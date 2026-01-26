Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța
Democracy.md, 26 ianuarie 2026 11:50
Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța din luna septembrie. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că autoritățile vor accelera procedura legislativă pentru interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor cu vârsta de până la 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare din septembrie 2026, când începe noul an școlar. În paralel, […] Articolul Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 10 minute
11:50
Acum 30 minute
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și că în anul 2026 vor fi realizate mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 luați împreună. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit lui Ceban, la finalul anului bugetar, Primăria Chișinău […] Articolul Ceban: Chișinăul a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei în cont apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat principalele acțiuni desfășurate săptămâna trecută în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și al recuperării bunurilor obținute ilegal. Astfel, în perioada raportată, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, suspectat că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro pentru a interveni în eliberarea unei persoane aflate […] Articolul Sinteza CNA: Un bărbat reținut și sechestre de circa 52 de milioane de lei apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
22:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru întreg teritoriul țării, municipalitatea a decis suspendarea activității școlilor pentru ziua de mâine. Decizia a fost luată în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, urmând ca lecțiile să fie recuperate pe parcursul semestrului. Totodată, edilul capitalei a făcut apel către Guvern și […] Articolul Activitatea școlilor din capitală, suspendată pentru o zi din cauza poleiului apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
La data de 23 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a expulzat, sub escortă, doi cetățeni străini depistați cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba despre persoane originare din Tadjikistan și Azerbaidjan. Totodată, autoritățile le-au aplicat interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. IGM precizează că astfel […] Articolul Doi bărbați din Asia, expulzați din Moldova pentru ședere ilegală apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Republica Moldova, criticată pentru situația drepturilor sociale de Comitetul European # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Republica Moldova înregistrează restanțe majore la capitolul drepturilor sociale fundamentale, făcând referire la cel mai recent Raport al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR). Edilul afirmă că documentul evidențiază o discrepanță între discursul politic al guvernării și realitatea economică a cetățenilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ion […] Articolul Republica Moldova, criticată pentru situația drepturilor sociale de Comitetul European apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină # Democracy.md
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la locul accidentului. Decizia a fost adoptată vineri, 23 ianuarie 2026, este definitivă și nu poate fi contestată. Ciochină a solicitat Curții să constate neconstituționalitatea articolului 368 alin. (1) […] Articolul Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău către Stuttgard, Germania, în primăvara acestui an. Tarifele pornesc de la doar 29.99 euro[1] (600 mdl), iar biletele sunt disponibile pewizzair.com și prin aplicația mobilă […] Articolul Din Chișinău, direct spre Stuttgart: Wizz Air anunță o rută nouă apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. În acest context, a fost semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, […] Articolul Primăria Chișinău lansează un proiect de eficientizare energetică a grădinițelor apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # Democracy.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] Articolul Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Statele Unite urmează să se retragă oficial din Organizația Mondială a Sănătății în ciuda avertismentelor că acest lucru va perturba atît sănătatea americană, cît și cea globală. Președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor părăsi organizația în prima zi a mandatului său prezidențial, în 2025, printr-un decret prezidențial. Conform legii americane, trebuie să dea […] Articolul SUA a părăsit Organizația Mondială a Sănătății apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Democracy.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, citat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a refuzat să ofere declarații în fața instanței. Acesta și-a motivat decizia prin existența unui dosar penal conex, în care este cercetat în calitate de inculpat. Andronachi, aflat în arest preventiv, urma să fie audiat prin videoconferință în ședința […] Articolul Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
22 ianuarie 2026
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății. Președinta a subliniat că pacea fără libertate nu este suficientă și că doar într-o societate democratică pot fi asigurate demnitatea și bunăstarea cetățenilor: „Pentru […] Articolul Președinta Maia Sandu anunță principalele direcții strategice pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l alinia la noile prevederi legislative care extind accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele schimbări vizează acordarea tichetelor pentru munca în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic. Regulamentul actualizat clarifică condițiile de acordare a tichetelor de masă, inclusiv pentru angajații care […] Articolul Tichetele de masă, extinse și pentru munca de noapte apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE), solicitând ajustarea imediată a tarifelor la energie și protejarea dreptului cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au afișat pancarte similare celor folosite de actuala guvernare în perioada în care se afla în opoziție. Potrivit reprezentanților partidului, […] Articolul MAN cere tarife corecte la energie și lansează campania „Plătește tu!” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # Democracy.md
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea […] Articolul Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Primăria Chișinău finalizează reparațiile Secției de Îngrijiri Paliative la Spitalul nr. 4 # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal nr. 4, care a beneficiat recent de donații din partea organizației germane Einigkeit. Instituția a primit paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente necesare pentru buna funcționare și îngrijirea pacienților. Totodată, la spital sunt aproape finalizate lucrările de reparație capitală ale Secției de Îngrijiri Paliative, care […] Articolul Primăria Chișinău finalizează reparațiile Secției de Îngrijiri Paliative la Spitalul nr. 4 apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Poliția avertizează populația din raionul Cahul cu privire la creșterea numărului de escrocherii telefonice. Doar într-o singură zi au fost înregistrate cinci cazuri, în care victimele au fost induse în eroare de persoane necunoscute ce s-au prezentat drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă sau promotori ai unor așa-zise „investiții profitabile”. Potrivit oamenilor legii, escrocii […] Articolul Alertă în raionul Cahul: Cinci escrocherii telefonice într-o singură zi apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Strășeni, au demascat activitatea infracțională a unui bărbat implicat în comercializarea pastilelor cu efect psihotrop pe teritoriul Capitalei și în suburbii. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, cu vârsta de 23 de ani, care, având cunoștințe în domeniul IT, a creat […] Articolul Magazin online de droguri, destructurat de poliție în Chișinău și suburbii apare prima dată în DemocracyMD.
21 ianuarie 2026
17:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive de arest preventiv aplicate în privința lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Potrivit hotărârii instanței, Plahotniuc va rămâne în arest preventiv până la data de 22 februarie 2026. Totodată, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis alte […] Articolul Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, adăugând că, atât timp cât Ungaria are un „guvern suveran şi patriotic”, nu va trimite banii contribuabililor săi vecinului său din nord-est, relatează MTI. Szijjarto a declarat, în timpul unei şedinţe de cabinet, […] Articolul Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Controale inopinate au fost desfășurate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, după ce consumatorii au semnalat posibile probleme privind calitatea motorinei comercializate. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), transmite democracy.md cu referire la omniapres.md. Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost […] Articolul Controale inopinate la stații PECO, după sesizări privind calitatea motorinei apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege care autorizează aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit acordului, permisele de conducere de categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie 2020, vor putea fi preschimbate reciproc fără susținerea unor examene […] Articolul Șoferii moldoveni din Franța vor putea preschimba permisele fără probe suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane de lei, în perioada 2020–2024, în modernizarea Grădiniței nr. 223 din Tohatin, instituție frecventată de 170 de copii, inclusiv preșcolari din familii refugiate din Ucraina. Cu sprijinul financiar al municipalității, au fost realizate lucrări de reparație capitală a grupelor, sălii festive, cabinetelor metodic și medical, precum și a […] Articolul Investiții majore în educația timpurie: Grădinița nr. 223 din Tohatin, modernizată apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz și amestec în justiție # Democracy.md
La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualmente suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei […] Articolul Procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz și amestec în justiție apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri mult mai simple pentru preschimbarea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a aprobat în unanimitate acordul bilateral ce prevede recunoașterea permiselor eliberate de autoritățile moldovenești. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către președintele Franței, Emmanuel […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
20 ianuarie 2026
18:30
Municipiul Bălți va beneficia de o alocare financiară de circa 4 milioane lei pentru implementarea programului „Bălți – Capitala Tineretului”. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, în urma unei întrevederi cu delegația Agenției Naționale pentru Tineret, condusă de directorul instituției, Alexandr Petrov. Potrivit edilului, resursele financiare vor fi utilizate pentru realizarea planului […] Articolul Bălți primește 4 milioane lei pentru programul „Capitala Tineretului 2026” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Echipa de juriști a Partidului Politic MAN a reacționat la declarațiile consilierilor PAS din conferința de presă din 19 ianuarie 2026, acuzând tentativa acestora de a substitui justiția prin afirmații politice manipulatorii. Potrivit MAN, PAS ar fi prezentat informații tendențioase, asociind artificial subiecte distincte și inducând în eroare opinia publică, creând suspiciuni nefondate. Sentința din […] Articolul Partidul MAN: Declarațiile PAS sunt tendențioase și induc în eroare publicul apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] Articolul Partidul Nostru propune scutirea primăriilor de taxe pentru bunurile donate apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut un discurs în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi vizibil iritat. În intervenția sa, liderul de la Palatul Élysée a vorbit despre schimbările majore din ordinea mondială, subliniind […] Articolul VIDEO// Președintele Franței a urcat pe scenă la Davos cu ochelari de soare apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Bărbat din Chișinău, arestat după ce a obținut bani de la o femeie sub pretextul investițiilor # Democracy.md
Polițiștii și procurorii de la Botanica au documentat o schemă de escrocherie în care este implicat un bărbat de 42 de ani. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, […] Articolul Bărbat din Chișinău, arestat după ce a obținut bani de la o femeie sub pretextul investițiilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe # Democracy.md
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD și BEI. Prima etapă a proiectului prevede modernizarea a 30 de instituții preșcolare. Potrivit edilului, vor fi reabilitate termic cele mai mari grădinițe din oraș, […] Articolul Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a respins acuzațiile aduse de consilierii PAS împotriva colegilor săi, afirmând că există prezumția nevinovăției. „Sub paravanul unor declarații politice, vin cu acuzații grave și murdare, fapt infirmat de Cristina Burdiumov – consilier municipal MAN”, a spus Ceban. El a mai adăugat că astfel de declarații depășesc liniile roșii […] Articolul Ceban critică „justiția televizată” și declarațiile murdare ale PAS apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Un bărbat aflat în detenție la Penitenciarul nr. 4 – Cricova este căutat de autorități după ce a părăsit neautorizat locul de muncă, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Potrivit informațiilor oficiale, incidentul a avut loc luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu, suburbie […] Articolul Cricova: un deținut a evadat după ce a părăsit neautorizat locul de muncă apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Chișinău și Grecia își consolidează parteneriatul la nivel municipal și interinstituțional # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, alături de Excelența Sa, Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat relațiile istorice solide dintre […] Articolul Chișinău și Grecia își consolidează parteneriatul la nivel municipal și interinstituțional apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Chișinău începe consultările publice pentru un plan de prevenire și combatere a drogurilor # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data de 30 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Potrivit edilului, procesul va avea loc în mai multe etape și va […] Articolul Chișinău începe consultările publice pentru un plan de prevenire și combatere a drogurilor apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe […] Articolul Un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru o mită de 50.000 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În ultimele 24 de ore (19 ianuarie 2026), prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 41.370 de traversări ale persoanelor și 9.733 de traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai solicitate puncte de trecere rămân: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 14 cetățeni străini […] Articolul Peste 41.000 de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Republica Moldova a importat, începând cu luna aprilie 2024, aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate, livrate prin terminalul Alexandroupolis din Grecia. Informația a fost comunicată de Ministerul Energiei, după vizita de lucru a ministrului Dorin Junghietu în Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate situația energetică a țării, securitatea […] Articolul Republica Moldova a importat 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate din SUA apare prima dată în DemocracyMD.
19 ianuarie 2026
16:10
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sînt tot mai probabile în perioada următoare, datorită creșterii numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări. Anunțul a fost făcut de Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările auto a avut loc în noiembrie […] Articolul Asigurările auto ar putea să se scumpească apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația în condiții de iarnă. Totodată, edilul a subliniat că, pe alocuri, s-au constatat anumite carențe în desfășurarea lucrărilor. În acest sens, Ceban a cerut ca […] Articolul Primarul Chișinăului cere intervenție strictă pe străzile principale și secundare apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Dorin Damir, cunoscut drept finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a […] Articolul Finul lui Plahotniuc, condamnat la închisoare în dosarul angajărilor fictive apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban. Proiectul este unul unic pentru Republica Moldova și vizează modernizarea infrastructurii de gestionare […] Articolul Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bîc apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei au fost depistate asupra unui bărbat de 38 de ani, locuitor al capitalei, în urma unei operațiuni speciale desfășurate de polițiștii sectorului Botanica, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger”. În urma unei percheziții autorizate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit aproximativ 500 de grame de […] Articolul Captură majoră de droguri la Chișinău: suspect riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 564,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale. În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți de circa 2,14 milioane […] Articolul Serviciul Vamal a încasat peste 564 de milioane de lei în ultima săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
16 ianuarie 2026
18:00
După CARBON, vine HOTARUL: noua comedie moldovenească despre vecini, orgolii și conflicte absurde # Democracy.md
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din […] Articolul După CARBON, vine HOTARUL: noua comedie moldovenească despre vecini, orgolii și conflicte absurde apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
În statul indian Maharashtra, o femeie de 103 ani, pe nume Gangabai, a fost considerată moartă, însă a început să dea semne de viață chiar înainte de înmormântare, relatează publicația Hindustan, citată de Krispmedia.kz. Potrivit sursei, familia pregătise deja ceremonia funerară: un cort a fost instalat în fața casei, iar Gangabai fusese îmbrăcată în sari […] Articolul Miracol în India: femeie de 103 ani revine la viață înainte de înmormântare apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Elveția oferă 80 de milioane de lei pentru sprijinirea mediului de afaceri din Moldova # Democracy.md
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi, la Chișinău, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), împreună cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a semnat Acordul de implementare a […] Articolul Elveția oferă 80 de milioane de lei pentru sprijinirea mediului de afaceri din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) acuză guvernarea de o politică „iresponsabilă” în raport cu agricultura şi cere autorităţilor să renunţe la actualul mod de gestionare a domeniului. Formaţiunea solicită evitarea acumulării restanţelor faţă de fermieri, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului precedent, schimbarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în baza unor analize profesioniste, […] Articolul Mișcarea Alternativa Națională acuză guvernarea de eșec în agricultură apare prima dată în DemocracyMD.
15 ianuarie 2026
15:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Republica Islamică Iran, recomandând cetățenilor moldoveni să evite orice deplasare în această țară, pe fondul deteriorării situației de securitate. Potrivit MAE, moldovenii care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să analizeze părăsirea imediată a țării, utilizând rute sigure disponibile. Autoritățile […] Articolul MAE avertizează cetățenii moldoveni să evite călătoriile în Iran apare prima dată în DemocracyMD.
