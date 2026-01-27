Sistemul bancar rus sub presiune: restanțele la ipoteci ating niveluri-record

06:30

Doi dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov au devenit, încă din copilărie, proprietarii unor imobile de lux în centrul capitalei Groznîi, cu o valoare totală estimată la aproximativ 1,3 miliarde de ruble (aproape 17 milioane de dolari), potrivit unui raport al proiectului de investigație Можем объяснить (We Can Explain). Cel mai mare dintre ei, Ali Kadîrov, în [...] Articolul Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de nouă ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari