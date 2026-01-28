Discuții la București între miniștrii Hajder și Buzoianu. Reformele de mediu avansează

08:20

Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea din noaptea de luni spre marți, producția de energie a fost din nou întreruptă, iar lucrările de reparație au continuat în condiții meteorologice dificile. În acest context, au fost înregistrate întreruperi locale ale furnizării de electricitate, inclusiv în orașul Râbnița, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană.