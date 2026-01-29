Tesla investește în roboți și inteligență artificială. Investiție de 2 miliarde de dolari în xAI

13:00

Doi adolescenți din județul Mureș, România, au fost reținuți de poliție după ce au înjunghiat un taximetrist, refuzând să plătească pentru cursa efectuată. Potrivit informațiilor apărute în presa română, cei doi minori s-au urcat într-un taxi și i-au cerut șoferului să îi ducă într-o localitate din apropiere de Târgu Mureș. La finalul cursei, aceștia au […]