionul Ungheni apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o nouă „armadă frumoasă” de nave militare americane se îndreaptă spre coastele Iranului, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran. Declarația a fost făcută în timpul unui discurs susținut în statul Iowa, unde liderul de la Casa Albă și-a exprimat speranța că autoritățile iraniene […] Articolul Trump anunță trimiterea unei a doua „armade” de nave militare americane spre Iran apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Rusia a lovit un bloc de locuințe lângă Kiev și un complex monahal din regiunea Odesa. Doi oameni au murit # Ziua
Rusia a lansat, în noaptea de 28 ianuarie, un nou atac cu drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Kiev, unde două persoane și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Kiev, Nikolai Kalașnik, un bloc […] Articolul Rusia a lovit un bloc de locuințe lângă Kiev și un complex monahal din regiunea Odesa. Doi oameni au murit apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
FOTO | Peste 150 de accidente rutiere s-au produs din cauza poleiului, iar pe drumuri au fost mobilizați 1700 de inspectori # Ziua
În ultimele 24 de ore, pe drumurile naționale și locale au fost înregistrate peste 150 de accidente rutiere provocate de polei. Într-un caz o persoană și-a pierdut viața, anunță Ministerul de Interne. În total, MAI a mobilizat peste 1700 de inspectori cu aproximativ 500 de autospeciale, care au intervenit în diferite misiuni. Potrivit Poliției, […] Articolul FOTO | Peste 150 de accidente rutiere s-au produs din cauza poleiului, iar pe drumuri au fost mobilizați 1700 de inspectori apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Chiciura a rupt mai multe fire electrice și a doborât piloni. Peste 15 mii de consumatori din 100 de localități rămân fără curent # Ziua
Peste 15 mii de consumatori din aproximativ 100 de localități rămân fără curent electric, după ce au fost înregistrate avarii din cauza chiciurii depuse pe firele electrice. Ministerul Energiei anunță că au fost rupte conductoare, au căzut zeci de stâlpi, iar mai multe echipamente de rețea au fost defectate din cauza arborilor sau crengilor căzute […] Articolul Chiciura a rupt mai multe fire electrice și a doborât piloni. Peste 15 mii de consumatori din 100 de localități rămân fără curent apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore # Ziua
Șapte funcționari vamali au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Cahul la posturile vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică. Potrivit CNA, angajații Serviciului Vamal sunt bănuiți că ar fi pretins și primit, în mod repetat, […] Articolul Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Un proiect PAS privind suplimentarea listei de judecători supuși Vettingului, contestat de CSM la Curtea Constituțională # Ziua
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituțională în cazul proiectului de lege, adoptat de majoritatea PAS la ultima ședință a sesiunii precedente, prin care a fost propusă extinderea listei de judecători supuși vettingului. Este vorba de suplimentarea cu categoria magistraților Judecătoriei Chișinău, care din 1 ianuarie 2017 au fost în cadrul Colegiului anticorupție al […] Articolul Un proiect PAS privind suplimentarea listei de judecători supuși Vettingului, contestat de CSM la Curtea Constituțională apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ucraina și Rusia vor semna documente separate cu SUA, fără UE. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin # Ziua
Ucraina va semna cu Statele Unite un acord-cadru în 20 de puncte privind soluționarea războiului cu Rusia, în timp ce Washingtonul va încheia un document separat cu Moscova. Uniunea Europeană nu va fi parte semnatară a acestor documente. Informația a fost confirmată de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiga, într-un interviu pentru publicația „Evropeiska Pravda”. […] Articolul Ucraina și Rusia vor semna documente separate cu SUA, fără UE. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Ambulanțe și autoturisme, deblocate de salvatori în urma derapărilor. Într-o zi, IGSU a avut peste 90 de misiuni # Ziua
Zeci de autoturisme și ambulanțe au rămas și marți blocate pe drumurile naționale și locale, după ce au derapat din cauza poleiului. Salvatorii au intervenit în 92 de situații pentru a debloca și tracta vehiculele. Cel mai mult, în ultimele 24 de ore, angajații IGSU au sărit în ajutorul serviciilor de asistență medicală care nu reușeau […] Articolul Ambulanțe și autoturisme, deblocate de salvatori în urma derapărilor. Într-o zi, IGSU a avut peste 90 de misiuni apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Tragedie în regiunea Harkov. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra unui tren de pasageri a crescut la cinci morți # Ziua
Cinci persoane au murit în urma unui atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, a anunțat Procuratura Regională, citată de RBC-Ucraina. Potrivit autorităților, a fost deschis un dosar penal pentru crimă de război soldată cu pierderi de vieți omenești. Ancheta preliminară arată că armata rusă a folosit trei drone de […] Articolul Tragedie în regiunea Harkov. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra unui tren de pasageri a crescut la cinci morți apare prima dată în ZIUA.md.
