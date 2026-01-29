Exporturile Republicii Moldova continuă să crească. România rămâne principalul partener comercial

15:40

Mai multe linii electrice de înaltă tensiune au fost afectate din cauza depunerilor masive de chiciură. Moldelectrica precizează că depunerile, care în unele zone ating până la 10 centimetri, au provocat deconectarea unor linii de 110 kV și avarierea unor linii de 35 kV, iar lucrările de remediere sunt îngreunate de condițiile meteo nefavorabile, transmite IPN.