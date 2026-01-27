Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme

17:00

Polițiștii și procurorii de la Botanica au documentat o schemă de escrocherie în care este implicat un bărbat de 42 de ani. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, […]