Lukoil și-a vândut activele internaționale către fondul american Carlyle Group
Radio Chisinau, 29 ianuarie 2026 10:10
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group.
Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Agenda include și o întrevedere cu autoritățile publice locale # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură locală realizate cu sprijinul financiar al Guvernului.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
Trei procurori au fost demiși din funcție prin deciziile aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința de miercuri, 28 ianuarie.
Reunirea inteligentă. Rusia nu agreează nici ideea integrării europene a Republicii Moldova, nici ideea reunirii cu România (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să analizeze subiectul Unirii cu România. Totodată, jurnaliștii scriu că fostul șef al IGP ar fi fugit și acesta în Transnistria, fiind condamnat la 3 ani de închisoare, și care sunt lacunele legislative ce le permit unor condamnați să se eschiveze de la sentință.
„Nu putem dezamăgi cetățenii Republicii Moldova”. Ilie Bolojan și Friedrich Merz exprimă la unison sprijinul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Cancelarul german, Friedrich Merz, și-a exprimat, miercuri, susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan. De asemenea, poziția a fost susținută de premierul României, care a afirmat că cel mai mare câștig pentru Republica Moldova ar fi să se deschidă negocierile cu Uniunea Europeană.
Presa de la Chișinău continuă să analizeze subiectul Unirii cu România. Totodată, jurnaliștii scriu că fostul șef al IGP ar fi fugit și acesta în Transnistria, fiind condamnat la 3 ani de închisoare, și care sunt lacunele legislative ce le permit unor condamnați să se eschiveze de la sentință.
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, în prezent, circulația se desfășoară în condiții dificile pe mai multe drumuri naționale din R. Moldova, din cauza ceții dense și a vizibilității reduse, care pe alocuri nu depășește 200 de metri. Carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se semnalează ghețuș.
La nord se așteaptă lapoviță slabă, iar în restul țării va fi cer variabil, potrivit meteorologilor. Maximele termice vor oscila între 0 și +3 grade Celsius.
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, despre înființarea Camerei de Comerț trilaterale: „România, Republica Moldova și Ucraina, piloni pe Flancul Estic al NATO” # Radio Chisinau
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, susține că România, Republica Moldova și Ucraina sunt piloni importanți pe Flancul Estic al NATO, iar înființarea unei Camere de Comerț comune va reprezenta o platformă instituțională esențială pentru dezvoltarea parteneriatelor economice și pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei.
Agenția spațială a UE a semnat un contract pentru a lansa sateliți Galileo cu racheta Ariane 6 # Radio Chisinau
Agenția pentru Programul Spațial al Uniunii Europene (EUSPA) a anunțat semnarea unui nou contract privind lansarea sateliților Galileo de a doua generație cu ajutorul rachetei europene Ariane 6.
Conducerea CNA a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în R. Moldova. Care au fost principalele subiecte discutate # Radio Chisinau
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, discuțiile vizând consolidarea cooperării bilaterale în prevenirea și combaterea corupției, precum și în domeniul recuperării bunurilor infracționale.
Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate în perioada 6–22 februarie 2026. Echipa Moldovei este formată din biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici.
Discuții la București între miniștrii Hajder și Buzoianu. Reformele de mediu avansează # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut la București o întrevedere bilaterală ieri, 27 ianuarie, cu ministra Mediului, Apelor și Pădurilor a României, Diana Buzoianu.
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost analizate de vicepremierul Vladimir Bolea cu Nick Pietrowicz # Radio Chisinau
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost discutate de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu șeful adjunct al misiunii Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026.
Serviciul Vamal își accelerează digitalizarea și examinează perspectivele continuării asistenței UNCTAD pentru dezvoltarea unei noi generații de sisteme vamale digitale # Radio Chisinau
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu reprezentanți ai instituției, a efectuat o vizită de lucru la Geneva, în perioada 26–27 ianuarie 2026, pentru a participa la o Misiune de nivel înalt dedicată Programului național de modernizare și armonizare a sistemelor informaționale vamale cu cele ale Uniunii Europene, pentru anii 2025–2030.
„Răspunderea, justiția și pacea durabilă rămân în centrul sprijinului nostru pentru Ucraina”. Mesajul transmis de Mihai Popșoi de la tribuna APCE # Radio Chisinau
Ministrul de Externe Mihai Popșoi s-a adresat astăzi, 28 ianuarie, plenului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). În discursul său, șeful diplomației de la Chișinău a prezentat direcțiile strategice ale președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri, în care este reietrată importanța continuării sprijinului pentru Ucraina.
Kaja Kallas: „Într-un moment când SUA privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține forța” # Radio Chisinau
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-un context marcat de incertitudini privind viitorul relației transatlantice, alimentate de pozițiile președintelui american Donald Trump.
Lecții online, cu prezență fizică sau recuperate ulterior. Cum au activat miercuri școlile din R. Moldova # Radio Chisinau
Instituțiile de învățământ din țară au optat miercuri pentru diferite forme de organizare a procesului educațional, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
Ministrul Finanțelor, după actualizarea valorilor cadastrale ale imobilelor: „Primăriile urmează să ajusteze cotele impozitelor, în corespundere cu posibilitățile cetățenilor” # Radio Chisinau
Actualizarea valorilor cadastrale ale bunurilor imobile nu va genera venituri suplimentare în bugetul de stat, ci servește drept referință pentru impozitele care sunt stabilite de către primării. Respectiv, primăriile și consiliile locale urmează să ajusteze cotele impozitelor, în corespundere cu realitățile actuale și cu posibilitățile cetățenilor. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, informează MOLDPRES.
Republica Moldova își consolidează parcursul european prin dialog direct cu instituțiile UE # Radio Chisinau
Republica Moldova accelerează pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană printr-un dialog cu instituțiile europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Bruxelles o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, în cadrul cărora au fost discutate evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova și pașii următori în procesul de transformare și pregătire pentru aderare.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Organizatorul contrabandei cu cocaină ascunsă într-un televizor a fost trimis în judecată # Radio Chisinau
Organizatorul contrabandei cu cocaină în valoare de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor, va compărea pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a încheiat investigațiile și îl trimite în judecată pe organizatorul contrabandei. În septembrie 2025, acesta a fost extrădat din Spania.
Atenționare de călătorie emisă de MAE în Macedonia de Nord: „La punctele de trecere a frontierei sunt proteste” # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria anunță moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre/dinspre Republica Macedonia de Nord, că asociațiile transportatorilor de marfă vor protesta în mai multe puncte de trecere a frontierei.
Un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a consolida serviciile esențiale pentru copii și familii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copiii și familiile din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă. Astfel, un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a sprijini un număr și mai mare de copii, atât moldoveni, cât și ucraineni, să aibă acces la servicii de protecție, asistență medicală, educație incluzivă, apă potabilă și sanitație sigură în comunitățile lor.
Daniella Misail-Nichitin: „Autoritățile nu exclud faptul că Alexandru Pînzari ar putea să părăsească R. Moldova prin regiunea transnistreană” # Radio Chisinau
Autoritățile nu au primit deocamdată un răspuns oficial de la Interpol privind localizarea fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Informația a fost prezentată astăzi de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care nu exclude faptul că Alexandru Pînzari ar putea să părăsească Republica Moldova prin regiunea transnistreană.
Mii de dolari și euro nedeclarați au fost ridicați de vameși la Aeroportul Chișinău # Radio Chisinau
Două persoane au fost depistate la Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să scoată din țară sume importante de bani nedeclarați. Cazurile au fost documentate de funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră.
Zeci de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic cu suportul UE # Radio Chisinau
Treizeci de grădinițe din Chișinău urmează să fie modernizate și reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, anunță un comunicat al Delegației UE în R. Moldova.
Mai multe linii electrice de înaltă tensiune au fost afectate din cauza depunerilor masive de chiciură. Moldelectrica precizează că depunerile, care în unele zone ating până la 10 centimetri, au provocat deconectarea unor linii de 110 kV și avarierea unor linii de 35 kV, iar lucrările de remediere sunt îngreunate de condițiile meteo nefavorabile, transmite IPN.
Spitalizări și 18 operații pentru traumatisme grave la Institutul de Medicină Urgentă, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Poleiul și drumurile alunecoase au umplut secțiile de traumatologie. Timp de 24 de ore, la urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme. 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale, transmite MOLDPRES.
Mihai Popșoi, întrevedere cu noua președintă a APCE, Petra Bayr: „Am reconfirmat angajamentul nostru ferm de a continua colaborarea strânsă” # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile recente din cadrul organizației și pe perspectivele de cooperare în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri.
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Acesta va fi valabil până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.
Ministra de Interne: Dmitri Constantinov rămâne de negăsit. S-ar putea afla în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
După o lună de la condamnarea în lipsă a lui Dmitri Constantinov, autoritățile nu au informații despre locul unde se află. Potrivit ministrei de interne, Daniella Misail-Nichitin, în continuare se ia în calcul ipoteza că acesta s-ar afla în regiunea transnistreană, transmite IPN.
Forum Electoral 2026: Alegerile parlamentare din 2025 au fost marcate de interferențe externe, riscuri cibernetice și vulnerabilitate a mediului online # Radio Chisinau
Interferențele externe, finanțarea ilegală, riscurile cibernetice și vulnerabilitatea mediului online au fost principalele probleme identificate la alegerile parlamentare de anul trecut, discutate în cadrul Forumului Electoral 2026, transmite Radio Chișnău.
Circulația bacului de la Molovata nu va fi reluată în următoarele săptămâni. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Agenții economici au acces în localități” # Radio Chisinau
Activitatea bacului de la Molovata nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă nici în următoarele săptămâni, din cauza condițiilor meteorologice. În această perioadă, agenții economici au acces în localitățile din stânga Nistrului pentru a livra produsele necesare. Informațiile au fost prezentate astăzi de vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri, înainte de ședința Guvernului, comunică MOLDPRES.
Peste 300 de persoane au ajuns la urgențe, în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. 18 pacienți au fost supuși intervențiilor chirurgicale # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, 306 persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit instituției, 178 de pacienți au fost consultați și investigați de medicii traumatologi.
Subdiviziune nouă în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și materialelor metodologice, precum și de evaluarea riscurilor, atât la nivel național, cât și internațional, transmite IPN.
Șeful diplomației poloneze îi cere lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la Starlink. Raza de acțiune a dronelor ruse conectate la Starlink acoperă întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a îndemnat pe șeful companiei SpaceX, Elon Musk, să oprească utilizarea de către Rusia a sateliților Starlink pentru lovituri efectuate asupra Ucrainei.
Documentele pe hârtie vor fi arhivate în format digital. Guvernul a aprobat crearea sistemului e-Arhiva # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva, marcând prima etapă în procesul de creare și lansare a arhivei electronice naționale. Noul sistem va permite trecerea treptată de la documentele pe suport de hârtie la cele în format digital.
Ministrul Energiei: Tariful la gaz va scădea, dar reducerea exactă e greu de estimat și depinde de ANRE # Radio Chisinau
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, declară că este greu de estimat cu cât vor scădea prețurile la gaz pentru consumatori, iar cifra exactă va fi clarificată după ce își va da avizul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 29 ianuarie.
Antreprenorii independenți vor avea acces la aceleași tipuri de indemnizații ca și celelalte categorii de persoane asigurate # Radio Chisinau
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern.
Protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina, prelungită până pe 1 martie 2027 # Radio Chisinau
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
„Cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere”. Mesajul transmis de președinta Maia Sandu după atacul asupra unui tren cu pasageri din Ucraina (VIDEO) # Radio Chisinau
„Rusia trebuie să se confrunte cu o presiune susținută, iar Ucraina să primească sprijin continuu pentru a-și apăra populația și pacea în Europa”, a transmis președinta Maia Sandu după atacul cu drone rusești asupra unui tren cu pasageri din nord-estul Ucrainei.
Peste 15 mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza chiciurei. Intervențiile sunt îngreunate de condițiile meteo (FOTO) # Radio Chisinau
Peste 15 mii de consumatori din aproximativ 100 de localități au rămas fără energie electrică ca urmare a depunerilor de chiciură care au afectat rețeaua de distribuție. Condițiile meteo nefavorabile persistă, ceea ce îngreunează lucrările de reparație și reconectare a localităților, transmite Ministerul Energiei.
Ministerul Justiție va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Lilian Apostol, un profesionist revenit din diasporă, informează MOLDPRES.
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ din R. Moldova # Radio Chisinau
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat în 2025 de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Dintre aceștia 511 locuri în învățământul superior, iar 345 locuri în învățământul profesional tehnic, informează Biroul politici de reintegrare.
