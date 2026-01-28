Inflația reală o bate pe cea oficială: cetățenii ruși resimt prețuri tot mai mari
DISINFO.MD, 28 ianuarie 2026 06:00
Datele oficiale privind inflația în Rusia — 5,6% pentru anul 2025 — sunt în contradicție flagrantă cu percepția populației. Potrivit unui sondaj realizat de Fundația pentru Opinie Publică (ФОМ), inflația resimțită de cetățeni a fost de 14,5%, aproape de trei ori mai mare decât cea raportată de autorități. În primele săptămâni din 2026, inflația oficială [...] Articolul Inflația reală o bate pe cea oficială: cetățenii ruși resimt prețuri tot mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 30 minute
06:00
Datele oficiale privind inflația în Rusia — 5,6% pentru anul 2025 — sunt în contradicție flagrantă cu percepția populației. Potrivit unui sondaj realizat de Fundația pentru Opinie Publică (ФОМ), inflația resimțită de cetățeni a fost de 14,5%, aproape de trei ori mai mare decât cea raportată de autorități. În primele săptămâni din 2026, inflația oficială [...] Articolul Inflația reală o bate pe cea oficială: cetățenii ruși resimt prețuri tot mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
05:30
ANALIZĂ // Aliații occidentali se pregătesc pentru un nou carusel politic cu Donald Trump # DISINFO.MD
Fostul prim-ministru britanic Harold Wilson spunea cândva că „o săptămână este o perioadă foarte lungă în politică”. Ultimele zile sugerează însă că afirmația sa a fost, dacă nu greșită, atunci cel puțin prea modestă. În doar o săptămână, declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibila „deținere” a Groenlandei, slăbiciunea Europei și criticile la adresa contribuțiilor [...] Articolul ANALIZĂ // Aliații occidentali se pregătesc pentru un nou carusel politic cu Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
05:00
Ce se întâmplă în China după ce Xi a decapitat conducerea armatei. Imagini cu camioane militare în Beijing, publicate pe rețele sociale # DISINFO.MD
Consecințele deciziei-surpriză prin care al doilea om din lanțul de decizie militară de la Beijing a fost înlăturat și pus sub anchetă pentru spionaj și corupție par să-l ajungă din urmă pe Xi Jinping. Generalul Zhang Youxia a fost arestat la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA și că [...] Articolul Ce se întâmplă în China după ce Xi a decapitat conducerea armatei. Imagini cu camioane militare în Beijing, publicate pe rețele sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Banca Centrală Europeană propune pregătirea sistemului financiar pentru un război cu Rusia: Ar putea crește brusc cererea de numerar # DISINFO.MD
Banca Centrală Europeană ar trebui să se pregătească din timp pentru un scenariu de criză în cazul unei amenințări militare din partea Rusiei, a declarat Gediminas Šimkus, membru al Consiliului de Guvernare al BCE și guvernator al Băncii Centrale a Lituaniei, într-un interviu acordat Reuters, potrivit The Moscow Times. Acesta a afirmat că inflația din zona [...] Articolul Banca Centrală Europeană propune pregătirea sistemului financiar pentru un război cu Rusia: Ar putea crește brusc cererea de numerar apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
04:00
Termenul limită pe care i l-ar fi dat Trump lui Zelenski pentru a se înțelege cu Putin: „Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage” # DISINFO.MD
Administrația Trump se așteaptă ca un acord de pace între Rusia și Ucraina să fie încheiat până la 15 mai anul acesta, susține deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko, membru al partidului Solidaritatea Europeană, care citează surse din interiorul negocierilor. În caz contrar, Washingtonul ar urma să se retragă complet din procesul de mediere. „Dacă nu ajungem [...] Articolul Termenul limită pe care i l-ar fi dat Trump lui Zelenski pentru a se înțelege cu Putin: „Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 12 ore
20:50
Când statul mizează pe viciu: Rusia ar putea legaliza cazinourile online pentru a strânge un miliard de euro pentru război # DISINFO.MD
Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, i-a propus președintelui Vladimir Putin legalizarea cazinourilor online. Potrivit a două surse citate de Kommersant, ideea a fost transmisă într-o scrisoare adresată șefului statului. Siluanov propune anularea interdicției privind activitatea cazinourilor online, crearea unui Centru Unic de Evidență a Pariurilor, similar cu cel folosit pentru casele de pariuri, precum [...] Articolul Când statul mizează pe viciu: Rusia ar putea legaliza cazinourile online pentru a strânge un miliard de euro pentru război apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 24 ore
08:00
Sistemul bancar din Rusia s-a confruntat în 2025 cu cea mai puternică creștere a datoriilor restante la creditele ipotecare din ultimele decenii. Potrivit RBC, care citează datele „Scoring Bureau”, la sfârșitul anului, cetățenii ruși acumulaseră întârzieri la plata creditelor ipotecare și a dobânzilor în valoare de 276 miliarde de ruble (aprox. 2,7 miliarde euro). Pe [...] Articolul Sistemul bancar rus sub presiune: restanțele la ipoteci ating niveluri-record apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Reuters: Stagnare, datorii, scădere de venituri – adevărata față a economiei ruse în 2026 # DISINFO.MD
Dezechilibrele structurale acumulate în economia rusă pe parcursul celor patru ani de agresiune militară ridică semne serioase de întrebare cu privire la posibilitatea realizării obiectivului stabilit de Vladimir Putin privind reluarea creșterii economice în 2026. Potrivit unei analize Reuters, motoarele de creștere sunt epuizate, iar resursele statului – practic secătuite. Stabilitatea afișată în anii 2023–2024 [...] Articolul Reuters: Stagnare, datorii, scădere de venituri – adevărata față a economiei ruse în 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Cum se pregătește Rusia pentru moartea lui Ramzan Kadîrov. Succesorul trebuie să mențină Cecenia sub controlul Kremlinului # DISINFO.MD
Discuțiile privind viitorul conducerii Ceceniei s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul informațiilor tot mai insistente despre deteriorarea stării de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Surse apropiate Kremlinului și partidului Rusia Unită au declarat pentru publicația de investigații IStories că situația este tratată cu maximă seriozitate la Moscova, iar autoritățile „lucrează” la un plan pentru a evita [...] Articolul Cum se pregătește Rusia pentru moartea lui Ramzan Kadîrov. Succesorul trebuie să mențină Cecenia sub controlul Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Sergent rus rănit grav, trimis pe front în scaun cu rotile. Practici inumane în armata lui Putin # DISINFO.MD
Un caz cutremurător din armata rusă ridică semne serioase de întrebare privind trimiterea militarilor răniți sau invalizi în zonele de conflict activ din Ucraina. Sergentul Roman Bairamov, în vârstă de 46 de ani, care fusese rănit grav la bazin și picioare în noiembrie 2025, a fost trimis înapoi pe front în decembrie, deși se afla [...] Articolul Sergent rus rănit grav, trimis pe front în scaun cu rotile. Practici inumane în armata lui Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
06:00
Un incident îngrijorător a avut loc în după-amiaza zilei de 26 ianuarie, când o dronă-kamikaze de tip „Shahed”, aparținând Federației Ruse, a fost observată zburând liber deasupra centrului Kievului. La scurt timp, alte aparate fără pilot au fost semnalate pe malul stâng al Niprului, iar martorii au remarcat posibilitatea ca acestea să fie echipate cu [...] Articolul Cum au ajuns dronele Shahed rusești aproape nevăzute în centrul capitalei ucrainene apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Rusia a admis oficial pentru prima dată că ucrainenii i-au scufundat nava-amiral în Marea Neagră # DISINFO.MD
Rusia a recunoscut pentru prima dată că un atac cu o rachetă ucraineană i-a scufundat nava de război emblematică din Marea Neagră, pentru ca ulterior să șteargă declarația și să revină la versiunea oficială potrivit căreia crucișătorul cu rachete ghidate Moskva s-a scufundat în urma unui „accident”, scrie CNN. Moskva era una dintre cele mai importante [...] Articolul Rusia a admis oficial pentru prima dată că ucrainenii i-au scufundat nava-amiral în Marea Neagră apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Oligarhul rus Oleg Deripaska se autocenzurează: de pe Telegram dispar mesajele anti-război și criticile la adresa Kremlinului # DISINFO.MD
Fondatorul celui mai mare holding metalurgic din Rusia, „Rusal”, Oleg Deripaska, și-a șters de pe canalul său de Telegram toate postările critice la adresa războiului din Ucraina și a autorităților ruse, notează publicația Vajnîie Istorii. Au fost eliminate toate publicațiile anterioare datei de 1 noiembrie 2025, inclusiv postarea în care invazia era calificată drept „nebunie” [...] Articolul Oligarhul rus Oleg Deripaska se autocenzurează: de pe Telegram dispar mesajele anti-război și criticile la adresa Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Sabotaje rusești și fonduri deturnate: Teoriile false despre accidentele feroviare din Spania s-au răspândit pe rețelele sociale # DISINFO.MD
Teorii false privind accidentul feroviar din Spania, soldat cu zeci de morți și sute de răniți, s-au răspândit în mediul online, în timp ce anchetatorii lucrează în continuare pentru a descoperi ce a cauzat coliziunile feroviare mortale, potrivit Euronews. Pe 18 ianuarie, în Adamuz, sudul Spaniei, trei vagoane dintr-un tren operat de compania privată Iryo au [...] Articolul Sabotaje rusești și fonduri deturnate: Teoriile false despre accidentele feroviare din Spania s-au răspândit pe rețelele sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Congresmenii republicani îl avertizează pe Trump asupra unei posibile proceduri de demitere, dacă decide să atace Groenlanda # DISINFO.MD
Membri ai Partidului Republican din Congresul SUA i-au averitzat pe secretarul de stat american Marco Rubio și pe alți oficiali înalți de la Casa Albă asupra unei posibile proceduri de demitere („impeachment”) a președintelui Donald Trump, dacă acesta decide invadarea Groenlandei, au declarat surse politice pentru Reuters, informează The Moscow Times. Astfel, conform surselor citate, atât [...] Articolul Congresmenii republicani îl avertizează pe Trump asupra unei posibile proceduri de demitere, dacă decide să atace Groenlanda apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Unul dintre colaboratorii apropiați ai prim-adjunctului administrației prezidențiale a Rusiei, Serghei Kirienko, șeful Direcției pentru Proiecte Publice, Serghei Novikov, s-a trezit în centrul unui scandal legat de editarea știrilor pe site-ul agenției de stat „RIA Novosti”. El a declarat că 250.000 de participanți la războiul din Ucraina, întorși de pe front, rămân fără un loc [...] Articolul Zeci de mii sau sute de mii? Kremlinul ajustează realitatea din titlurile știrilor apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
„Credeți că Europa se poate apăra singură? Visați în continuare”. Rutte spune că o alternativă fără SUA la NATO „l-ar bucura” pe Putin # DISINFO.MD
Cheltuielile de apărare ale statelor din Europa vor trebui să crească cu până la 10% și va fi nevoie de „dobândirea unor capacități nucleare proprii”, a spus, luni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la o întâlnire cu parlamentari ai Uniunii Europene, notează The Guardian. El a evocat acest scenariu costisitor și improbabil pentru cazul în [...] Articolul „Credeți că Europa se poate apăra singură? Visați în continuare”. Rutte spune că o alternativă fără SUA la NATO „l-ar bucura” pe Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
26 ianuarie 2026
08:30
Rusia laudă reluarea contactelor cu SUA, dar sancțiunile și proprietățile confiscate rămân blocate # DISINFO.MD
Rusia și Statele Unite au înregistrat unele progrese în relațiile bilaterale, în special începând să organizeze contacte în privința așa‑numitelor „factori de iritare” atât la Moscova, cât și la Washington, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Râabkov. „Adică, pe lângă concentrarea pe schimburile de nivel expert, a avut loc, dacă vreți, o revenire [...] Articolul Rusia laudă reluarea contactelor cu SUA, dar sancțiunile și proprietățile confiscate rămân blocate apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile ruseşti, transmite primarul orașului # DISINFO.MD
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat duminică, 25 ianuarie, că peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone din această săptămână. Kiliciko a declarat pe Telegram că de sâmbătă seară lucrătorii companiilor de energie au restabilit aprovizionarea cu căldură pentru circa [...] Articolul Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile ruseşti, transmite primarul orașului apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Bilanț cutremurător al revoltelor din Iran. Peste 30.000 de persoane ar fi fost ucise doar în primele două zile de proteste # DISINFO.MD
Revoltele din Iran, declanșate la sfârșitul lunii decembrie, s-au soldat cu un număr uriaș de victime, potrivit rapoartelor presei internaționale și ale organizațiilor pentru drepturile omului. Valul de proteste care a cuprins Iranul de la sfârșitul lunii decembrie continuă să scoată la iveală dimensiunea brutalității forțelor de securitate. Potrivit publicației americane Time, numărul persoanelor ucise de autoritățile iraniene [...] Articolul Bilanț cutremurător al revoltelor din Iran. Peste 30.000 de persoane ar fi fost ucise doar în primele două zile de proteste apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Protestele se extind la nivel național în SUA după uciderea lui Alex Pretti de către un agent al poliției de frontieră # DISINFO.MD
Proteste au izbucnit în mai multe orașe din Statele Unite după ce Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei operațiuni federale de imigrație desfășurate la Minneapolis. Manifestații au avut loc în Minneapolis, New York, [...] Articolul Protestele se extind la nivel național în SUA după uciderea lui Alex Pretti de către un agent al poliției de frontieră apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
ANALIZĂ // De ce este încurajată criza politică din Bulgaria: „Este o imixtiune rusă mai puternică decât în România” # DISINFO.MD
În Bulgaria urmează a opta rundă de alegeri din ultimii patru ani, după ce partidele parlamentare nu au reușit să formeze un nou executiv. Mai mult, președintele bulgar și-a anunțat demisia, urmând să fie înlocuit de vicepreședinta Iliana Iotova. În acest context, în statul vecin ar urma să se deruleze un scenariu cu „o variantă [...] Articolul ANALIZĂ // De ce este încurajată criza politică din Bulgaria: „Este o imixtiune rusă mai puternică decât în România” apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
„Made in Germany” pentru frontul rusesc: sancțiunile UE, ocolite cu etichete din Uzbekistan # DISINFO.MD
În Germania a fost descoperită o rețea ilegală de export către Rusia a unor mărfuri interzise prin sancțiuni. Potrivit publicației Bild, „sute de tone” de bunuri supuse embargoului sunt expediate în mod regulat printr-un sistem creat de foști angajați ai companiei RusPost GmbH, filială germană a Poștei Ruse, coordonați de fostul director Dmitri V. Pentru [...] Articolul „Made in Germany” pentru frontul rusesc: sancțiunile UE, ocolite cu etichete din Uzbekistan apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Noi atacuri ale Kremlinului la adresa liderilor europeni: “Sunt prea slabi pentru a-l opri pe Trump” # DISINFO.MD
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a luat în derâdere conversația cu Emmanuel Macron dezvăluită de Donald Trump în contextul Forumului de la Davos, precizând că actualii politicieni europeni nu vor putea să se opună preşedintelui american, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a susţinut Peskov, la televiziunea rusă. El [...] Articolul Noi atacuri ale Kremlinului la adresa liderilor europeni: “Sunt prea slabi pentru a-l opri pe Trump” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
“Grinch”, petrolierul suspectat că ar aparține flotei din umbră a Rusiei, confiscat lângă Marsilia. Căpitanul navei, reținut # DISINFO.MD
“Grinch”, un petrolier suspectat că ar aparține „flotei fantomă” rusești, care a fost confiscat joi, se află ancorat în Golful Fos, în apropierea terminalului petrolier al portului Marsilia-Fos, sub paza Marinei Franceze și la dispoziția justiției, potrivit Le Monde. Nava a fost escortată la Marsilia pentru a fi „ținută la dispoziția procurorului din Marsilia, în cadrul [...] Articolul “Grinch”, petrolierul suspectat că ar aparține flotei din umbră a Rusiei, confiscat lângă Marsilia. Căpitanul navei, reținut apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă # DISINFO.MD
În timp ce frontul din Ucraina continuă să consume vieți și resurse, o parte a elitei ruse a fost surprinsă petrecând în unele dintre cele mai exclusiviste stațiuni din Europa Occidentală. Imagini apărute recent pe rețelele sociale arată influenceri și celebrități apropiate cercurilor de putere de la Moscova schiind, defilând pe covorul roșu și consumând [...] Articolul Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Zelenski spune că documentul american privind garanţiile de securitate e 100% finalizat: Aşteptăm să confirme data şi locul semnării # DISINFO.MD
Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, notează Agerpres. „Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea SUA. [...] Articolul Zelenski spune că documentul american privind garanţiile de securitate e 100% finalizat: Aşteptăm să confirme data şi locul semnării apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
„Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. Statele Unite anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat # DISINFO.MD
Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios, informează The Moscow Times. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută [...] Articolul „Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. Statele Unite anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal de unul dintre camarazii săi, în urma unui conflict izbucnit pe fondul încercării de a vinde un dispozitiv de vedere termică capturat de pe front, potrivit informațiilor furnizate de mișcarea partizană Ateș. Într-un comunicat publicat sâmbătă, Ateș susține că incidentul ar fi implicat trei militari din Regimentul [...] Articolul Soldați ruși beți se împușcă între ei pentru o cameră cu termoviziune apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Acuzații explozive la Beijing: Cel mai puternic general al Chinei, suspectat că a oferit secrete nucleare SUA # DISINFO.MD
Cel mai înalt general al Chinei este acuzat de scurgerea de informații despre programul de arme nucleare al țării către SUA și de acceptarea de mită pentru acte oficiale, inclusiv promovarea unui ofițer la funcția de ministru al apărării, au declarat persoane familiarizate cu o ședință de informare la nivel înalt privind acuzațiile, potrivit WSJ. Ședința [...] Articolul Acuzații explozive la Beijing: Cel mai puternic general al Chinei, suspectat că a oferit secrete nucleare SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
23 ianuarie 2026
16:50
La Comrat a fost zădărnicită o întâlnire a „favoriților” cu participarea ambasadorului Rusiei Ozerov # DISINFO.MD
Ieri, la Comrat a sosit ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Informația privind vizita a fost confirmată pentru Disinfo.md de surse din structurile de putere ale Găgăuziei. Potrivit surselor, diplomatul intenționa să aibă o întâlnire cu mai mulți politicieni găgăuzi, considerați apropiați de Kremlin, într-unul dintre restaurantele din Comrat. În momentul în care [...] Articolul La Comrat a fost zădărnicită o întâlnire a „favoriților” cu participarea ambasadorului Rusiei Ozerov apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Putin confirmă că Rusia va da un miliard de dolari Consiliului pentru Pace al lui Trump. De unde provin banii # DISINFO.MD
Rusia este dispusă să aloce un miliard de dolari din activele sale înghețate de Statele Unite pentru Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, relatează agenția rusă Interfax. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii de la Moscova dintre liderul de la Kremlin și președintele Autorității [...] Articolul Putin confirmă că Rusia va da un miliard de dolari Consiliului pentru Pace al lui Trump. De unde provin banii apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Ironiile și amenințările lui Trump care tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE # DISINFO.MD
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni, remarcă BBC. Deși Trump a exclus explicit folosirea forței militare pentru a prelua Groenlanda, mesajul său [...] Articolul Ironiile și amenințările lui Trump care tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi, la Davos, că mesajul său pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este că războiul din Ucraina „trebuie să se încheie”,după discuții pe care le-a calificat drept „bune” cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Declarațiile au fost făcute în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Trump [...] Articolul Trump, după întâlnirea cu Zelenski la Davos: „Sperăm că războiul se va încheia” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, 22 ianuarie, la Davos, un nou format diplomatic – „Consiliul Păcii” – conceput inițial pentru a sprijini încetarea focului în Fâșia Gaza, dar pe care liderul de la Casa Albă îl vede cu un rol mai larg în gestionarea conflictelor internaționale. Trump a declarat că structura va [...] Articolul De la Gaza la conflicte globale: Trump a lansat „Consiliul Păcii” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Vladimir Putin, a venit cu primele declarații referitoare la Groenlanda, în urma discursului dur susținut de Donald Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Așadar, liderul Rusiei e estimat, în cadrul unui reuniuni a Consiliului de Securitate desfășurată miercuri, că Statele Unite ar putea achiziționa Groenlanda pentru o sumă cuprinsă între 200 și [...] Articolul Groenlanda, miza arctică: La ce preț o vede Putin, după declarațiile lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
22 ianuarie 2026
08:30
Participanții la invazia Ucrainei vor începe să predea în școlile din regiunea Novosibirsk o nouă disciplină intitulată „Bazele securității și apărării patriei” (BSAP), care include module de pregătire militară elementară. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al guvernului regional. Este vorba despre așa-numiți „eroi ai operațiunii militare speciale”, care au urmat un program [...] Articolul De la tranșee la tablă: „eroii SVO” devin profesori de „apărare a patriei” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
O clădire de locuințe din localitatea Novaya Adygeya a fost avariată în urma impactului cu o rachetă rusească de apărare antiaeriană, care a deviat de la traiectorie. La această concluzie au ajuns analiști OSINT, după ce au analizat imaginile de la locul incidentului. Republica Adîgheea a fost atacată de drone ucrainene în seara zilei de [...] Articolul Erori letale în apărarea rusă: OSINT confirmă că o rachetă rusească a distrus un bloc apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Putin cere prelungirea programului grădinițelor pentru a suplini lipsa de forță de muncă # DISINFO.MD
Vladimir Putin a propus, în cadrul unei ședințe cu guvernul, prelungirea programului grupelor de creșă și al grădinițelor până la ora 20:00. Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru ca mamele să poată reveni mai repede la muncă și să „nu își piardă calificarea”. „Este foarte important pentru o femeie, după nașterea copilului, să revină cât [...] Articolul Putin cere prelungirea programului grădinițelor pentru a suplini lipsa de forță de muncă apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
O femeie cu cetățenie germană și ucraineană a fost arestată pentru spionaj în favoarea Moscovei # DISINFO.MD
O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, a fost arestată miercuri la Berlin, în baza unui mandat emis de judecătorul de instrucție al Tribunalul Federal de Justiție, fiind suspectată că ar fi acționat ca agent al serviciilor secrete ruse, a anunțat Parchetul General al Germaniei, citat de EFE, relatează Agerpres. Suspecta, identificată drept Ilona [...] Articolul O femeie cu cetățenie germană și ucraineană a fost arestată pentru spionaj în favoarea Moscovei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică # DISINFO.MD
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunțat biroul președintelui Emmanuel Macron pe 21 ianuarie, potrivit Reuters. Anunțul privind această solicitare intervine în timp ce președintele american Donald Trump se îndrepta, pe 21 ianuarie, spre Forumul Economic de [...] Articolul Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Studiile superioare în Rusia au ajuns să coste mai mult decât în 22 din cele 27 de țări europene, potrivit unui calcul realizat de The Moscow Times. În același timp, diferența dintre costul educației și venitul mediu în Rusia este una dintre cele mai mari din regiune. În decembrie 2025, președintele Vladimir Putin a declarat, [...] Articolul Mai scump ca în Europa: mitul educației ieftine din Rusia se prăbușește apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Aproximativ 600.000 de oameni s-au refugiat din Kiev, capitala Ucrainei, din cauza bombardamentelor rusești care i-au lăsat fără lumină și căldură, a declarat primarul Vitali Kliciko pentru Agenția France-Presse. Anterior, oficialul i-a îndemnat public pe locuitori să părăsească Kievul dacă au posibilitate. În ultimele săptămâni, un număr mare de locuitori ai Kievului și-au lăsat casele, [...] Articolul Primarul Kievului: 600.000 de oameni și-au părăsit casele din cauza atacurilor rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Guvernul Rusiei a aprobat lista de dotări pentru cabinetele disciplinei „Bazele securității și apărării Patriei” (OBZR). În școli urmează să fie achiziționate kituri pentru asamblarea dronelor, simulatoare de zbor și software pentru desfășurarea unor „aerocurse” virtuale, scrie postul TV Dojdi. Potrivit documentelor citate de RIA Novosti, elevii vor studia programarea modulară a dronelor și vor [...] Articolul Militarizarea școlilor din Rusia: elevii vor studia drone, arme și tactici de apărare apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Prețurile din Rusia continuă să crească rapid, reflectând majorarea TVA-ului. Inflația în perioada 13–19 ianuarie a fost de 0,45%, iar de la începutul anului – 1,72%, a raportat Rosstat. În prezent, creșterea medie zilnică a prețurilor în ianuarie este de nouă ori mai mare decât în decembrie, de două ori mai mare decât în ianuarie [...] Articolul Inflația explodează în Rusia: TVA-ul mărit duce la scumpiri fără precedent apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, de patru ori, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNN. NATO „m-a iubit” până în „ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”, a declarat Trump la un moment dat. Mai târziu, el [...] Articolul Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda, în discursul de la Davos apare prima dată în DISINFO.MD.
04:50
În Rusia s-a declanșat o criză acută de „Carboplatin” — un medicament esențial în chimioterapie. Preparatul este utilizat în tratarea cancerului pulmonar, ovarian, al vezicii urinare și al sânului, dar și în medicina veterinară pentru animale cu tumori maligne. Potrivit publicației „Ostorojno, Novosti”, medicamentul a devenit aproape imposibil de găsit în farmacii. O locuitoare din [...] Articolul Criză oncologică în Rusia: medicamente vitale dispar din farmacii apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova # DISINFO.MD
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova pe 22 ianuarie pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin. „Rușii ne-au invitat să venim, iar asta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg TV la Davos, pe [...] Articolul Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
În Partidul Republican se aud tot mai des voci critice la adresa campaniei agresive a lui Donald Trump, care vizează preluarea controlului asupra Groenlandei. Potrivit Financial Times, Congresul ar putea încerca să limiteze ambițiile teritoriale ale președintelui. Cei mai vocali sunt legislatorii care nu intenționează să candideze din nou în noiembrie. Printre ei, Don Bacon, [...] Articolul Congresul, în pragul rebeliunii împotriva ambițiilor teritoriale ale lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Mai multe state europene au anunțat că nu se vor alătura „Consiliului pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump, invocând temeri legate de subminarea Organizația Națiunilor Unite și de încălcarea unor principii constituționale sau de politică externă. Germania: document intern, refuz argumentat Guvernul german a decis să nu participe la inițiativă, potrivit unui memorandum [...] Articolul Refuz în lanț în Europa: de ce statele UE resping Consiliul Păcii al lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.