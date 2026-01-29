Tiraspolul propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității: Suntem gata să le permitem polițiștilor să facă anchete la noi

19:20

Un nou val de aer polar va cuprinde R. Moldova la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba despre un nou anticiclon arctic dinspre nord-estul Europei, regiunea noastră fiind la marginea zonei sale maxime de influență. Sunt anunțate până la minus 18 grade noaptea și minus 7 grade pe timp de zi. Până vineri, la Chișinău, sunt […]