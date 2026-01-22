Putin cere prelungirea programului grădinițelor pentru a suplini lipsa de forță de muncă
DISINFO.MD, 22 ianuarie 2026 07:30
Vladimir Putin a propus, în cadrul unei ședințe cu guvernul, prelungirea programului grupelor de creșă și al grădinițelor până la ora 20:00. Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru ca mamele să poată reveni mai repede la muncă și să „nu își piardă calificarea”. „Este foarte important pentru o femeie, după nașterea copilului, să revină cât [...] Articolul Putin cere prelungirea programului grădinițelor pentru a suplini lipsa de forță de muncă apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 5 minute
08:00
O clădire de locuințe din localitatea Novaya Adygeya a fost avariată în urma impactului cu o rachetă rusească de apărare antiaeriană, care a deviat de la traiectorie. La această concluzie au ajuns analiști OSINT, după ce au analizat imaginile de la locul incidentului. Republica Adîgheea a fost atacată de drone ucrainene în seara zilei de [...] Articolul Erori letale în apărarea rusă: OSINT confirmă că o rachetă rusească a distrus un bloc apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
07:30
Putin cere prelungirea programului grădinițelor pentru a suplini lipsa de forță de muncă # DISINFO.MD
Acum 2 ore
07:00
O femeie cu cetățenie germană și ucraineană a fost arestată pentru spionaj în favoarea Moscovei # DISINFO.MD
O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, a fost arestată miercuri la Berlin, în baza unui mandat emis de judecătorul de instrucție al Tribunalul Federal de Justiție, fiind suspectată că ar fi acționat ca agent al serviciilor secrete ruse, a anunțat Parchetul General al Germaniei, citat de EFE, relatează Agerpres. Suspecta, identificată drept Ilona [...] Articolul O femeie cu cetățenie germană și ucraineană a fost arestată pentru spionaj în favoarea Moscovei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică # DISINFO.MD
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunțat biroul președintelui Emmanuel Macron pe 21 ianuarie, potrivit Reuters. Anunțul privind această solicitare intervine în timp ce președintele american Donald Trump se îndrepta, pe 21 ianuarie, spre Forumul Economic de [...] Articolul Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Studiile superioare în Rusia au ajuns să coste mai mult decât în 22 din cele 27 de țări europene, potrivit unui calcul realizat de The Moscow Times. În același timp, diferența dintre costul educației și venitul mediu în Rusia este una dintre cele mai mari din regiune. În decembrie 2025, președintele Vladimir Putin a declarat, [...] Articolul Mai scump ca în Europa: mitul educației ieftine din Rusia se prăbușește apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
06:00
Aproximativ 600.000 de oameni s-au refugiat din Kiev, capitala Ucrainei, din cauza bombardamentelor rusești care i-au lăsat fără lumină și căldură, a declarat primarul Vitali Kliciko pentru Agenția France-Presse. Anterior, oficialul i-a îndemnat public pe locuitori să părăsească Kievul dacă au posibilitate. În ultimele săptămâni, un număr mare de locuitori ai Kievului și-au lăsat casele, [...] Articolul Primarul Kievului: 600.000 de oameni și-au părăsit casele din cauza atacurilor rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Guvernul Rusiei a aprobat lista de dotări pentru cabinetele disciplinei „Bazele securității și apărării Patriei” (OBZR). În școli urmează să fie achiziționate kituri pentru asamblarea dronelor, simulatoare de zbor și software pentru desfășurarea unor „aerocurse” virtuale, scrie postul TV Dojdi. Potrivit documentelor citate de RIA Novosti, elevii vor studia programarea modulară a dronelor și vor [...] Articolul Militarizarea școlilor din Rusia: elevii vor studia drone, arme și tactici de apărare apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Prețurile din Rusia continuă să crească rapid, reflectând majorarea TVA-ului. Inflația în perioada 13–19 ianuarie a fost de 0,45%, iar de la începutul anului – 1,72%, a raportat Rosstat. În prezent, creșterea medie zilnică a prețurilor în ianuarie este de nouă ori mai mare decât în decembrie, de două ori mai mare decât în ianuarie [...] Articolul Inflația explodează în Rusia: TVA-ul mărit duce la scumpiri fără precedent apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, de patru ori, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNN. NATO „m-a iubit” până în „ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”, a declarat Trump la un moment dat. Mai târziu, el [...] Articolul Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda, în discursul de la Davos apare prima dată în DISINFO.MD.
04:50
În Rusia s-a declanșat o criză acută de „Carboplatin” — un medicament esențial în chimioterapie. Preparatul este utilizat în tratarea cancerului pulmonar, ovarian, al vezicii urinare și al sânului, dar și în medicina veterinară pentru animale cu tumori maligne. Potrivit publicației „Ostorojno, Novosti”, medicamentul a devenit aproape imposibil de găsit în farmacii. O locuitoare din [...] Articolul Criză oncologică în Rusia: medicamente vitale dispar din farmacii apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova # DISINFO.MD
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova pe 22 ianuarie pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin. „Rușii ne-au invitat să venim, iar asta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg TV la Davos, pe [...] Articolul Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
În Partidul Republican se aud tot mai des voci critice la adresa campaniei agresive a lui Donald Trump, care vizează preluarea controlului asupra Groenlandei. Potrivit Financial Times, Congresul ar putea încerca să limiteze ambițiile teritoriale ale președintelui. Cei mai vocali sunt legislatorii care nu intenționează să candideze din nou în noiembrie. Printre ei, Don Bacon, [...] Articolul Congresul, în pragul rebeliunii împotriva ambițiilor teritoriale ale lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 6 ore
04:00
Mai multe state europene au anunțat că nu se vor alătura „Consiliului pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump, invocând temeri legate de subminarea Organizația Națiunilor Unite și de încălcarea unor principii constituționale sau de politică externă. Germania: document intern, refuz argumentat Guvernul german a decis să nu participe la inițiativă, potrivit unui memorandum [...] Articolul Refuz în lanț în Europa: de ce statele UE resping Consiliul Păcii al lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
08:00
În anul 2025, în Rusia au fost importate 493.800 de autoturisme second-hand, a declarat directorul general al agenției analitice „Avtostat”, Serghei Țelikov. Este cel mai mare volum înregistrat de la sfârșitul anilor ’90 și cu 25% mai mult decât în 2024. Dacă adăugăm și cele 8.500 de autovehicule comerciale ușoare second-hand, totalul depășește o jumătate [...] Articolul Mașina second-hand, salvarea rusului de rând: importuri record apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Proprietarul brutăriei „Mașenka” din regiunea Moscovei, Denis Maksimov, care după „Linia directă” din decembrie a primit din partea lui Vladimir Putin o icoană și vin ca răspuns la plângerea privind povara fiscală în creștere, a anunțat că va închide afacerea în aprilie–mai. Într-un interviu pentru „Gazeta.Ru”, antreprenorul a spus că atenția lui Putin, generată de [...] Articolul Putin i-a dat o icoană, nu și soluții: brutăria „Mașenka” se închide apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Volumul masei monetare în numerar din Rusia a crescut în decembrie 2025 cu 836,3 miliarde de ruble (aproximativ 8,36 miliarde de euro), ceea ce reprezintă un record al ultimilor 11 ani, informează RBC, citând statistica Băncii Centrale. Pe parcursul întregului an, volumul „cash-ului” aflat în circulație a crescut cu 1 trilion de ruble (aproximativ 10 [...] Articolul Numerarul ia locul încrederii: rușii golesc băncile în ritm record apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Mai mulți oficiali guvernamentali, parlamentari și directori ai companiilor de stat dețin depozite bancare în băncile rusești în valoare totală de peste 82,5 miliarde de ruble (aprox. 825 milioane de euro), potrivit unei investigații publicate de „Vajnîe istorii”. Mulți dintre aceștia fac parte din cercul apropiat al președintelui Vladimir Putin. De exemplu, directorul general al [...] Articolul Milionari de la buget. Elita loială lui Putin și miliardele lor în bănci rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de nouă ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari # DISINFO.MD
Doi dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov au devenit, încă din copilărie, proprietarii unor imobile de lux în centrul capitalei Groznîi, cu o valoare totală estimată la aproximativ 1,3 miliarde de ruble (aproape 17 milioane de dolari), potrivit unui raport al proiectului de investigație Можем объяснить (We Can Explain). Cel mai mare dintre ei, Ali Kadîrov, în [...] Articolul Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de nouă ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Populația nu ar trebui să se teamă de o creștere bruscă a prețurilor, întrucât autoritățile „controlează situația”, susține purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. Întrebat dacă Kremlinul este îngrijorat de o posibilă creștere a inflației prognozate, Peskov a răspuns că „deocamdată nu există astfel de temeri”. „Banca Centrală monitorizează situația și ia măsurile [...] Articolul Prețurile cresc, salariile stagnează, dar Kremlinul „nu vede pericolul” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Zelenski respinge ideea ca Ucraina să facă parte din „Consiliul Păcii” dacă Rusia este inclusă: „Este foarte dificil să ne imaginăm” # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că nu îşi poate imagina să participe la „Consiliul Păcii” propus de Donald Trump, dacă Rusia ar face parte din acesta. În acelaşi timp, el a anunţat că va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos doar pentru a semna un acord cu Statele Unite privind garanţii [...] Articolul Zelenski respinge ideea ca Ucraina să facă parte din „Consiliul Păcii” dacă Rusia este inclusă: „Este foarte dificil să ne imaginăm” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:50
Un american antrenează ciori să smulgă șepcile roșii cu „Make America Great Again”. Povestea a aprins rețelele sociale # DISINFO.MD
Povestea unui american care susține că a reușit să antreneze ciori să smulgă celebrele șepci roșii „Make America Great Again” purtate de susținătorii lui Trump a aprins rețelele sociale și a declanșat o dezbatere intensă despre inteligența păsărilor/animalelor și limitele eticii. Cunoscut online sub numele de @biz_dave, bărbatul a publicat pe Threads un jurnal detaliat al procesului, descriind pas [...] Articolul Un american antrenează ciori să smulgă șepcile roșii cu „Make America Great Again”. Povestea a aprins rețelele sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
„Timpul lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”. Fostul șef NATO cere fermitate față de Donald Trump # DISINFO.MD
NATO traversează cea mai gravă criză din istoria sa, după ce președintele american Donald Trump a făcut amenințări cu privire la Groenlanda. Fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, cere ca Trump să nu mai fie „lingușit” și avertizează că fermitatea este singura limbă pe care liderul american o respectă. „Nu este o criză [...] Articolul „Timpul lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”. Fostul șef NATO cere fermitate față de Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
După cenzură, urmează controlul joystickului: Rusia vrea să reglementeze și plățile din jocuri # DISINFO.MD
În Rusia a fost propus un nou mecanism restrictiv — de această dată, asupra plăților din interiorul jocurilor pe calculator și pe mobil. Este vorba despre o limitare voluntară a cheltuielilor, inclusiv pentru achiziția de monedă virtuală, obiecte și alte opțiuni digitale. Inițiativa aparține vicepreședintelui Dumei de Stat, Vladislav Davankov, și deputaților Sardană Avksentieva și [...] Articolul După cenzură, urmează controlul joystickului: Rusia vrea să reglementeze și plățile din jocuri apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente # DISINFO.MD
Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat, marţi, că centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet alimentarea externă cu energie electrică. El a transmis că instalaţii „vitale pentru siguranța nucleară” au fost lovite, adăugând şi că liniile electrice care duc la alte centrală au fost, de asemenea, avariate, [...] Articolul Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Axios: Trump a anulat semnarea la Davos, cu Zelenski, a unui acord de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei # DISINFO.MD
Washingtonul și Kievul nu vor semna un acord de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția postbelică a Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos, așa cum fusese planificat anterior, a declarat o sursă ucraineană pentru Axios. Potrivit sursei, președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, urmau să semneze documentul, dar întâlnirea dintre [...] Articolul Axios: Trump a anulat semnarea la Davos, cu Zelenski, a unui acord de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Aurul se topește pentru buget: Rusia vinde rezervele strategice pentru a acoperi găurile financiare # DISINFO.MD
Guvernul Rusiei continuă pentru al treilea an la rând să vândă aur din Fondul Național de Bunăstare (FNB) pentru a acoperi deficitul bugetului federal, pentru a finanța băncile de stat și pentru a susține megaproiectele naționale. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, între 2022 și 2025, cantitatea de aur aflată în bilanțul FNB s-a redus [...] Articolul Aurul se topește pentru buget: Rusia vinde rezervele strategice pentru a acoperi găurile financiare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump # DISINFO.MD
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american, Donald Trump, au confirmat, marţi, principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit AFP, citată de Agerpres. Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut între [...] Articolul Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
„Opțiunea Puerto Rico” sau închiriere pe 99 de ani. Ofertele pregătite de Trump pentru Groenlanda. Ar putea fi prezentate la Davos # DISINFO.MD
Donald Trump ar intenţiona să le propună europenilor, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, un contract de închiriere pe 99 de ani pentru Groenlanda, sau acordarea unui statul preferenţial locuitorilor insulei, asemănător celui din Puerto Rico, potrivit unor surse citate de Kyiv Post. Asta ar însemna ca groenlandezii să devină cetățeni americani cu acces [...] Articolul „Opțiunea Puerto Rico” sau închiriere pe 99 de ani. Ofertele pregătite de Trump pentru Groenlanda. Ar putea fi prezentate la Davos apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre” # DISINFO.MD
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seara, într-un discurs televizat adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție pentru a intra oficial în cursa electorală. Decizia vine după săptămâni de speculații legate de intenția sa de a lansa un proiect politic, respectiv să își înființeze propriul partid. „Îmi voi depune demisia din funcția [...] Articolul Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
UE pregătește taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pentru SUA, ca răspuns la amenințarea lui Trump legată de Groenlanda # DISINFO.MD
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane pe piața blocului, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times (FT). Măsurile de ripostă sunt [...] Articolul UE pregătește taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pentru SUA, ca răspuns la amenințarea lui Trump legată de Groenlanda apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea # DISINFO.MD
Vladimir Putin nu vede războiul din Ucraina ca pe un capăt de drum, ci ca pe o etapă. Chiar și în eventualitatea unui acord de pace, analiștii occidentali, consultați de The Sun, avertizează că liderul de la Kremlin ar putea folosi pauza pentru a se regrupa, a-și reface capacitatea militară și a lovi din nou [...] Articolul Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Oficialii danezi boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda # DISINFO.MD
Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizie care survine în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite legată de statutul Groenlandei, potrivit Bloomberg. Organizatorii reuniunii au confirmat pentru sursa citată absența delegației de la Copenhaga, subliniind că invitația a fost transmisă, însă participarea rămâne la latitudinea fiecărui [...] Articolul Oficialii danezi boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Lukașenko, invitat personal de Trump în Consiliul pentru Pace: „Belarus, gata să construiască o pace durabilă” # DISINFO.MD
Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează Al Jazeera. În mesaj, Trump propune înființarea unui „Consiliu pentru Pace”, o nouă organizație internațională menită să contribuie la soluționarea situațiilor de conflict, [...] Articolul Lukașenko, invitat personal de Trump în Consiliul pentru Pace: „Belarus, gata să construiască o pace durabilă” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
„Călugărițele Z ale lui Putin”. Cum ar fi infiltrat Rusia bisericile din Suedia într-un război cinic de propagandă # DISINFO.MD
Surorile de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta păreau, la prima vedere, imaginea inocenței. În preajma Crăciunului, ele vindeau icoane, obiecte de artizanat și suveniruri credincioșilor din bisericile suedeze, fără să trezească suspiciuni. Nici în Täby, o suburbie prosperă de lângă Stockholm, prezența lor nu a ridicat semne de întrebare: rectorul le oferise personal permisiunea de a-și [...] Articolul „Călugărițele Z ale lui Putin”. Cum ar fi infiltrat Rusia bisericile din Suedia într-un război cinic de propagandă apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează # DISINFO.MD
Propaganda rusă a prezentat, în această săptămână, o fotografie veche de opt ani drept dovadă că președintele Vladimir Putin ar fi participat la tradiționala scăldare în apa înghețată, de Bobotează. În realitate, imaginile provin din 2018, în timpul campaniei electorale a liderului rus, ceea ce a generat suspiciuni în rândul utilizatorilor rețelelor sociale cu privire [...] Articolul Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat # DISINFO.MD
Vladislav Golovin, acuzat de crime de război în timpul cuceririi Mariupolului, va ocupa un loc de frunte pe lista partidului Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, la alegerile din Duma de Stat din toamnă. Vladislav Golovin a comandat un pluton de pușcași marini în timpul cuceririi Mariupolului și este asociat cu deportarea copiilor ucraineni în [...] Articolul Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat apare prima dată în DISINFO.MD.
19 ianuarie 2026
08:00
Macron va cere activarea instrumentului anti-coerciție al UE, după amenințările lui Trump cu tarife vamale # DISINFO.MD
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „întreaga zi în contact cu omologii săi europeni”, va cere „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunțat duminică surse din anturajul său. Acest instrument, a cărui punere în aplicare necesită majoritatea calificată a țărilor din UE, [...] Articolul Macron va cere activarea instrumentului anti-coerciție al UE, după amenințările lui Trump cu tarife vamale apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
„Este imposibil să trăim”: apel disperat către autorități din satele înghețate ale Rusiei # DISINFO.MD
În satele Kliuci și Malinovka din regiunea Celeabinsk, pe 15 ianuarie, s-a întrerupt curentul electric în timpul unui ger de -35°C. Autoritățile nu au reușit să rezolve prompt problema, iar locuitorii au rămas fără electricitate, apă și căldură timp de trei zile. Oamenii au înregistrat un apel video adresat șefului Comitetului de Investigații, Aleksandr Bastrîkin. [...] Articolul „Este imposibil să trăim”: apel disperat către autorități din satele înghețate ale Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
În orașul Buzuluk, regiunea Orenburg, la una dintre casele unui magazin a apărut un afiș cu fotografia blurată a președintelui Vladimir Putin, însoțită de un mesaj ironic referitor la scumpirile recente: „Prețurile au crescut în 2026 datorită acestui om! Nu vă sfiiți să-i mulțumiți pentru asta!”, se arăta în textul de lângă imagine. Ulterior, în [...] Articolul Afiș cu Putin și scumpirile într-un magazin din Rusia, motiv de anchetă penală apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Un general rus de rang înalt, anterior apreciat de conducerea de la Moscova, dar contestat de propriii soldați pentru tacticile sale dure, a fost înlăturat din funcție după patru ani petrecuți în poziții de comandă cheie în războiul din Ucraina. Este vorba despre general-locotenentul Suhrab Ahmedov, în vârstă de 51 de ani, originar din Daghestan, [...] Articolul Kremlinul destituie un general considerat cândva de încredere. Ce i se reproșează? apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Ucraina lovește infrastructura energetică din teritoriile ocupate. Peste 200.000 gospodării fără curent # DISINFO.MD
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunțat duminică autoritățile instalate de Moscova. „În urma unui atac inamic asupra infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte din regiunea Zaporojie a fost lăsată fără curent electric”, a anunțat Evgheni [...] Articolul Ucraina lovește infrastructura energetică din teritoriile ocupate. Peste 200.000 gospodării fără curent apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Cum justifică Washingtonul ideea de a „lua” Groenlanda: „Națiunile care nu își pot apăra teritoriile nu sunt îndreptățite să le dețină” # DISINFO.MD
Ceea ce până nu demult părea o extravaganță retorică a lui Donald Trump începe să capete contur doctrinar. Administrația americană nu mai vorbește despre Groenlanda ca despre o glumă geopolitică, ci ca despre un „imperativ de securitate națională”. Iar argumentele folosite sunt, pentru Europa, neliniștitoare. Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet de la Casa [...] Articolul Cum justifică Washingtonul ideea de a „lua” Groenlanda: „Națiunile care nu își pot apăra teritoriile nu sunt îndreptățite să le dețină” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump # DISINFO.MD
Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către Statele Unite. Într-o declarație comună fără precedent, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia [...] Articolul Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Liderii lumii răspund cu prudență la propunerea de „Consiliu de Pace” a lui Trump. Cine este primul care a acceptat invitația # DISINFO.MD
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent, duminică, faţă de invitaţia preşedintelui american, Donald Trump, de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, relatează Reuters, citat de Agerpres. Doar Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orban, este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către aproximativ 60 de ţări. [...] Articolul Liderii lumii răspund cu prudență la propunerea de „Consiliu de Pace” a lui Trump. Cine este primul care a acceptat invitația apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
RAPORT // Rețeaua Storm-1516, instrument al Kremlinului pentru campanii de manipulare în Moldova # DISINFO.MD
Rețeaua Storm-1516, afiliată Kremlinului, a desfășurat campanii de manipulare a opiniei publice din Republica Moldova în perioada post-electorală din toamna anului 2025. Constatarea se regăsește într-un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, care menționează că Storm-1516 a folosit conturi cu audiențe mari pentru a amplifica mesaje manipulative. Conform raportului, printre temele [...] Articolul RAPORT // Rețeaua Storm-1516, instrument al Kremlinului pentru campanii de manipulare în Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
17 ianuarie 2026
07:40
Kremlinul: Putin a vorbit telefonic cu liderii Israelului și Iranului despre securitatea regională # DISINFO.MD
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au purtat vineri, 16 ianuarie, o convorbire telefonică în care au discutat despre situația din Orientul Mijlociu și Iran. Potrivit declarațiilor, Rusia s-a oferit să ajute Israelul în medierea problemelor legate de Iran și sprijină „intensificarea eforturilor politice și diplomatice pentru a asigura stabilitatea și securitatea [...] Articolul Kremlinul: Putin a vorbit telefonic cu liderii Israelului și Iranului despre securitatea regională apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
Delirul belicos al unui consilier de la Kremlin: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Este o pacoste enervantă”. Amenință cu lovituri nucleare # DISINFO.MD
Un consilier al administrației ruse a avertizat că Moscova ar putea lansa o lovitură nucleară asupra Germaniei sau Marii Britanii în următorii unu‑doi ani pentru a „pedepsi” Europa, întrucât continuă să ajute Ucraina. „Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania”, a spus Serghei Karaganov într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, răspunzând la întrebarea privind țările care [...] Articolul Delirul belicos al unui consilier de la Kremlin: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Este o pacoste enervantă”. Amenință cu lovituri nucleare apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Financial Times: Uniunea Europeană analizează o cale accelerată de aderare pentru Ucraina # DISINFO.MD
Bruxelles-ul elaborează propuneri privind renunțarea la sistemul de aderare la Uniunea Europeană, aplicat încă din perioada Războiului Rece, urmând să-l înlocuiască cu un model în două etape, care ar putea accelera intrarea Ucrainei în UE în cazul încheierii unui acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse, scrie cotidianul Financial Times, citat de BBC [...] Articolul Financial Times: Uniunea Europeană analizează o cale accelerată de aderare pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Un fond american a intentat un proces împotriva Rusiei pentru 225 de miliarde de dolari, invocând datoriile Imperiului Rus # DISINFO.MD
Fondul de investiții american Noble Capital RSD a cerut Moscovei să plătească 225 de miliarde de dolari pentru obligațiile de datorie ale Imperiului Rus. Procesul intentat împotriva Federației Ruse, Ministerului rus al Finanțelor, Băncii Centrale a Rusiei și Fondului Național de Bunăstare a fost depus la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, transmite publicația [...] Articolul Un fond american a intentat un proces împotriva Rusiei pentru 225 de miliarde de dolari, invocând datoriile Imperiului Rus apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
David Lammy, la Kiev: Marea Britanie anunță 20 de milioane de lire pentru energia Ucrainei și extinde cooperarea strategică # DISINFO.MD
Viceprim-ministrul Marii Britanii, David Lammy, a sosit pe 16 ianuarie la Kiev, într-o vizită care reconfirmă sprijinul ferm al Londrei pentru Ucraina, în plin război cu Federația Rusă. Despre vizită a anunțat ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zaluzhnîi, care a precizat că, în cadrul deplasării, va avea loc Forumul Parteneriatului Secular, dedicat cooperării strategice [...] Articolul David Lammy, la Kiev: Marea Britanie anunță 20 de milioane de lire pentru energia Ucrainei și extinde cooperarea strategică apare prima dată în DISINFO.MD.
