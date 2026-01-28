Lecții online, cu prezență fizică sau recuperate ulterior. Cum au activat miercuri școlile din R. Moldova

09:05

O lovitură cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunțat autoritățile locale, un atac catalogat drept „terorism” de președintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone rusești au bombardat orașul Odessa din sudul țării în timpul nopții, ucigând trei persoane și rănind 25, în timp ce Moscova și-a intensificat atacurile menite să forțeze Kievul să renunțe la luptă.