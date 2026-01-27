Cât vor costa carburanții auto mâine, 28 ianuarie. Prețurile stabilite de ANRE

15:05

Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni, 26 ianuarie, la Chișinău. Campania este adresată femeilor din Republica Moldova, inclusiv concetățenelor stabilite peste hotare, și are drept scop informarea despre posibilitatea efectuării screening-ului și a vaccinării împotriva HPV, măsuri esențiale pentru prevenirea cancerului de col uterin.