Un avocat din Ungheni a fost reținut pentru trafic de influență

14:00

Activitatea bacului de la Molovata nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă nici în următoarele săptămâni, din cauza condițiilor meteorologice. În această perioadă, agenții economici au acces în localitățile din stânga Nistrului pentru a livra produsele necesare. Informațiile au fost prezentate astăzi de vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri, înainte de ședința Guvernului, comunică MOLDPRES.