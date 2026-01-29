Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014
Democracy.md, 29 ianuarie 2026 14:40
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost condamnați la ani grei de închisoare, la mai bine de un deceniu după ce au fost prinși luând mită. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința pe 28 ianuarie, stabilind că cei doi oameni ai legii se fac vinovați de corupere […] Articolul Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 30 minute
14:40
Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 # Democracy.md
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost condamnați la ani grei de închisoare, la mai bine de un deceniu după ce au fost prinși luând mită. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința pe 28 ianuarie, stabilind că cei doi oameni ai legii se fac vinovați de corupere […] Articolul Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
14:00
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] Articolul Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
13:40
VIDEO// Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: Nu deschide gura aia mare # Democracy.md
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de […] Articolul VIDEO// Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: Nu deschide gura aia mare apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat. Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în […] Articolul Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
11:50
„Tabla de onoare” a chiulangiilor: Flashmob MAN la Primărie împotriva consilierilor PAS și PSRM care blochează bugetul Capitalei # Democracy.md
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic” aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare” a fugarilor din CMC, […] Articolul „Tabla de onoare” a chiulangiilor: Flashmob MAN la Primărie împotriva consilierilor PAS și PSRM care blochează bugetul Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră a […] Articolul Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
10:50
Un Airbus A350 British Airways a zburat spre Londra fără o roată pierdută la decolare # Democracy.md
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, care zbura luni, 26 ianuarie, din Las Vegas spre Londra, a rămas fără o roată din spate la scurt timp după ce decolase. Potrivit unei înregistrări video, pe măsură ce avionul se ridica, s-a văzut o roată căzând din partea din spate a trenului de aterizare. Avionul […] Articolul Un Airbus A350 British Airways a zburat spre Londra fără o roată pierdută la decolare apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au înregistrat un flux sporit de călători și mijloace de transport, iar mai multe persoane străine nu au fost admise pe teritoriul țării. Poliția de Frontieră a raportat 37.978 de traversări ale persoanelor și 9.888 de traversări ale mijloacelor de transport prin toate […] Articolul Situația la frontieră: 18 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
17:30
Procesul în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este judecat în dosarul „Frauda bancară” capătă noi nuanțe juridice. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat în prezent la Londra, a solicitat oficial instanței să fie recunoscut ca parte vătămată și parte civilă în această cauză penală. Cererea, redactată în limba rusă, a fost recepționată de […] Articolul Veaceslav Platon cere statut de parte vătămată în procesul lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # Democracy.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie, […] Articolul Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Germania investește în siguranța copiilor din Moldova: Grant masiv pentru infrastructură școlară și servicii sociale # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor. Beneficiind de un grant de 10 milioane de euro oferit prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, proiectul se va desfășura în perioada 2026–2028 și vizează modernizarea serviciilor esențiale pentru copiii […] Articolul Germania investește în siguranța copiilor din Moldova: Grant masiv pentru infrastructură școlară și servicii sociale apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Politiciana Irina Vlah a lansat critici dure la adresa guvernării PAS, calificând noua evaluare a bunurilor imobile drept o „lovitură cinică” aplicată cetățenilor. Potrivit acesteia, noile valori estimate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru vor duce la explozia impozitelor și la blocarea definitivă a pieței imobiliare. Într-o declarație recentă, Irina Vlah a precizat că a […] Articolul Irina Vlah acuză guvernarea de „jaf ordinar” prin reevaluarea cadastrală apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
12:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și a Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) că ar proteja de mai multe luni o schemă ilegală în domeniul transportului de pasageri. Organizația avertizează că, dacă situația nu va fi adusă în legalitate până la 2 februarie 2026, transportatorii […] Articolul Transportatorii amenință cu noi proteste apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții # Democracy.md
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] Articolul Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Noi reguli pentru refugiații ucraineni: Protecția temporară a fost extinsă până în 2027, dar necesită confirmare online # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi extinderea perioadei de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina până la data de 1 martie 2027. Decizia reflectă solidaritatea continuă a țării noastre față de victimele războiului, însă aduce și modificări importante în procesul de evidență a beneficiarilor, trecând de la prelungirea automată la un sistem de solicitare […] Articolul Noi reguli pentru refugiații ucraineni: Protecția temporară a fost extinsă până în 2027, dar necesită confirmare online apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a […] Articolul Transportul public din Chișinău circulă normal în ciuda ghețușului apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Peste 1.700 de angajați MAI și echipe ale Armatei, mobilizați de urgență din cauza vremii # Democracy.md
Condițiile meteorologice extreme din ultimele 24 de ore, caracterizate prin ploi înghețate, ceață densă și polei, au mobilizat autoritățile din Republica Moldova într-un efort de intervenție fără precedent. Potrivit celui mai recent raport guvernamental, situația cea mai critică se atestă în sectorul energetic, unde dimineața zilei de 28 ianuarie a găsit peste 15.000 de consumatori […] Articolul Peste 1.700 de angajați MAI și echipe ale Armatei, mobilizați de urgență din cauza vremii apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Primarul Capitalei anunță noi măsuri pentru sprijinirea localităților afectate de vreme # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va oferi sprijin logistic și material localităților din suburbii, dar și mai multor raioane din țară care se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată în urma unei ședințe convocate în această dimineață cu primarii localităților componente ale municipiului Chișinău. […] Articolul Primarul Capitalei anunță noi măsuri pentru sprijinirea localităților afectate de vreme apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 35.549 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9.182 de traversări. Totodată, 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional […] Articolul Situația la frontieră: 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
27 ianuarie 2026
17:50
Reguli noi pentru zborurile spre Turcia: Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi # Democracy.md
Pasagerii care călătoresc spre Turcia, inclusiv către destinații populare precum Antalya, trebuie să respecte reguli de siguranță mult mai stricte la aterizare. Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri noi care interzic categoric ridicarea de pe scaun, desfacerea centurii sau deschiderea compartimentelor pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos să […] Articolul Reguli noi pentru zborurile spre Turcia: Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Președintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia acuză SIS de intimidare și acuzații de „înaltă trădare” # Democracy.md
Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei (PAG), Nicolai Ormanji, susține că a fost ținta unor presiuni din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Potrivit acestuia, un reprezentant al instituției l-ar fi acuzat de înaltă trădare și de crearea unor amenințări la adresa securității naționale, chiar înaintea unei întrevederi oficiale cu ambasadorul Federației Ruse […] Articolul Președintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia acuză SIS de intimidare și acuzații de „înaltă trădare” apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
O femeie din Soroca a fost sancționată contravențional după ce fiul său minor a alertat fals autoritățile despre prezența unor dispozitive explozive în școala sa. Incidentul, care a avut loc în decembrie 2025, a fost rezultatul unei „provocări” primite de elev în cadrul jocului online „Blockman GO”. Potrivit anchetei, minorul a transmis informații false despre […] Articolul Mamă din Soroca, amendată după ce fiul a anunțat bombe la școală apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
VIDEO// Imagini cu impact emoțional: cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina # Democracy.md
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii […] Articolul VIDEO// Imagini cu impact emoțional: cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, autoritățile de frontieră invocând motive ce țin de ordinea publică și securitatea națională. Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența […] Articolul Natalia Morari, interzisă în România până în 2030 apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice severe și a riscurilor generate de polei, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Chișinău se va desfășura exclusiv online până la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor și a cadrelor didactice, evitând deplasările periculoase pe drumurile afectate […] Articolul Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Wizz Air lansează patru rute noi din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția # Democracy.md
Chișinău, 27 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice, […] Articolul Wizz Air lansează patru rute noi din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Trebuie anunțată situația de urgență” # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) la nivel național, pe fondul condițiilor meteo extreme. Edilul a avertizat că ghețușul și poleiul au pus stăpânire pe întreaga țară, iar eforturile locale sunt depășite de fenomenul de îngheț imediat. Potrivit primarului, serviciile municipale intervin de trei zile fără […] Articolul Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Trebuie anunțată situația de urgență” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Astăzi, 27 ianuarie, instanța de judecată urmează să pronunțe verdictul în dosarul penal complex în care este vizat fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Acuzarea a solicitat o pedeapsă cumulată de 15 ani de detenție pentru un șir de infracțiuni grave, printre care traficul de influență, escrocheria, îmbogățirea ilicită și falsul în declarații. Procesul, care a […] Articolul 15 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu? Instanța se pronunță astăzi apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea […] Articolul Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Guvernul instituie măsuri de criză: Programul de lucru și studii va începe de la ora 09:00 în această săptămână # Democracy.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) s-a întrunit în ședință operativă în această dimineață, 27 ianuarie, în prezența Prim-ministrului, pentru a gestiona criza provocată de poleiul sever care a pus stăpânire pe întreaga țară. Autoritățile au anunțat măsuri imediate pentru a reduce riscurile de accidentare. Program modificat: Activitatea începe de la ora 09:00 Una […] Articolul Guvernul instituie măsuri de criză: Programul de lucru și studii va începe de la ora 09:00 în această săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Președinta Maia Sandu va susține, marți, 27 ianuarie, un discurs în cadrul ședinței plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg. Republica Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat exercitat în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. La Strasbourg, șefa statului va avea mai multe întrevederi, inclusiv […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs la APCE apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Procesul educațional, suspendat marți în Chișinău din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Democracy.md
Procesul educațional din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău a fost suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026. Decizia vizează elevii claselor I–XII și a fost luată de Primăria municipiului Chișinău, în urma unei ședințe a serviciilor specializate. Autoritățile locale precizează că măsura a fost dispusă din cauza agravării situației meteorologice, […] Articolul Procesul educațional, suspendat marți în Chișinău din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în DemocracyMD.
04:10
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Naționale (MAN), a făcut un bilanț al evenimentelor politice din ultima săptămână și a comentat principalele acțiuni ale guvernării și ale partidului său. Potrivit lui Ceban, discuțiile generate de declarația președintei Maia Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România au fost folosite de guvernare și de analiști pentru a devia […] Articolul Liderul MAN denunță blocajele guvernării și prezintă agenda partidului apare prima dată în DemocracyMD.
26 ianuarie 2026
18:30
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] Articolul Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Polonia pentru consolidarea parteneriatului strategic și sprijinului european # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația omologului său, Președintele Karol Nawrocki. Vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale, într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și intensificarea amenințărilor hibride. […] Articolul Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Polonia pentru consolidarea parteneriatului strategic și sprijinului european apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # Democracy.md
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului […] Articolul PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Moștenirea după reguli noi: ce se va schimba în Republica Moldova începând cu 1 aprilie 2026 # Democracy.md
Începând cu 1 aprilie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare modificări importante în domeniul dreptului succesoral, menite să simplifice procedura de perfectare a moștenirilor și să reducă numărul dosarelor îndelungate sau conflictuale, transmite Nokta. Noile norme reglementează termenele de acceptare a moștenirii, procedura de adresare la notar, drepturile soțului supraviețuitor și regulile pentru […] Articolul Moștenirea după reguli noi: ce se va schimba în Republica Moldova începând cu 1 aprilie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Inspector principal de la Vamă, vizat de ANI pentru avere nejustificată de aproape 480.000 de lei # Democracy.md
Un inspector principal din cadrul Serviciului Vamal este vizat într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a depistat o diferență substanțială de aproape 480.000 de lei între veniturile declarate și averea deținută. Cazul a fost transmis în instanță, iar funcționarul riscă confiscarea sumei nejustificate, pierderea funcției și interdicția de a ocupa […] Articolul Inspector principal de la Vamă, vizat de ANI pentru avere nejustificată de aproape 480.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă.Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza din […] Articolul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
În anul 2025, încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 27,2% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Logos Press, cu referire la Serviciul Fiscal de Stat. În total, bugetul de stat a acumulat 95,3 milioane de lei din acest tip de impozit. […] Articolul Impozitele din chirii au crescut cu peste 27% în 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța din luna septembrie. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că autoritățile vor accelera procedura legislativă pentru interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor cu vârsta de până la 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare din septembrie 2026, când începe noul an școlar. În paralel, […] Articolul Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și că în anul 2026 vor fi realizate mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 luați împreună. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit lui Ceban, la finalul anului bugetar, Primăria Chișinău […] Articolul Ceban: Chișinăul a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei în cont apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat principalele acțiuni desfășurate săptămâna trecută în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și al recuperării bunurilor obținute ilegal. Astfel, în perioada raportată, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, suspectat că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro pentru a interveni în eliberarea unei persoane aflate […] Articolul Sinteza CNA: Un bărbat reținut și sechestre de circa 52 de milioane de lei apare prima dată în DemocracyMD.
25 ianuarie 2026
22:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru întreg teritoriul țării, municipalitatea a decis suspendarea activității școlilor pentru ziua de mâine. Decizia a fost luată în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, urmând ca lecțiile să fie recuperate pe parcursul semestrului. Totodată, edilul capitalei a făcut apel către Guvern și […] Articolul Activitatea școlilor din capitală, suspendată pentru o zi din cauza poleiului apare prima dată în DemocracyMD.
23 ianuarie 2026
16:20
La data de 23 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a expulzat, sub escortă, doi cetățeni străini depistați cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba despre persoane originare din Tadjikistan și Azerbaidjan. Totodată, autoritățile le-au aplicat interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. IGM precizează că astfel […] Articolul Doi bărbați din Asia, expulzați din Moldova pentru ședere ilegală apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Republica Moldova, criticată pentru situația drepturilor sociale de Comitetul European # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Republica Moldova înregistrează restanțe majore la capitolul drepturilor sociale fundamentale, făcând referire la cel mai recent Raport al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR). Edilul afirmă că documentul evidențiază o discrepanță între discursul politic al guvernării și realitatea economică a cetățenilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ion […] Articolul Republica Moldova, criticată pentru situația drepturilor sociale de Comitetul European apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină # Democracy.md
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la locul accidentului. Decizia a fost adoptată vineri, 23 ianuarie 2026, este definitivă și nu poate fi contestată. Ciochină a solicitat Curții să constate neconstituționalitatea articolului 368 alin. (1) […] Articolul Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău către Stuttgard, Germania, în primăvara acestui an. Tarifele pornesc de la doar 29.99 euro[1] (600 mdl), iar biletele sunt disponibile pewizzair.com și prin aplicația mobilă […] Articolul Din Chișinău, direct spre Stuttgart: Wizz Air anunță o rută nouă apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. În acest context, a fost semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, […] Articolul Primăria Chișinău lansează un proiect de eficientizare energetică a grădinițelor apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # Democracy.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] Articolul Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.