Exporturile Republicii Moldova continuă să crească. România rămâne principalul partener comercial
Radio Chisinau, 29 ianuarie 2026 13:20
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, România a fost principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de 29,2% din totalul exporturilor, urmată de Turcia (9,5%) și Italia (9,2%). În ansamblu, statele membre ale Uniunii Europene absorb 68,1% din exporturile moldovenești.
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:05
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de caz, transmite IPN.
12:50
Alexandru Munteanu: „Oamenii știu că viitorul Republicii Moldova este în marea familie a UE, în pace și cu mai multe oportunități de dezvoltare” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, dar care se confruntă cu mai multe provocări, din cauza apropierii de zona războiului.
Acum 2 ore
12:30
Ursula von der Leyen: „În fața unei ordini globale tot mai ostile, Europa trebuie să acționeze decisiv și să rămână fidelă valorilor sale” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat, într-un discurs susținut la Clean, Just and Competitive Summit, că doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE, pledând pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi în Europa și pentru sprijinirea companiilor europene.
12:20
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 ianuarie.
12:05
BERD a investit anul trecut peste 500 milioane euro în R. Moldova, dublu față de 2024 # Radio Chisinau
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape dublu față de cel oferit în 2024, și a fost oferit pentru dezvoltarea a 19 proiecte, transmite IPN.
11:55
În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de persoane din Republica Moldova cu dublă cetățenie # Radio Chisinau
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia.
11:40
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-o cauză penală instrumentată de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție.
Acum 4 ore
11:20
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit pentru a sprijini echipele de asistență medicală urgentă, care au întâmpinat dificultăți în accesarea pacienților din cauza ghețușului și poleiului de pe carosabil.
11:05
Publicat în Monitorul Oficial: termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins # Radio Chisinau
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Acest lucru este prevăzut în Legea privind modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
10:55
Militarii din R. Moldova ai KFOR-24 și-au început misiunea de menținere a păcii în Kosovo # Radio Chisinau
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naționale și-au început mandatul de activitate în Kosovo, în cadrul misiunii internaționale de menținere a păcii KFOR, pentru următoarele șase luni.
10:50
10:35
Peste 680 de freelanceri au fost înregistrați în circa o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Radio Chisinau
Peste 680 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Din numărul total, 252 de persoane dețin conturi bancare deschise în calitate de freelanceri, iar nouă persoane au achiziționat deja și echipamente de casă și control. Rezultatele au fost atinse în circa o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, valabil din 1 ianuarie 2026.
10:25
Linia electrică Șoldănești-Florești a fost reconectată, iar alimentarea a fost restabilită # Radio Chisinau
Linia electrică aeriană de 110 kV Șoldănești-Florești a fost reconectată și repusă în funcțiune, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor deserviți de stația Șoldănești 110/35/10 kV a fost restabilită. Totodată, Moldelectrica precizează că rămân deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV din zonele Centru și Nord ale țării, însă aceste întreruperi nu afectează alimentarea utilizatorilor finali, transmite IPN.
10:10
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group.
09:45
Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Agenda include și o întrevedere cu autoritățile publice locale # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură locală realizate cu sprijinul financiar al Guvernului.
Acum 6 ore
09:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
09:25
Trei procurori au fost demiși din funcție prin deciziile aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința de miercuri, 28 ianuarie.
09:20
Reunirea inteligentă. Rusia nu agreează nici ideea integrării europene a Republicii Moldova, nici ideea reunirii cu România (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să analizeze subiectul Unirii cu România. Totodată, jurnaliștii scriu că fostul șef al IGP ar fi fugit și acesta în Transnistria, fiind condamnat la 3 ani de închisoare, și care sunt lacunele legislative ce le permit unor condamnați să se eschiveze de la sentință.
09:10
„Nu putem dezamăgi cetățenii Republicii Moldova”. Ilie Bolojan și Friedrich Merz exprimă la unison sprijinul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Cancelarul german, Friedrich Merz, și-a exprimat, miercuri, susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan. De asemenea, poziția a fost susținută de premierul României, care a afirmat că cel mai mare câștig pentru Republica Moldova ar fi să se deschidă negocierile cu Uniunea Europeană.
08:55
08:40
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, în prezent, circulația se desfășoară în condiții dificile pe mai multe drumuri naționale din R. Moldova, din cauza ceții dense și a vizibilității reduse, care pe alocuri nu depășește 200 de metri. Carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se semnalează ghețuș.
08:25
La nord se așteaptă lapoviță slabă, iar în restul țării va fi cer variabil, potrivit meteorologilor. Maximele termice vor oscila între 0 și +3 grade Celsius.
08:10
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, despre înființarea Camerei de Comerț trilaterale: „România, Republica Moldova și Ucraina, piloni pe Flancul Estic al NATO” # Radio Chisinau
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, susține că România, Republica Moldova și Ucraina sunt piloni importanți pe Flancul Estic al NATO, iar înființarea unei Camere de Comerț comune va reprezenta o platformă instituțională esențială pentru dezvoltarea parteneriatelor economice și pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei.
Acum 24 ore
21:05
Agenția spațială a UE a semnat un contract pentru a lansa sateliți Galileo cu racheta Ariane 6 # Radio Chisinau
Agenția pentru Programul Spațial al Uniunii Europene (EUSPA) a anunțat semnarea unui nou contract privind lansarea sateliților Galileo de a doua generație cu ajutorul rachetei europene Ariane 6.
20:50
Conducerea CNA a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în R. Moldova. Care au fost principalele subiecte discutate # Radio Chisinau
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, discuțiile vizând consolidarea cooperării bilaterale în prevenirea și combaterea corupției, precum și în domeniul recuperării bunurilor infracționale.
20:25
Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate în perioada 6–22 februarie 2026. Echipa Moldovei este formată din biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici.
20:05
Discuții la București între miniștrii Hajder și Buzoianu. Reformele de mediu avansează # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut la București o întrevedere bilaterală ieri, 27 ianuarie, cu ministra Mediului, Apelor și Pădurilor a României, Diana Buzoianu.
20:05
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost analizate de vicepremierul Vladimir Bolea cu Nick Pietrowicz # Radio Chisinau
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost discutate de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu șeful adjunct al misiunii Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
19:25
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026.
19:05
Serviciul Vamal își accelerează digitalizarea și examinează perspectivele continuării asistenței UNCTAD pentru dezvoltarea unei noi generații de sisteme vamale digitale # Radio Chisinau
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu reprezentanți ai instituției, a efectuat o vizită de lucru la Geneva, în perioada 26–27 ianuarie 2026, pentru a participa la o Misiune de nivel înalt dedicată Programului național de modernizare și armonizare a sistemelor informaționale vamale cu cele ale Uniunii Europene, pentru anii 2025–2030.
19:00
„Răspunderea, justiția și pacea durabilă rămân în centrul sprijinului nostru pentru Ucraina”. Mesajul transmis de Mihai Popșoi de la tribuna APCE # Radio Chisinau
Ministrul de Externe Mihai Popșoi s-a adresat astăzi, 28 ianuarie, plenului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). În discursul său, șeful diplomației de la Chișinău a prezentat direcțiile strategice ale președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri, în care este reietrată importanța continuării sprijinului pentru Ucraina.
18:45
Kaja Kallas: „Într-un moment când SUA privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține forța” # Radio Chisinau
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-un context marcat de incertitudini privind viitorul relației transatlantice, alimentate de pozițiile președintelui american Donald Trump.
18:30
Lecții online, cu prezență fizică sau recuperate ulterior. Cum au activat miercuri școlile din R. Moldova # Radio Chisinau
Instituțiile de învățământ din țară au optat miercuri pentru diferite forme de organizare a procesului educațional, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
18:05
Ministrul Finanțelor, după actualizarea valorilor cadastrale ale imobilelor: „Primăriile urmează să ajusteze cotele impozitelor, în corespundere cu posibilitățile cetățenilor” # Radio Chisinau
Actualizarea valorilor cadastrale ale bunurilor imobile nu va genera venituri suplimentare în bugetul de stat, ci servește drept referință pentru impozitele care sunt stabilite de către primării. Respectiv, primăriile și consiliile locale urmează să ajusteze cotele impozitelor, în corespundere cu realitățile actuale și cu posibilitățile cetățenilor. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, informează MOLDPRES.
17:50
Republica Moldova își consolidează parcursul european prin dialog direct cu instituțiile UE # Radio Chisinau
Republica Moldova accelerează pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană printr-un dialog cu instituțiile europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Bruxelles o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, în cadrul cărora au fost discutate evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova și pașii următori în procesul de transformare și pregătire pentru aderare.
17:30
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:15
Organizatorul contrabandei cu cocaină ascunsă într-un televizor a fost trimis în judecată # Radio Chisinau
Organizatorul contrabandei cu cocaină în valoare de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor, va compărea pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a încheiat investigațiile și îl trimite în judecată pe organizatorul contrabandei. În septembrie 2025, acesta a fost extrădat din Spania.
16:55
Atenționare de călătorie emisă de MAE în Macedonia de Nord: „La punctele de trecere a frontierei sunt proteste” # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria anunță moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre/dinspre Republica Macedonia de Nord, că asociațiile transportatorilor de marfă vor protesta în mai multe puncte de trecere a frontierei.
16:45
Un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a consolida serviciile esențiale pentru copii și familii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copiii și familiile din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă. Astfel, un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a sprijini un număr și mai mare de copii, atât moldoveni, cât și ucraineni, să aibă acces la servicii de protecție, asistență medicală, educație incluzivă, apă potabilă și sanitație sigură în comunitățile lor.
16:30
Daniella Misail-Nichitin: „Autoritățile nu exclud faptul că Alexandru Pînzari ar putea să părăsească R. Moldova prin regiunea transnistreană” # Radio Chisinau
Autoritățile nu au primit deocamdată un răspuns oficial de la Interpol privind localizarea fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Informația a fost prezentată astăzi de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care nu exclude faptul că Alexandru Pînzari ar putea să părăsească Republica Moldova prin regiunea transnistreană.
16:15
Mii de dolari și euro nedeclarați au fost ridicați de vameși la Aeroportul Chișinău # Radio Chisinau
Două persoane au fost depistate la Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să scoată din țară sume importante de bani nedeclarați. Cazurile au fost documentate de funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră.
16:10
16:00
Zeci de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic cu suportul UE # Radio Chisinau
Treizeci de grădinițe din Chișinău urmează să fie modernizate și reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, anunță un comunicat al Delegației UE în R. Moldova.
15:40
Mai multe linii electrice de înaltă tensiune au fost afectate din cauza depunerilor masive de chiciură. Moldelectrica precizează că depunerile, care în unele zone ating până la 10 centimetri, au provocat deconectarea unor linii de 110 kV și avarierea unor linii de 35 kV, iar lucrările de remediere sunt îngreunate de condițiile meteo nefavorabile, transmite IPN.
15:20
Spitalizări și 18 operații pentru traumatisme grave la Institutul de Medicină Urgentă, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Poleiul și drumurile alunecoase au umplut secțiile de traumatologie. Timp de 24 de ore, la urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme. 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale, transmite MOLDPRES.
15:05
Mihai Popșoi, întrevedere cu noua președintă a APCE, Petra Bayr: „Am reconfirmat angajamentul nostru ferm de a continua colaborarea strânsă” # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile recente din cadrul organizației și pe perspectivele de cooperare în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri.
14:50
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Acesta va fi valabil până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.
14:30
Ministra de Interne: Dmitri Constantinov rămâne de negăsit. S-ar putea afla în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
După o lună de la condamnarea în lipsă a lui Dmitri Constantinov, autoritățile nu au informații despre locul unde se află. Potrivit ministrei de interne, Daniella Misail-Nichitin, în continuare se ia în calcul ipoteza că acesta s-ar afla în regiunea transnistreană, transmite IPN.
14:25
Forum Electoral 2026: Alegerile parlamentare din 2025 au fost marcate de interferențe externe, riscuri cibernetice și vulnerabilitate a mediului online # Radio Chisinau
Interferențele externe, finanțarea ilegală, riscurile cibernetice și vulnerabilitatea mediului online au fost principalele probleme identificate la alegerile parlamentare de anul trecut, discutate în cadrul Forumului Electoral 2026, transmite Radio Chișnău.
