Sinteza CNA: Un bărbat reținut și sechestre de circa 52 de milioane de lei

12:20

Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi, la Chișinău, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), împreună cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a semnat Acordul de implementare a […] Articolul Elveția oferă 80 de milioane de lei pentru sprijinirea mediului de afaceri din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.