De la Gaza la conflicte globale: Trump a lansat „Consiliul Păcii”

Ceea ce până nu demult părea o extravaganță retorică a lui Donald Trump începe să capete contur doctrinar. Administrația americană nu mai vorbește despre Groenlanda ca despre o glumă geopolitică, ci ca despre un „imperativ de securitate națională". Iar argumentele folosite sunt, pentru Europa, neliniștitoare. Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet de la Casa