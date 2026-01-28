Rusia spune că este pregătită pentru o întâlnire Zelenski–Putin, dar doar dacă liderul ucrainean vine la Moscova
Ziua, 28 ianuarie 2026 19:40
Kremlinul a anunțat că este dispus să organizeze o întâlnire directă între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, însă numai în cazul în care liderul de la Kiev va accepta să se deplaseze la Moscova. Declarația a fost făcută pe 28 ianuarie de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, la scurt timp după
• • •
Acum 15 minute
20:00
CFM, tot mai aproape de reorganizare. Statul va împărți compania în două – în întreprindere de stat și în societate pe acțiuni # Ziua
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova" este tot mai aproape de reorganizare. Statul urmează să separe companie în două, în funcție de atribuții. Ministrul Vladimir Bolea a precizat azi că procesul presupune o separare clară între infrastructura feroviară și activitatea de transport, fără a schimba proprietarul acestora. Astfel, „CFM Infrastructură" va rămâne întreprindere de
Acum o oră
19:40
Rusia spune că este pregătită pentru o întâlnire Zelenski–Putin, dar doar dacă liderul ucrainean vine la Moscova # Ziua
Kremlinul a anunțat că este dispus să organizeze o întâlnire directă între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, însă numai în cazul în care liderul de la Kiev va accepta să se deplaseze la Moscova. Declarația a fost făcută pe 28 ianuarie de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, la scurt timp după
Acum 2 ore
19:00
Ninsorile puternice din timpul nopții au provocat condiții dificile de circulație în mare parte a Lituaniei, autoritățile avertizând că problemele de trafic vor continua pe parcursul zilei de miercuri, în special în regiunile de nord și est ale țării, transmite LRT. Potrivit serviciilor de întreținere a drumurilor, stratul consistent de zăpadă a îngreunat semnificativ deplasarea
18:30
Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz la Berlin: Discuții despre investiții, securitate și cooperare strategică # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a fost primit miercuri, la Berlin, de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, la sediul Cancelariei Federale, în cadrul unei vizite oficiale menite să consolideze relațiile bilaterale dintre cele două țări. Șeful Executivului român a fost întâmpinat cu onoruri militare, iar întrevederea a fost urmată de o conferință comună de presă.
Acum 4 ore
17:30
Cetățenii moldoveni, avertizați despre posibile blocaje la frontiera Macedoniei de Nord. Protestele transportatorilor pot afecta circulația # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o atenționare de călătorie privind posibile perturbări ale traficului la frontierele Macedoniei de Nord, în urma acțiunilor de protest anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit misiunii diplomatice, protestele, care au început luni, 26 ianuarie, ar putea dura până la șapte zile, cu
17:00
O femeie originară din R. Moldova riscă închisoare în Italia, după ce ar fi încercat s-o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea # Ziua
O femeie, în vârstă de 60 de ani, originară din R. Moldova a fost arestată în Italia, după ce ar fi încercat să o omoare pe bătrâna pe care o îngrijea. Badanta ar fi lovită pe pensionară în vârstă de 83 de ani cu un obiect dur în cap provocându-i traumatism cranian sever. Moldoveanca este
16:40
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru,
16:30
VIDEO | Incendiu la un hotel de lux din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi. Sute de persoane evacuate # Ziua
Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, 27 ianuarie, la un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, determinând evacuarea a sute de persoane. Din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor furnizate de Reuters și Ouest-France, focul a pornit în jurul orei 19:00, în podul hotelului Hôtel des
Acum 6 ore
16:10
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară încă un an. Mecanismul a fost prelungit până în 1 martie 2027 # Ziua
Refugiații ucraineni vor putea beneficia de protecție temporară pe teritoriul R. Moldova, cum ar fi dreptul de a munci, acces la studii și la asistență medicală, până în 1 martie 2027. Mecanismul, instituit pentru prima dată în primăvara 2023, a fost prelungit cu încă un an. Proiectul privind extinderea perioadei pentru aceste facilități a fost
15:50
Trei zile de doliu în Grecia pentru suporterii PAOK decedați în tragicul accident rutier din România. Toate victimele au fost identificate # Ziua
Autoritățile elene au confirmat identificarea celor șapte tineri suporteri ai echipei PAOK care și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în România. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul de Externe al Greciei, Giannis Loverdos, care a precizat că cea mai în vârstă victimă avea 30 de ani. Potrivit informațiilor
15:30
Secțiile de traumatologie, doldora de pacienți! Medicii au efectuat 18 operații complicate în 24 de ore # Ziua
Poleiul și drumurile alunecoase fac tot mai multe victime. În 24 de ore, la Spitalul de Urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme, iar 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale. Potrivit datelor publicate de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), în ultimele 24 de ore au
15:00
O nouă veste proastă! Impozitul pe imobil ar putea crește semnificativ, după ce statul a revizuit mecanimsul de evaluare a locuințelor # Ziua
Cetățenii ar putea achita, din 2027, impozite pe imobil de până la trei ori mai mari decât în prezent, în contextul revizuirii de către Agenția Cadastru a mecanismului de evaluare și reevaluare a locuințelor, care, potrivit autorităților, este mai aproape de „valoarea reală de pe piață". Aceste modificări, potrivit directorului de la Cadastru, Ivan Danii,
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de ceață până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul R. Moldova. Meteorologii anunță că pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. De asemenea, din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții
14:20
Condiții mai bune pentru porci. Tăierea cozilor va fi interzisă, conform unor noi reguli adoptate de Guvern # Ziua
Tăierea cozii porcilor în ferme va fi interzisă. Guvernul a aprobat miercuri modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcinelor, iar un punct aparte ține de descurajarea codotomiei, practică invazivă utilizată frecvent în ferme, potrivit Miniterului Agriculturii. Drept urmare, legislația va fi completată cu o anexă ce conține recomandări practice pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere
Acum 8 ore
14:00
Politico: Strategia lui Rutte de a-l menaja pe Trump provoacă tensiuni în NATO și nemulțumiri în rândul liderilor europeni # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se confruntă cu tot mai multe critici din partea liderilor și eurodeputaților europeni, pe fondul strategiei sale de a-l menține aproape pe președintele american Donald Trump, considerată de unii drept excesiv de conciliantă și riscantă pentru viitorul Alianței. Potrivit unei analize publicate de POLITICO, principala misiune a lui Rutte
13:40
Bacul peste Nistru de la Molovata nu va fi funcțional nici în februarie, anunță vicepremierul Valeriu Chiveri # Ziua
Bacul peste râul Nistru de la Molovata va rămâne nefuncțional încă cel mult o lună, anunță vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că transportarea mărfurilor și produselor în satele din raionul Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, va fi făcută în continuare pe cale rutieră prin posturile terestre interne, fiind stabilit un consens cu administrația
13:10
VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2026 # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament solicită revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de deputatul Constantin Cuiumju, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acestuia, temperaturile extrem de scăzute din luna ianuarie au dus la un consum sporit de gaze
12:50
Mărturia șocantă a unui supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din România. Ce s-a întâmplat înainte de impactul fatal # Ziua
O nouă mărturie cutremurătoare iese la iveală în ancheta privind accidentul rutier mortal din România, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav, în timpul deplasării la un meci din Franța. Potrivit medicului grec Dimitris Koukoulas, aflat la spitalul din Timișoara, unul dintre supraviețuitori i-a
12:40
VIDEO | Energocom va transmite, în această săptămână, o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la gaz # Ziua
Compania de stat „Energocom" urmează să transmită, în cursul acestei săptămâni, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), solicitarea privind ajustarea tarifului la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie. Potrivit ministrului, după depunerea cererii, ANRE va analiza documentația și va lua o decizie
12:20
Primăria Capitalei va ajuta cu material antiderapant suburbiile municipiului Chișinău. Vor fi distribuite 360 de tone de sare și nisip # Ziua
Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinău a decis alocarea a peste 360 de tone de material antiderapant suburbiilor municipiului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a spune că a luat această decizie la solicitarea primarilor localităților din componența municipiului Chișinău. „De dimineață am avut ședință cu primarii de suburbii, unde am discutat
Acum 12 ore
12:00
Zelenski cere finalizarea rapidă a acordului cu SUA privind reconstrucția Ucrainei: „Trebuie să obținem un rezultat cât mai repede” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a cerut delegației ucrainene să finalizeze cât mai rapid, împreună cu partea americană, documentul privind reconstrucția țării după război. Potrivit liderului de la Kiev, au fost stabilite mai multe aspecte care necesită o analiză aprofundată în cadrul acordului cu Statele Unite. „Am stabilit împreună cu echipa noastră de
12:00
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie. În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă, Ion a decis să
11:40
Guvernarea PAS recunoaște că modificările la Legea cetățeniei au fost făcute cu dedicație pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Rusia # Ziua
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un „context excepțional", generat de un val masiv de cereri de izbucnirea războiului din Ucraina venite din partea cetățenilor moldoveni din Rusia, dar și din partea cetățenilor ruși, descendenți ai celor care s-au născut pe teritoriul
11:30
Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a fost lovit mortal de o mașină în timp ce se deplasa pe marginea unui drum local. Tragedia a avut loc în preajma satului Mircești din raionul Ungheni pe drumul ce face legătură cu orașul Cornești. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că pietonul a fost
11:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o nouă „armadă frumoasă" de nave militare americane se îndreaptă spre coastele Iranului, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran. Declarația a fost făcută în timpul unui discurs susținut în statul Iowa, unde liderul de la Casa Albă și-a exprimat speranța că autoritățile iraniene
11:10
Rusia a lovit un bloc de locuințe lângă Kiev și un complex monahal din regiunea Odesa. Doi oameni au murit # Ziua
Rusia a lansat, în noaptea de 28 ianuarie, un nou atac cu drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Kiev, unde două persoane și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Kiev, Nikolai Kalașnik, un bloc
11:00
FOTO | Peste 150 de accidente rutiere s-au produs din cauza poleiului, iar pe drumuri au fost mobilizați 1700 de inspectori # Ziua
În ultimele 24 de ore, pe drumurile naționale și locale au fost înregistrate peste 150 de accidente rutiere provocate de polei. Într-un caz o persoană și-a pierdut viața, anunță Ministerul de Interne. În total, MAI a mobilizat peste 1700 de inspectori cu aproximativ 500 de autospeciale, care au intervenit în diferite misiuni. Potrivit Poliției,
10:10
Chiciura a rupt mai multe fire electrice și a doborât piloni. Peste 15 mii de consumatori din 100 de localități rămân fără curent # Ziua
Peste 15 mii de consumatori din aproximativ 100 de localități rămân fără curent electric, după ce au fost înregistrate avarii din cauza chiciurii depuse pe firele electrice. Ministerul Energiei anunță că au fost rupte conductoare, au căzut zeci de stâlpi, iar mai multe echipamente de rețea au fost defectate din cauza arborilor sau crengilor căzute
10:00
Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore # Ziua
Șapte funcționari vamali au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Cahul la posturile vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică. Potrivit CNA, angajații Serviciului Vamal sunt bănuiți că ar fi pretins și primit, în
09:50
Un proiect PAS privind suplimentarea listei de judecători supuși Vettingului, contestat de CSM la Curtea Constituțională # Ziua
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituțională în cazul proiectului de lege, adoptat de majoritatea PAS la ultima ședință a sesiunii precedente, prin care a fost propusă extinderea listei de judecători supuși vettingului. Este vorba de suplimentarea cu categoria magistraților Judecătoriei Chișinău, care din 1 ianuarie 2017 au fost în cadrul Colegiului anticorupție al […] Articolul Un proiect PAS privind suplimentarea listei de judecători supuși Vettingului, contestat de CSM la Curtea Constituțională apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ucraina și Rusia vor semna documente separate cu SUA, fără UE. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin # Ziua
Ucraina va semna cu Statele Unite un acord-cadru în 20 de puncte privind soluționarea războiului cu Rusia, în timp ce Washingtonul va încheia un document separat cu Moscova. Uniunea Europeană nu va fi parte semnatară a acestor documente. Informația a fost confirmată de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiga, într-un interviu pentru publicația „Evropeiska Pravda”. […] Articolul Ucraina și Rusia vor semna documente separate cu SUA, fără UE. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Ambulanțe și autoturisme, deblocate de salvatori în urma derapărilor. Într-o zi, IGSU a avut peste 90 de misiuni # Ziua
Zeci de autoturisme și ambulanțe au rămas și marți blocate pe drumurile naționale și locale, după ce au derapat din cauza poleiului. Salvatorii au intervenit în 92 de situații pentru a debloca și tracta vehiculele. Cel mai mult, în ultimele 24 de ore, angajații IGSU au sărit în ajutorul serviciilor de asistență medicală care nu reușeau […] Articolul Ambulanțe și autoturisme, deblocate de salvatori în urma derapărilor. Într-o zi, IGSU a avut peste 90 de misiuni apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Tragedie în regiunea Harkov. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra unui tren de pasageri a crescut la cinci morți # Ziua
Cinci persoane au murit în urma unui atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, a anunțat Procuratura Regională, citată de RBC-Ucraina. Potrivit autorităților, a fost deschis un dosar penal pentru crimă de război soldată cu pierderi de vieți omenești. Ancheta preliminară arată că armata rusă a folosit trei drone de […] Articolul Tragedie în regiunea Harkov. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra unui tren de pasageri a crescut la cinci morți apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
19:20
La sfârșit de săptămână, R. Moldova va fi lovită de un nou val de ger. Vor fi până la minus 18 grade # Ziua
Un nou val de aer polar va cuprinde R. Moldova la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba despre un nou anticiclon arctic dinspre nord-estul Europei, regiunea noastră fiind la marginea zonei sale maxime de influență. Sunt anunțate până la minus 18 grade noaptea și minus 7 grade pe timp de zi. Până vineri, la Chișinău, sunt […] Articolul La sfârșit de săptămână, R. Moldova va fi lovită de un nou val de ger. Vor fi până la minus 18 grade apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Partidului Nostru a înregistrat un proiect pentru amendarea Legii cetățeniei, care prevede că certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Ziua
Fracțiunea „Partidului Nostru” a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat, potrivit […] Articolul Partidului Nostru a înregistrat un proiect pentru amendarea Legii cetățeniei, care prevede că certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru informații despre atacul asupra rețelei electrice din Berlin # Ziua
Autoritățile germane au anunțat o recompensă de un milion de euro pentru orice informație care poate conduce la identificarea și arestarea persoanelor responsabile de atacul asupra rețelei electrice din Berlin, produs la începutul lunii ianuarie. Ministerul de Interne al Germaniei a precizat că principalii suspecți sunt membri ai unei grupări anarhiste, cunoscută sub numele de […] Articolul Germania oferă un milion de euro recompensă pentru informații despre atacul asupra rețelei electrice din Berlin apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
„Ceasul Apocalipsei”, dat înainte cu patru secunde: Omenirea, tot mai aproape de o catastrofă globală # Ziua
Un grup de oameni de știință internaționali au mutat simbolicul „Ceas al Apocalipsei” (Doomsday Clock) cu patru secunde mai aproape de „miezul nopții nucleare”. În prezent, ceasul indică 85 de secunde până la miezul nopții, respectiv ora 23:58:35, a anunțat Consiliul de experți al revistei Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic. Aceasta este cea […] Articolul „Ceasul Apocalipsei”, dat înainte cu patru secunde: Omenirea, tot mai aproape de o catastrofă globală apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Pasagerii care zboară în Turcia riscă amenzi dacă se vor ridica de pe scaune înainte ca avionul să oprească complet # Ziua
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică civilă din Turcia sunt menite […] Articolul Pasagerii care zboară în Turcia riscă amenzi dacă se vor ridica de pe scaune înainte ca avionul să oprească complet apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Doi străini, prinși de polițiști pentru incendierea a trei mașini într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei # Ziua
Doi cetățeni străini, de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de Poliția Capitalei, fiind suspectați că, acum două săptămâni, au incendiat trei mașini într-o curte de pe bd. Decebal din Capitală. IGP precizează că ar fi vorba despre reglări de conturi între două rețele criminale. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 348 de […] Articolul Doi străini, prinși de polițiști pentru incendierea a trei mașini într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că țara ar putea fi ocupată de Rusia # Ziua
Președintele Maia Sandu a cerut marți Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a R. Moldova la structurile blocului comunitar, întrucât – ținând cont de amploarea ingerinței Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca R. Moldova să fie ocupată de Rusia și să-și piardă libertatea, relatează EFE, citată de […] Articolul Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că țara ar putea fi ocupată de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
O bancă comercială, amendată cu 3,1 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a unor riscuri IT # Ziua
Banca Națională anunță că a dat o amendă de peste 3,1 milioane de lei unei bănci comerciale pentru deficiențe în gestionarea riscurilor IT și a securității informației. BNM precizează că este vorba despre gestionarea deficitară a unei soluții interne a băncii, lipsa desemnării unei persoane responsabile pentru exercitarea atribuțiilor ofițerului de securitate a informației, expunerea […] Articolul O bancă comercială, amendată cu 3,1 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a unor riscuri IT apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Premierul Munteanu explică reacția întârziată la criza poleiului: Nu suntem un guvern de TikTok, nu oprim tot la primul ghețuș # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a explicat marți de ce Guvernul a reacționat cu întârziere în cazul crizei provocate de polei. Potrivit lui, executivul nu poate funcționa „ca un guvern de TikTok sau de Instagram”, fiind necesară mai întâi o analiză a situației. „Ședința noastră a fost convocată la 7:00 și sigur că trebuia în primul rând […] Articolul VIDEO | Premierul Munteanu explică reacția întârziată la criza poleiului: Nu suntem un guvern de TikTok, nu oprim tot la primul ghețuș apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit, marți, 27 ianuarie, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova (USM). Ceremonia de decernare a avut loc în cadrul ședinței Senatului USM, „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională a lui Mircea Cărtărescu la îmbogățirea literaturii române și universale, a studiilor […] Articolul Scriitorul român Mircea Cărtărescu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al USM apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Copiii sub 15 ani din Franța, fără acces la rețelele sociale. Legea susținută de Macron trece de prima cameră # Ziua
Adunarea Națională a Franței, camera inferioară a Parlamentului, a adoptat, cu o largă majoritate, un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub vârsta de 15 ani. Potrivit agenției Franceinfo, proiectul legislativ este structurat în două părți. Prima vizează restricționarea accesului adolescenților sub 15 ani la rețelele sociale, cu excepția […] Articolul Copiii sub 15 ani din Franța, fără acces la rețelele sociale. Legea susținută de Macron trece de prima cameră apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Igor Șarov nu va candida pentru un nou mandat de rector al USM: „Nu este o retragere, ci o încheiere responsabilă a unei etape importante” # Ziua
Actualul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat la conducerea instituției. Declarația a fost făcută marți, în cadrul ședinței Senatului Universitar. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru un nou mandat chiar la începutul perioadei […] Articolul Igor Șarov nu va candida pentru un nou mandat de rector al USM: „Nu este o retragere, ci o încheiere responsabilă a unei etape importante” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
FT: SUA ar condiționa garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia. Casa Albă neagă informațiile # Ziua
Administrația președintelui Donald Trump ar fi transmis Ucrainei că oferirea unor garanții de securitate din partea Statelor Unite depinde de acceptarea unui acord de pace care ar putea include cedarea regiunii Donbas către Rusia, relatează Financial Times, citând opt surse familiarizate cu negocierile. Potrivit publicației, Washingtonul a indicat, de asemenea, că ar putea furniza Ucrainei […] Articolul FT: SUA ar condiționa garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia. Casa Albă neagă informațiile apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb „istoric”, după 20 de ani de negocieri # Ziua
Uniunea Europeană și India au convenit asupra unui acord de liber schimb, punând capăt unor negocieri care au durat aproape două decenii. Anunțul a fost făcut de premierul indian Narendra Modi, care a calificat înțelegerea drept „mama tuturor acordurilor”. Potrivit acestuia, acordul acoperă aproximativ un sfert din economia mondială și o treime din comerțul global, […] Articolul India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb „istoric”, după 20 de ani de negocieri apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | România va acorda Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Ziua
Republica Moldova va primi din partea României un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, informează Moldpres. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, aflat într-o vizită la Brașov. Potrivit lui, echipa de specialiști din România urmează să vină în Republica Moldova și împreună […] Articolul VIDEO | România va acorda Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Când se va încheia războiul din Ucraina? Prognozele expertului IDIS Viitorul Igor Munteanu # Ziua
Analistul geopolitic Igor Munteanu, cercetător senior la IDIS Viitorul, consideră că războiul din Ucraina se apropie de o fază decisivă, iar 2026 este anul în care ostilitățile vor înceta. Potrivit lui, negocierile pentru un posibil acord de pace sunt avansate, însă cele mai sensibile subiecte rămân încă deschise. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens. […] Articolul VIDEO | Când se va încheia războiul din Ucraina? Prognozele expertului IDIS Viitorul Igor Munteanu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
În a treia zi de vreme complicată provocată de polei, Serviciul Meteorologic a emis prima avertizare: Cod galben de ceață # Ziua
Serviciul Meteorologic a emis pentru noaptea ce vine și pentru dimineața de mâine cod galben de ceață care va contribui în continuare la formarea poleiului. Este prima avertizare a instituției, după ce ploile și ceața din ultimele două nopți au provocat vreme complicată cu polei. Astfel, specialiștii de la SHS anunță că din cauza ceții […] Articolul În a treia zi de vreme complicată provocată de polei, Serviciul Meteorologic a emis prima avertizare: Cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
