Aproape 600 de oameni au suportat traumatisme în 24 de ore. Noaptea, circa 1700 de moldoveni nu aveau lumină

Moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Macedonia de Nord sunt avertizați despre protestele transportatorilor de marfă, care pot afecta traficul la mai multe puncte de trecere a frontierei. Protestele au început pe data 26 ianuarie 2026, cu posibilitate de extindere până la 7 zile. Potrivit informării, protestele pot duce la restricționarea […] Articolul Proteste ale transportatorilor în Macedonia de Nord. Ministerul de Externe avertizează moldovenii apare prima dată în Realitatea.md.