„Credeți că Europa se poate apăra singură? Visați în continuare”. Rutte spune că o alternativă fără SUA la NATO „l-ar bucura” pe Putin

Washingtonul și Kievul nu vor semna un acord de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția postbelică a Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos, așa cum fusese planificat anterior, a declarat o sursă ucraineană pentru Axios. Potrivit sursei, președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, urmau să semneze documentul, dar întâlnirea dintre [...]