Militarizarea școlilor din Rusia: elevii vor studia drone, arme și tactici de apărare

06:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că nu îşi poate imagina să participe la „Consiliul Păcii” propus de Donald Trump, dacă Rusia ar face parte din acesta. În acelaşi timp, el a anunţat că va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos doar pentru a semna un acord cu Statele Unite privind garanţii [...] Articolul Zelenski respinge ideea ca Ucraina să facă parte din „Consiliul Păcii” dacă Rusia este inclusă: „Este foarte dificil să ne imaginăm” apare prima dată în DISINFO.MD.