Lukoil și-a vândut activele internaționale către fondul american Carlyle Group

10:30

Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat în 2025 de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Dintre aceștia 511 locuri în învățământul superior, iar 345 locuri în învățământul profesional tehnic, informează Biroul politici de reintegrare.