Curs valutar 29 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar

12:30

Administrația de la Chișinău pregătește măsuri, pentru ca persoanele condamnate în Republica Moldova să nu poată părăsi țara prin regiunea transnistreană. Dezvăluirea a fost făcută de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Deja există un grup de lucru, din care fac parte și reprezentanți ai Procuraturii Generale. Responsabilii identifică soluții legislative, pentru a preveni asemenea […]