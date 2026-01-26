Impozitele din chirii au crescut cu peste 27% în 2025

11:40

Droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei au fost depistate asupra unui bărbat de 38 de ani, locuitor al capitalei, în urma unei operațiuni speciale desfășurate de polițiștii sectorului Botanica, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger". În urma unei percheziții autorizate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit aproximativ 500 de grame de