Situația la frontieră: 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Moldova
Democracy.md, 28 ianuarie 2026 10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 35.549 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9.182 de traversări. Totodată, 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional […] Articolul Situația la frontieră: 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 35.549 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9.182 de traversări. Totodată, 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional […] Articolul Situația la frontieră: 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
17:50
Reguli noi pentru zborurile spre Turcia: Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi # Democracy.md
Pasagerii care călătoresc spre Turcia, inclusiv către destinații populare precum Antalya, trebuie să respecte reguli de siguranță mult mai stricte la aterizare. Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri noi care interzic categoric ridicarea de pe scaun, desfacerea centurii sau deschiderea compartimentelor pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos să […] Articolul Reguli noi pentru zborurile spre Turcia: Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Președintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia acuză SIS de intimidare și acuzații de „înaltă trădare” # Democracy.md
Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei (PAG), Nicolai Ormanji, susține că a fost ținta unor presiuni din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Potrivit acestuia, un reprezentant al instituției l-ar fi acuzat de înaltă trădare și de crearea unor amenințări la adresa securității naționale, chiar înaintea unei întrevederi oficiale cu ambasadorul Federației Ruse […] Articolul Președintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia acuză SIS de intimidare și acuzații de „înaltă trădare” apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
O femeie din Soroca a fost sancționată contravențional după ce fiul său minor a alertat fals autoritățile despre prezența unor dispozitive explozive în școala sa. Incidentul, care a avut loc în decembrie 2025, a fost rezultatul unei „provocări” primite de elev în cadrul jocului online „Blockman GO”. Potrivit anchetei, minorul a transmis informații false despre […] Articolul Mamă din Soroca, amendată după ce fiul a anunțat bombe la școală apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
VIDEO// Imagini cu impact emoțional: cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina # Democracy.md
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii […] Articolul VIDEO// Imagini cu impact emoțional: cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, autoritățile de frontieră invocând motive ce țin de ordinea publică și securitatea națională. Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența […] Articolul Natalia Morari, interzisă în România până în 2030 apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice severe și a riscurilor generate de polei, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Chișinău se va desfășura exclusiv online până la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor și a cadrelor didactice, evitând deplasările periculoase pe drumurile afectate […] Articolul Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Wizz Air lansează patru rute noi din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția # Democracy.md
Chișinău, 27 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice, […] Articolul Wizz Air lansează patru rute noi din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
10:50
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Trebuie anunțată situația de urgență” # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) la nivel național, pe fondul condițiilor meteo extreme. Edilul a avertizat că ghețușul și poleiul au pus stăpânire pe întreaga țară, iar eforturile locale sunt depășite de fenomenul de îngheț imediat. Potrivit primarului, serviciile municipale intervin de trei zile fără […] Articolul Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Trebuie anunțată situația de urgență” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Astăzi, 27 ianuarie, instanța de judecată urmează să pronunțe verdictul în dosarul penal complex în care este vizat fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Acuzarea a solicitat o pedeapsă cumulată de 15 ani de detenție pentru un șir de infracțiuni grave, printre care traficul de influență, escrocheria, îmbogățirea ilicită și falsul în declarații. Procesul, care a […] Articolul 15 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu? Instanța se pronunță astăzi apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea […] Articolul Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Guvernul instituie măsuri de criză: Programul de lucru și studii va începe de la ora 09:00 în această săptămână # Democracy.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) s-a întrunit în ședință operativă în această dimineață, 27 ianuarie, în prezența Prim-ministrului, pentru a gestiona criza provocată de poleiul sever care a pus stăpânire pe întreaga țară. Autoritățile au anunțat măsuri imediate pentru a reduce riscurile de accidentare. Program modificat: Activitatea începe de la ora 09:00 Una […] Articolul Guvernul instituie măsuri de criză: Programul de lucru și studii va începe de la ora 09:00 în această săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Președinta Maia Sandu va susține, marți, 27 ianuarie, un discurs în cadrul ședinței plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg. Republica Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat exercitat în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. La Strasbourg, șefa statului va avea mai multe întrevederi, inclusiv […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs la APCE apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Procesul educațional, suspendat marți în Chișinău din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Democracy.md
Procesul educațional din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău a fost suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026. Decizia vizează elevii claselor I–XII și a fost luată de Primăria municipiului Chișinău, în urma unei ședințe a serviciilor specializate. Autoritățile locale precizează că măsura a fost dispusă din cauza agravării situației meteorologice, […] Articolul Procesul educațional, suspendat marți în Chișinău din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în DemocracyMD.
04:10
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Naționale (MAN), a făcut un bilanț al evenimentelor politice din ultima săptămână și a comentat principalele acțiuni ale guvernării și ale partidului său. Potrivit lui Ceban, discuțiile generate de declarația președintei Maia Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România au fost folosite de guvernare și de analiști pentru a devia […] Articolul Liderul MAN denunță blocajele guvernării și prezintă agenda partidului apare prima dată în DemocracyMD.
26 ianuarie 2026
18:30
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] Articolul Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Polonia pentru consolidarea parteneriatului strategic și sprijinului european # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația omologului său, Președintele Karol Nawrocki. Vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale, într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și intensificarea amenințărilor hibride. […] Articolul Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Polonia pentru consolidarea parteneriatului strategic și sprijinului european apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # Democracy.md
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului […] Articolul PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Moștenirea după reguli noi: ce se va schimba în Republica Moldova începând cu 1 aprilie 2026 # Democracy.md
Începând cu 1 aprilie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare modificări importante în domeniul dreptului succesoral, menite să simplifice procedura de perfectare a moștenirilor și să reducă numărul dosarelor îndelungate sau conflictuale, transmite Nokta. Noile norme reglementează termenele de acceptare a moștenirii, procedura de adresare la notar, drepturile soțului supraviețuitor și regulile pentru […] Articolul Moștenirea după reguli noi: ce se va schimba în Republica Moldova începând cu 1 aprilie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Inspector principal de la Vamă, vizat de ANI pentru avere nejustificată de aproape 480.000 de lei # Democracy.md
Un inspector principal din cadrul Serviciului Vamal este vizat într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a depistat o diferență substanțială de aproape 480.000 de lei între veniturile declarate și averea deținută. Cazul a fost transmis în instanță, iar funcționarul riscă confiscarea sumei nejustificate, pierderea funcției și interdicția de a ocupa […] Articolul Inspector principal de la Vamă, vizat de ANI pentru avere nejustificată de aproape 480.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă.Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza din […] Articolul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
În anul 2025, încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 27,2% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Logos Press, cu referire la Serviciul Fiscal de Stat. În total, bugetul de stat a acumulat 95,3 milioane de lei din acest tip de impozit. […] Articolul Impozitele din chirii au crescut cu peste 27% în 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța din luna septembrie. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că autoritățile vor accelera procedura legislativă pentru interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor cu vârsta de până la 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare din septembrie 2026, când începe noul an școlar. În paralel, […] Articolul Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor din Franța apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și că în anul 2026 vor fi realizate mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 luați împreună. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit lui Ceban, la finalul anului bugetar, Primăria Chișinău […] Articolul Ceban: Chișinăul a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei în cont apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat principalele acțiuni desfășurate săptămâna trecută în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și al recuperării bunurilor obținute ilegal. Astfel, în perioada raportată, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, suspectat că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro pentru a interveni în eliberarea unei persoane aflate […] Articolul Sinteza CNA: Un bărbat reținut și sechestre de circa 52 de milioane de lei apare prima dată în DemocracyMD.
25 ianuarie 2026
22:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru întreg teritoriul țării, municipalitatea a decis suspendarea activității școlilor pentru ziua de mâine. Decizia a fost luată în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, urmând ca lecțiile să fie recuperate pe parcursul semestrului. Totodată, edilul capitalei a făcut apel către Guvern și […] Articolul Activitatea școlilor din capitală, suspendată pentru o zi din cauza poleiului apare prima dată în DemocracyMD.
23 ianuarie 2026
16:20
La data de 23 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a expulzat, sub escortă, doi cetățeni străini depistați cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba despre persoane originare din Tadjikistan și Azerbaidjan. Totodată, autoritățile le-au aplicat interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. IGM precizează că astfel […] Articolul Doi bărbați din Asia, expulzați din Moldova pentru ședere ilegală apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Republica Moldova, criticată pentru situația drepturilor sociale de Comitetul European # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Republica Moldova înregistrează restanțe majore la capitolul drepturilor sociale fundamentale, făcând referire la cel mai recent Raport al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR). Edilul afirmă că documentul evidențiază o discrepanță între discursul politic al guvernării și realitatea economică a cetățenilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ion […] Articolul Republica Moldova, criticată pentru situația drepturilor sociale de Comitetul European apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină # Democracy.md
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la locul accidentului. Decizia a fost adoptată vineri, 23 ianuarie 2026, este definitivă și nu poate fi contestată. Ciochină a solicitat Curții să constate neconstituționalitatea articolului 368 alin. (1) […] Articolul Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău către Stuttgard, Germania, în primăvara acestui an. Tarifele pornesc de la doar 29.99 euro[1] (600 mdl), iar biletele sunt disponibile pewizzair.com și prin aplicația mobilă […] Articolul Din Chișinău, direct spre Stuttgart: Wizz Air anunță o rută nouă apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. În acest context, a fost semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, […] Articolul Primăria Chișinău lansează un proiect de eficientizare energetică a grădinițelor apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # Democracy.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] Articolul Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Statele Unite urmează să se retragă oficial din Organizația Mondială a Sănătății în ciuda avertismentelor că acest lucru va perturba atît sănătatea americană, cît și cea globală. Președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor părăsi organizația în prima zi a mandatului său prezidențial, în 2025, printr-un decret prezidențial. Conform legii americane, trebuie să dea […] Articolul SUA a părăsit Organizația Mondială a Sănătății apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Democracy.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, citat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a refuzat să ofere declarații în fața instanței. Acesta și-a motivat decizia prin existența unui dosar penal conex, în care este cercetat în calitate de inculpat. Andronachi, aflat în arest preventiv, urma să fie audiat prin videoconferință în ședința […] Articolul Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
22 ianuarie 2026
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății. Președinta a subliniat că pacea fără libertate nu este suficientă și că doar într-o societate democratică pot fi asigurate demnitatea și bunăstarea cetățenilor: „Pentru […] Articolul Președinta Maia Sandu anunță principalele direcții strategice pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l alinia la noile prevederi legislative care extind accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele schimbări vizează acordarea tichetelor pentru munca în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic. Regulamentul actualizat clarifică condițiile de acordare a tichetelor de masă, inclusiv pentru angajații care […] Articolul Tichetele de masă, extinse și pentru munca de noapte apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE), solicitând ajustarea imediată a tarifelor la energie și protejarea dreptului cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au afișat pancarte similare celor folosite de actuala guvernare în perioada în care se afla în opoziție. Potrivit reprezentanților partidului, […] Articolul MAN cere tarife corecte la energie și lansează campania „Plătește tu!” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # Democracy.md
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea […] Articolul Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Primăria Chișinău finalizează reparațiile Secției de Îngrijiri Paliative la Spitalul nr. 4 # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal nr. 4, care a beneficiat recent de donații din partea organizației germane Einigkeit. Instituția a primit paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente necesare pentru buna funcționare și îngrijirea pacienților. Totodată, la spital sunt aproape finalizate lucrările de reparație capitală ale Secției de Îngrijiri Paliative, care […] Articolul Primăria Chișinău finalizează reparațiile Secției de Îngrijiri Paliative la Spitalul nr. 4 apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Poliția avertizează populația din raionul Cahul cu privire la creșterea numărului de escrocherii telefonice. Doar într-o singură zi au fost înregistrate cinci cazuri, în care victimele au fost induse în eroare de persoane necunoscute ce s-au prezentat drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă sau promotori ai unor așa-zise „investiții profitabile”. Potrivit oamenilor legii, escrocii […] Articolul Alertă în raionul Cahul: Cinci escrocherii telefonice într-o singură zi apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Strășeni, au demascat activitatea infracțională a unui bărbat implicat în comercializarea pastilelor cu efect psihotrop pe teritoriul Capitalei și în suburbii. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, cu vârsta de 23 de ani, care, având cunoștințe în domeniul IT, a creat […] Articolul Magazin online de droguri, destructurat de poliție în Chișinău și suburbii apare prima dată în DemocracyMD.
21 ianuarie 2026
17:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive de arest preventiv aplicate în privința lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Potrivit hotărârii instanței, Plahotniuc va rămâne în arest preventiv până la data de 22 februarie 2026. Totodată, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis alte […] Articolul Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, adăugând că, atât timp cât Ungaria are un „guvern suveran şi patriotic”, nu va trimite banii contribuabililor săi vecinului său din nord-est, relatează MTI. Szijjarto a declarat, în timpul unei şedinţe de cabinet, […] Articolul Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Controale inopinate au fost desfășurate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, după ce consumatorii au semnalat posibile probleme privind calitatea motorinei comercializate. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), transmite democracy.md cu referire la omniapres.md. Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost […] Articolul Controale inopinate la stații PECO, după sesizări privind calitatea motorinei apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege care autorizează aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit acordului, permisele de conducere de categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie 2020, vor putea fi preschimbate reciproc fără susținerea unor examene […] Articolul Șoferii moldoveni din Franța vor putea preschimba permisele fără probe suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane de lei, în perioada 2020–2024, în modernizarea Grădiniței nr. 223 din Tohatin, instituție frecventată de 170 de copii, inclusiv preșcolari din familii refugiate din Ucraina. Cu sprijinul financiar al municipalității, au fost realizate lucrări de reparație capitală a grupelor, sălii festive, cabinetelor metodic și medical, precum și a […] Articolul Investiții majore în educația timpurie: Grădinița nr. 223 din Tohatin, modernizată apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz și amestec în justiție # Democracy.md
La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualmente suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei […] Articolul Procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz și amestec în justiție apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri mult mai simple pentru preschimbarea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a aprobat în unanimitate acordul bilateral ce prevede recunoașterea permiselor eliberate de autoritățile moldovenești. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către președintele Franței, Emmanuel […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
20 ianuarie 2026
18:30
Municipiul Bălți va beneficia de o alocare financiară de circa 4 milioane lei pentru implementarea programului „Bălți – Capitala Tineretului”. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, în urma unei întrevederi cu delegația Agenției Naționale pentru Tineret, condusă de directorul instituției, Alexandr Petrov. Potrivit edilului, resursele financiare vor fi utilizate pentru realizarea planului […] Articolul Bălți primește 4 milioane lei pentru programul „Capitala Tineretului 2026” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Echipa de juriști a Partidului Politic MAN a reacționat la declarațiile consilierilor PAS din conferința de presă din 19 ianuarie 2026, acuzând tentativa acestora de a substitui justiția prin afirmații politice manipulatorii. Potrivit MAN, PAS ar fi prezentat informații tendențioase, asociind artificial subiecte distincte și inducând în eroare opinia publică, creând suspiciuni nefondate. Sentința din […] Articolul Partidul MAN: Declarațiile PAS sunt tendențioase și induc în eroare publicul apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.