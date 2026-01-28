Un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a consolida serviciile esențiale pentru copii și familii din Republica Moldova

17:15

Tacticile Rusiei de război hibrid în spațiul dintre Prut și Nistru, deși îmbrăcate în forme diferite, sunt aceleași, fie că vorbim de perioada secolului al XIX-lea, în preajma Unirii Principatelor, fie de perioada premergătoare Marii Uniri de la 1918, cu atât mai mult în perioada ocupației sovietice sau deceniile care au urmat după obținerea independenței și revenirea socialiștilor agrarieni la putere în Rep. Moldova. Opiniile au fost exprimate de istoricii Gheorghe și Elena Negru în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.