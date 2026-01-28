Un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a consolida serviciile esențiale pentru copii și familii din Republica Moldova
Radio Chisinau, 28 ianuarie 2026 16:45
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copiii și familiile din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă. Astfel, un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a sprijini un număr și mai mare de copii, atât moldoveni, cât și ucraineni, să aibă acces la servicii de protecție, asistență medicală, educație incluzivă, apă potabilă și sanitație sigură în comunitățile lor.
