FOTO | Calea Ferată din Moldova va avea un centru de monitorizare în timp real a infrastructurii feroviare

14:55

Președinta Maia Sandu a ținut un discurs astăzi la Strasbourg în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în care a avertizat că Europa se confruntă cu două tipuri de război, unul militar și unul hibrid. Acestea sunt purtate de Rusia, iar dacă Moscova nu va fi trasă la răspundere, nu va putea exista o pace durabilă. În acest sens, Consiliul Europei trebuie să acționeze ca garant al dreptului internațional, nu ca observator neutru, a atras atenția Maia Sandu, transmite Radio Chișinău.