Vremea se ameliorează, numărul pacienților la urgențe scade
Realitatea.md, 29 ianuarie 2026 10:00
După două zile în care numărul adresărilor a crescut semnificativ, în ultimele 24 de ore, la Spitalul Clinic Bălți au fost înregistrate mai puține solicitări, pe fondul ameliorării condițiilor meteorologice. Potrivit instituției, din 178 de adresări, 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către medicii traumatologi. În urma evaluărilor, trei adulți
10:10
Aproape 600 de oameni au suportat traumatisme în 24 de ore. Noaptea, circa 1700 de moldoveni nu aveau lumină # Realitatea.md
Timp de 24 de ore, ambulanța a fost solicitată de 576 de ori de către persoane care au suportat traumatisme. La ora 22:00, pe 28 ianuarie, circa 1600 de persoane nu aveau curent electric. Conform Premier Energy RED-NORD, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au fost deconectate parțial de la energie electrică 6 localități, din 3
10:00
09:40
VIDEO Un șofer beat criță a ajuns cu mașina într-un copac, în Chișinău. Poliția l-a reținut # Realitatea.md
Un șofer în stare avansată de ebrietate a provocat miercuri seara, 28 ianuarie, un accident rutier pe strada Ion Dumeniuc din Capitală. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a tamponat într-un copac. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil de model Renault, a fost testat alcoolscopic, iar aparatul Drager a
09:30
RED-Nord lucrează la 11 avarii provocate de chiciură: Mii de consumatori așteaptă reconectarea # Realitatea.md
RED-Nord informează că, astăzi, 29 ianuarie, la ora 08:00, se intervine pentru remedierea a 11 deconectări avariate, în vederea restabilirii alimentării cu energie electrică pentru 4.693 de consumatori din 25 de localități ale raioanelor Rezina, Ocnița și Dondușeni. „Echipele operative ale S.A. „RED-Nord", mobilizate încă din data de 26.01.2026, sunt active 24/24 și desfășoară lucrări
09:30
Două cutremure s-au produs în dimineața zilei de 29 ianuarie în România, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, citat de presa română. Primul seism a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3:00, în zona seismică Vrancea–Buzău, la o adâncime de 121,1 km. Cutremurul a fost resimțit
09:20
Premierul merge în teritoriu, la Ștefan Vodă. Ce teme sunt discutate în cadrul vizitei # Realitatea.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află astăzi într-o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Premierul are întâlniri cu antreprenorii din regiune, cu care va discuta despre dezvoltarea economică a raionului și sprijinul oferit de stat pentru afaceri. De asemenea, acesta urmează să viziteze mai multe proiecte de infrastructură locală, realizate cu susținerea Guvernului.
09:00
Ceață densă pe drumurile naționale și vizibilitate redusă. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, în prezent, se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se semnalează ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești
08:50
Tokaev acuză Rusia că ar fi spălat 14 miliarde de dolari prin Kazahstan. Autoritățile vor controale mai dure # Realitatea.md
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a acuzat Rusia că ar fi spălat aproximativ 14 miliarde de dolari prin sistemul bancar kazah, folosind o instituție financiară din țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe dedicate combaterii infracțiunilor financiare, relatează The Moscow Times. Potrivit lui Tokaev, o bancă din Kazahstan a „rulat" peste 7 trilioane de
08:40
Următoarele trei săptămâni de iarnă se anunță cele mai dificile pentru sistemul energetic al Ucrainei, din cauza temperaturilor scăzute și a atacurilor rusești asupra infrastructurii. Avertismentul a fost transmis de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul United News. Oficialul spune că Rusia
08:30
Ferma din Roșcani, afectată de pesta porcină, nu a primit încă despăgubiri de la stat # Realitatea.md
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit până în prezent despăgubiri din partea statului. În urma epidemiei declanșate în luna martie, au fost pierdute aproape 68 de mii de animale, iar pierderile financiare depășesc 400 de milioane de lei.
08:10
Tesla investește în roboți și inteligență artificială. Investiție de 2 miliarde de dolari în xAI # Realitatea.md
Tesla a decis să oprească producția modelelor S și X, orientându-și atenția către dezvoltarea roboților umanoizi și a inteligenței artificiale. Producătorul american de mașini electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025. Este prima scădere anuală din istoria companiei. Profiturile au scăzut cu 61% în ultimele trei luni ale anului. Tesla va
08:10
Actorul american Steven Seagal își vinde reședința de lux de pe Rubliovka. Prețul ar ajunge la 7,5 milioane de dolari # Realitatea.md
Actorul american Steven Seagal, care deține și cetățenie rusă, și-a scos la vânzare reședința de lux situată pe Rubliovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropierea Moscovei. Informația este relatată de NEXTA. Este vorba despre un conac cu două etaje, cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, situat într-un complex rezidențial
08:00
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026: O zodie va lăsa în urmă o frică veche și va începe un nou capitol # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026 aduce senzația că universul te îndrumă discret, chiar și atunci când nu ai toate răspunsurile. Este una dintre acele zile în care lucrurile se așază mai clar, deciziile devin mai ușor de luat, iar micile revelații personale pot schimba perspectiva asupra unor situații importante. Berbec (21 martie – 19
07:50
Vreme mohorâtă și risc de ghețuș pe 29 ianuarie: Meteorologii prognozează maxime de până la +10 grade # Realitatea.md
Pe 29 ianuarie, vremea va fi mohorâtă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, local se va semnala ceață, iar pe alocuri se va forma polei slab. Pe carosabil există risc de ghețuș, iar în nord sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până
07:40
Un avion a dispărut de pe radar în apropierea frontierei cu Venezuela. La bord se aflau 15 persoane # Realitatea.md
Un avion al companiei aeriene publice Satena, cu 15 persoane la bord, care efectua un zbor pe ruta Cúcuta – Ocaña, în Columbia, a fost declarat dispărut de pe radar de către controlul aerian, în apropierea frontierei cu Venezuela. Potrivit informațiilor preliminare, este posibil ca aeronava să se fi prăbușit într-o zonă situată între localitățile
07:20
Trei persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești din regiunea Zaporojie, situată în centrul-estul Ucrainei, a anunțat joi dimineață guvernatorul regiunii. „Ruşii au lansat atacuri cu drone asupra cartierelor rezidenţiale din Vilniansk. Două femei şi un bărbat au fost ucişi, iar un alt bărbat a fost rănit. Locuinţe au fost distruse şi au izbucnit
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 29 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 04 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 74 de bani, cu 8 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la
06:20
Google, amendată cu 68 de milioane de dolari pentru interceptarea ilegală a conversațiilor private # Realitatea.md
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces în care este acuzat că a ascultat în secret conversațiile private ale utilizatorilor prin intermediul telefoanelor lor Utilizatorii au acuzat Google Assistant – asistentul virtual prezent pe multe dispozitive Android – că a înregistrat conversații private după ce a fost
23:10
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri după-amiaza, 28 ianuarie curent, Iranul cu o intervenție militară și a amintit regimului de la Teheran de acțiunea SUA în Venezuela, scrie hotnews.ro. „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele
22:30
Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din „flota-fantomă” a Rusiei # Realitatea.md
Ucraina a cerut miercuri, 28 ianuarie curent, Uniunii Europene „să nu se teamă" şi să acţioneze fizic împotriva aşa-numitei „flote-fantomă" utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, relatează antena3.ro. În timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii
22:10
Marco Rubio: următoarele negocieri Ucraina–Rusia vor fi bilaterale, cu SUA doar observator # Realitatea.md
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că noua rundă de negocieri între Ucraina și Rusia va fi bilaterală, fără participarea lui Whitkoff și Kushner, potrivit presei ucrainene. „La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o întâlnire în Emiratele Arabe Unite, care, după părerea mea, a avut pentru prima dată în mulți ani
21:50
Crimă în Chișinău: un bărbat de 35 de ani a fost ucis. Poliția a reținut cinci suspecți # Realitatea.md
Un bărbat de 35 de ani, declarat dispărut, a fost ucis în capitală. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți pentru 72 de ore, anunță poliția. „În urma măsurilor operative, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima se afla la domiciliul unui cunoscut, împreună cu alte persoane. În timpul unui conflict, bărbatul a fost
21:40
Freelancerii sub noul regim fiscal: peste 680 deja înregistrați, 252 cu conturi bancare # Realitatea.md
De la 1 ianuarie, odată cu aplicarea regimului simplificat de impozitare pentru activitatea economică independentă, 680 de freelanceri și-au înregistrat statutul. Dintre aceștia, 252 au conturi bancare, iar 9 și-au achiziționat deja echipamente de casă și control. Datele au fost prezentate în cadrul unei discuții despre noul regim fiscal, desfășurate pe 28 ianuarie. Directoarea Serviciului
21:00
Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” # Realitatea.md
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că susține aderarea Republicii Moldova la UE, într-o conferinţă de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, miercuri la Berlin. Oficialul german a reamintit că a efectuat o vizită la Chişinău, în august 2025, de Ziua Independenţei. „Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de
20:30
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza vremii: competițiile se amână cu o săptămână # Realitatea.md
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale vor fi amânate cu o săptămână, din cauza condițiilor meteo dificile. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că probele programate inițial pentru 31 ianuarie vor avea loc începând cu 7 februarie. Astfel, primele probe olimpice zi vor fi organizate probele la matematică, limba
19:50
Elena Lasconi demisionează de la conducerea USR Câmpulung: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta” # Realitatea.md
Autoritățile din Câmpulung Muscel anunță: Elena Lasconi, primarul orașului și fost candidat la alegerile prezidențiale, a demisionat din funcția de președinte al filialei locale USR Câmpulung. Într-un interviu pentru Cotidianul, Lasconi a explicat decizia: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city
19:30
Un elev de 13 ani a sărit de la etajul unei școli din România după ce a primit o notă mică # Realitatea.md
Autoritățile din Mangalia, județul Constanța, au anunțat că un elev în vârstă de 13 ani a sărit, miercuri, 28 ianuarie, pe geamul sălii de clasă de la etajul I al unei școli, în timpul pauzei, după ce ar fi primit o notă mică
19:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la un eveniment alături de elevi și profesori, unde a fost marcată Ziua Internațională a Educației 2026, cu tema „Puterea tinerilor în co-crearea educației”. În cadrul evenimentului, au fost premiați 160 de tineri, câștigători ai Concursului municipal pentru acordarea Premiului de merit, ediția 2024–2025. „Aceștia au […] Articolul VIDEO: Elevi premiați de Ion Ceban, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Ministerul Energiei anunță că poleiul și ghețușul au provocat perturbări în alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale țării, marți, 28 ianuarie 2026, afectând funcționarea normală a rețelelor de distribuție. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, la ora 17:00, operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care deservește zona Centru-Sud, a raportat întreruperi parțiale în […] Articolul Mii de utilizatori afectați de întreruperi de energie, pe fondul vremii severe apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Avertizare pentru cetățenii moldoveni: riscuri de blocaje la frontiera Macedoniei de Nord, din cauza protestelor # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o avertizare adresată cetățenilor moldoveni care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Macedoniei de Nord, privind posibile perturbări la frontiere, generate de proteste anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit comunicatului emis de ambasadă, manifestațiile ar putea avea loc la punctele de […] Articolul Avertizare pentru cetățenii moldoveni: riscuri de blocaje la frontiera Macedoniei de Nord, din cauza protestelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Trei procurori urmează să fie eliberați din funcție. Este vorba despre Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Deciziile a fost aprobată la ședința de miercuri a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Elena Panfil de la Procuratura Chișinău este acuzată că și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, conform IPN. Consiliul a admis contestațiile formulate de […] Articolul Decis la CSP: Trei procurori urmează să fie eliberați din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Din stradă, la spital. Zeci de persoane au devenit victime ale poleiului din ultimele zile # Realitatea.md
Vremea extrem de complicată din ultimele zile, cu polei, gheață și trotuare transformate în adevărate capcane pentru pietoni, se resimte tot mai clar în unitățile medicale din capitală. Străzile și aleile acoperite de un strat alunecos le dau mari bătăi de cap oamenilor, iar medicii îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți, să poarte încălțăminte […] Articolul Din stradă, la spital. Zeci de persoane au devenit victime ale poleiului din ultimele zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Avariile au fost remediate: 11.000 de consumatori din nordul țării au fost reconectați la energia electrică # Realitatea.md
RED-Nord anunță că, astăzi, 28 ianuarie, 14 deconectări avariate din rețelele de distribuție au fost remediate, permițând restabilirea energiei electrice pentru aproximativ 11.000 de consumatori din 32 de localități din nordul Republicii Moldova. Totuși, depunerea continuă a chiciurii afectează în continuare funcționarea rețelelor electrice și complică procesul de restabilire a alimentării cu energie. „Conform situației […] Articolul Avariile au fost remediate: 11.000 de consumatori din nordul țării au fost reconectați la energia electrică apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Chișinăul condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: Mesajele transmise de Sandu, Grosu și Munteanu # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei. Mesaje de solidaritate au fost transmise de Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Maia Sandu s-a referit la trenul din Harkov, lovit de trupele ruse. Președinta a menționat că asemenea acțiuni sunt contrare dreptului internațional. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de […] Articolul Chișinăul condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: Mesajele transmise de Sandu, Grosu și Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Moțiunea asupra politicilor Ministerului Agriculturii, pe agenda primei săptămâni a Parlamentului # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu 3 februarie 2026, iar pe agenda deputaților figurează și examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Moțiunea a fost înaintată de un grup de deputați din opoziție și urmează să fie dezbătută în ședința plenară de joi, […] Articolul Moțiunea asupra politicilor Ministerului Agriculturii, pe agenda primei săptămâni a Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu explicații după ce transportatorii din cadrul APOTA au acuzat instituția că ar tolera curse ilegale de pasageri dintr-o autogară neautorizată din Chișinău. Autoritatea spune că a intervenit, dar a încercat în același timp să evite blocarea bruscă a transportului pentru oameni, scrie BANI.MD. Potrivit Agenției, sesizarea din […] Articolul ANTA răspunde acuzațiilor APOTA privind transportul ilegal de pasageri apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat că Federația Rusă este deschisă unor discuții directe între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, Moscova nu a respins niciodată astfel de contacte, cu condiția ca ele să fie pregătite corespunzător și orientate spre obținerea unor rezultate concrete, scrie Meduza. Ușakov a mai precizat că, în […] Articolul VIDEO Ușakov: Rusia se declară deschisă unei întâlniri directe Putin–Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Încercarea nr. 2: Soldatul devenit apatrid a depus o nouă cerere la ASP, pentru eliberarea buletinului de identitate # Realitatea.md
Tânărul care s-a trezit apatrid după ce nu și-a perfectat buletinul de identitate a depus o nouă cerere la Agenția Servicii Publice, pentru a-i fi eliberat documentul. El a depus solicitarea în formă liberă și urmează să primească un răspuns. Și de această dată, el a fost însoțit de deputatul Vasile Costiuc și de către […] Articolul Încercarea nr. 2: Soldatul devenit apatrid a depus o nouă cerere la ASP, pentru eliberarea buletinului de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită la ateliere de confecționare a mărțișoarelor tradiționale # Realitatea.md
Cu ocazia apropiatei sărbători a Mărțișorului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală organizează ateliere interactive de confecționare a mărțișoarelor tradiționale, dedicate grupurilor de elevi, turiștilor și tuturor doritorilor de a cunoaște și practicile asociate zilei de 1 Martie. Mărțișorul – simbol al primăverii, al renașterii naturii, al fertilității și al protecției – a fost […] Articolul Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită la ateliere de confecționare a mărțișoarelor tradiționale apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
O moldoveancă în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața marți dimineața, 27 ianuarie, după ce a fost lovită frontal de un camion. Tragedia s-a produs în orașul Bergamo, Italia. Femeia locuia în Italia din anul 2008, împreună cu soțul său. În ziua tragediei, aceasta se deplasa spre casă cu scuterul, după ce făcuse […] Articolul Tragedie în Italia. O moldoveancă a murit după ce a fost lovită de un camion apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Proteste ale transportatorilor în Macedonia de Nord. Ministerul de Externe avertizează moldovenii # Realitatea.md
Moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Macedonia de Nord sunt avertizați despre protestele transportatorilor de marfă, care pot afecta traficul la mai multe puncte de trecere a frontierei. Protestele au început pe data 26 ianuarie 2026, cu posibilitate de extindere până la 7 zile. Potrivit informării, protestele pot duce la restricționarea […] Articolul Proteste ale transportatorilor în Macedonia de Nord. Ministerul de Externe avertizează moldovenii apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Îmbrânceli și acuzații, de dragul lui Dumnezeu, la Dereneu. Creștinii nu pot împărți biserica între Mitropolii # Realitatea.md
La Dereneu, raionul Călărași, creștinii nu pot împărți biserica între Mitropolia Moldovei și ce a Basarabiei. Se întâmplă după ce Curtea Supremă de Justiție a dispus că locașul trebuie să revină Patriarhiei române, iar decizia este irevocabilă. Exponenții Mitropoliei Moldovei și primarul localității, socialistul Vasile Revenco, se opun punerii în aplicare a hotărârii, conform TVR […] Articolul VIDEO Îmbrânceli și acuzații, de dragul lui Dumnezeu, la Dereneu. Creștinii nu pot împărți biserica între Mitropolii apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, povestește ce s-a întâmplat # Realitatea.md
Unul dintre supraviețuitorii accidentului rutier produs marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, a oferit mărturii despre cum s-a produs tragedia, scrie stirileprotv.ro. Martorul susține că, în timpul unei depășiri efectuate de microbuz, s-a activat sistemul electronic de menținere a benzii, ceea ce a dus la devierea vehiculului pe […] Articolul Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, povestește ce s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Foc de proporții la un hotel de cinci stele din Franța: evacuări dramatice în stațiunea Courchevel # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 27 ianuarie la acoperișul unui hotel de cinci stele din Franța. În urma intervențiilor, 83 de persoane au fost evacuate din clădire, situată în stațiunea Savoie. Potrivit relatărilor din presa franceză, flăcările s-au extins peste noapte la o reședință aflată în apropiere. În total, peste […] Articolul VIDEO Foc de proporții la un hotel de cinci stele din Franța: evacuări dramatice în stațiunea Courchevel apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
MEC, despre situația din școli: Peste 500 de instituții de învățământ au desfășurat lecțiile online # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vine cu informații privind modul în care s-a desfășurat astăzi, 28 ianuarie, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Astfel, 530 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional în format online, 28 de instituții au activat în format mixt, cu prezență fizică și online, iar 48 de […] Articolul MEC, despre situația din școli: Peste 500 de instituții de învățământ au desfășurat lecțiile online apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Declarații la Realitatea TV: Donald Trump este un jucător care știe să-și mascheze obiectivele în negocieri # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite ale Americii știe să-și mascheze preferințele atunci când își stabilește obiectivele, ceea ce îl ajută să le atingă. De această părere sunt invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Potrivit lor, Donald Trump are multă experiență în negocieri și idei pentru o nouă ordine mondială. Pentru Victor Juc, directorul Institutului de […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Donald Trump este un jucător care știe să-și mascheze obiectivele în negocieri apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
MAN, protest la Președinție cu facturi pentru gaz și lumină. Manifestanții au cerut revizuirea tarifelor # Realitatea.md
Reprezentanții Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN) au protestat la Președinție. Aceștia au adus în fața administrației prezidențiale facturi la curent electric și la gaz. Membrii formațiunii politice consideră tarifele actuale prea mari. Ei au cerut șefei statului să intervină, pentru a micșora taxele pentru furnizarea combustibilului albastru și luminii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul MAN, protest la Președinție cu facturi pentru gaz și lumină. Manifestanții au cerut revizuirea tarifelor apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Zeci de victime în urma atacurilor rusești: Kievul afectat pentru a doua zi consecutiv # Realitatea.md
A doua noapte consecutivă, forțele ruse au lansat atacuri asupra capitalei Ucrainei, Kiev. În urma raidurilor aeriene, două persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Atacurile au vizat un bloc de locuințe cu 7 etaje, unde a izbucnit un incendiu de proporții. În același timp, o altă clădire dintr-un cartier al orașului […] Articolul VIDEO Zeci de victime în urma atacurilor rusești: Kievul afectat pentru a doua zi consecutiv apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ludmila Catlabuga va fi chemată la raport în Parlament. Biroul Permanent stabilește când va fi dezbătută moțiunea # Realitatea.md
Biroul Permanent al Parlamentului se reunește pe 28 ianuarie 2026 pentru a decide convocarea deputaților în sesiune ordinară și stabili agenda primei ședințe din acest an. De asemenea, urmează să fie programată dată când va fi dezbătută moțiunea simplă în privința Ministerului Agriculturii. Inițiativa a fost prezentată pe 18 decembrie 2025, de către deputatul fracțiunii […] Articolul Ludmila Catlabuga va fi chemată la raport în Parlament. Biroul Permanent stabilește când va fi dezbătută moțiunea apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Forumul Electoral: Alegerile parlamentare din 2025 au fost subiectul central al discuțiilor # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost subiectul central al ediției din 2026 a Forumului Electoral. Evenimentul a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri. Reuniunea a fost organizată de Asociația pentru Democrație Participativă […] Articolul Forumul Electoral: Alegerile parlamentare din 2025 au fost subiectul central al discuțiilor apare prima dată în Realitatea.md.
