Cât vor costa carburanții auto mâine, 28 ianuarie. Prețurile stabilite de ANRE
Radio Chisinau, 27 ianuarie 2026 12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 ianuarie.
Maia Sandu, discurs despre integrarea europeană a R. Moldova, susținut în plenul APCE: „Sper ca UE să ia o decizie înainte de a fi prea târziu"
Președinta Rep. Moldova a susținut un discurs astăzi în deschiderea reuniunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care se desfășoară la Strasbourg în care s-a referit, între altele, la provocările prin care a trecut și trece Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
Mesajul Ambasadei SUA, de Ziua comemorării victimelor Holocaustului: „Ne reafirmăm angajamentul față de adevăr și demnitatea umană” # Radio Chisinau
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova îi comemorează pe cei peste 6 milioane de evrei uciși în vremea Holocaustului. Misiunea diplomatică acreditată la Chișinău a transmis un mesaj prin care reafirmă angajamentul față de adevăr și respectul pentru demnitatea umană.
Maia Sandu în plenul APCE despre integrarea europeană a R. Moldova: „Sper ca UE să ia o decizie înainte de a fi prea târziu"
Președinta Rep. Moldova a susținut un discurs astăzi în deschiderea reuniunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care se desfășoară la Strasbourg în care s-a referit, între altele, la provocările prin care a trecut și trece Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
Maia Sandu în plenul APCE despre integrarea europeană a R. Moldova: „sper ca UE să ia o decizie înainte de a fi prea târziu"
Președinta Rep. Moldova a susținut un discurs astăzi în deschiderea reuniunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care se desfășoară la Strasbourg în care s-a referit, între altele, la provocările prin care a trecut și trece Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
„Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate”. Premierul Alexandru Munteanu dă asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a proteja siguranța oamenilor # Radio Chisinau
Premierul Republicii Moldova dă asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a face față poleiului ți pentru ca siguranța cetățenilor să fie protejată.
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru activitatea de furnizare a gazelor. Urmează depunerea cererii de ajustare a tarifului # Radio Chisinau
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să depună către ANRE cererea de ajustare a tarifelor la gaze, achitate de consumatorii finali.
UE și India semnează un acord comercial istoric: „Acest tratat va oferi numeroase oportunități” # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și India au oficializat marți încheierea a ceea ce a fost supranumit drept „mama tuturor acordurilor comerciale”, au anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi.
Reprezentanța Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova a fost lansată la București # Radio Chisinau
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova a lansat o reprezentanță la București. Evenimentul a coincis cu marcarea a opt ani de activitate ai Asociației și a reunit reprezentanți ai mediului guvernamental, diplomatic și antreprenorial din ambele țări, reconfirmând rolul cooperării economice moldo-române în consolidarea unui spațiu investițional comun, conectat la piața europeană.
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # Radio Chisinau
Adunarea Națională a Franței a aprobat luni cu o majoritate covârșitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron.
R. Moldova și Polonia ar putea organiza evenimente culturale comune. Cristian Jardan: „Ne dorim să extindem cooperarea artistică între muzee, teatre și în domeniul cinematografiei” # Radio Chisinau
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere cu ministra Culturii și Patrimoniului Național, Marta Cienkowska. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și inițierea unor proiecte culturale comune.
Traficul autovehiculelor de mare tonaj, restricționat în toate punctele de trecere a frontierei # Radio Chisinau
Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat din cauza carosabilului alunecos. Măsura este aplicată atât la ieșire, cât și la intrarea în țară până la îmbunătățirea situației climaterice.
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile. IGSU și Armata Națională vor sprijini autoritățile locale, la solicitare # Radio Chisinau
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse mai multe măsuri de intervenție la nivel național.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile: Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință operativă # Radio Chisinau
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse mai multe măsuri de intervenție la nivel național.
Numărul copiilor care ajung la Institutul Mamei și Copilului cu fracturi și traumatisme osoase a crescut semnificativ în zilele cu polei, avertizează medicul traumatolog pediatru, Argentina Sanrosean.
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru elaborarea primului inventar forestier național, o evaluare complexă și modernă a fondului forestier din țară. Detaliile finale ale proiectului au fost stabilite în cadrul unei vizite de lucru la Brașov efectuate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.
Discuția despre Reunirea celor două state românești este legitimă, constituțională și inevitabilă. Iar contextul internațional nu face decât să-i sporească urgența (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Riscurile de securitate care persistă în continuare asupra R. Moldova rămân în atenția presei de la Chișinău. Totodată, publiciștii subliniază că în contextul complicat de securitate din regiune și al pericolelor rusești, subiectul unirii cu România este unul imperativ.
Maia Sandu a transmis un mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria victimelor acestei tragedii.
Zeci de localități au fost afectate de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Radio Chisinau
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș. Ministerul Energiei anunță că astăzi, 27 ianuarie, vremea dificilă a afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării, fiind înregistrate „rupturi de conductoare, căderi de arbori și piloni”.
Poliția: Mai multe rute spre Chișinău sunt închise temporar din cauza condițiilor meteo # Radio Chisinau
Poliția anunță că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația pe mai multe rute interurbane din nordul Republicii Moldova, măsura fiind luată pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto.
Potrivit prognozei meteo pentru astăzi, sunt așteptate depuneri de polei și formarea ghețușului pe carosabil, trotuare și alte suprafețe, pe fondul variațiilor de temperatură și al precipitațiilor.
Cer noros și precipitații, prognozate pentru ziua de marți. Pe drumuri se menține ghețuș # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 27 ianuarie, cer noros și precipitații. Izolat se va forma ceață, iar pe drumuri se va menține ghețuș.
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi, din cauza condițiilor meteo. Autoritățile municipale au suspendat cursurile pentru clasele I–XII-a, pe fondul agravării condițiilor meteorologice.
CNPF atenționează: Împrumuturile de la persoane fizice nu beneficiază de protecție legală # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii că împrumuturile contractate de la persoane fizice nu sunt reglementate și nu beneficiază de protecție legală din partea autorității.
Polițiștii au confiscat trei kg de droguri în capitală. Un bărbat și o femeie au fost reținuți # Radio Chisinau
Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica, Chișinău, în urma destructurării unui grup criminal specializat în distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei.
Absolvenții școlilor de artă vor primi, în premieră, începând cu sesiunea din 2026, certificate de competență artistică, recunoscute la nivel național, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.
Cristina Gherasimov efectuează o vizită de lucru la Bruxelles. Care este obiectivul vizitei # Radio Chisinau
Viceprim‑ministră pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie la Bruxelles, într-o vizită de lucru dedicată parcursului european al Republicii Moldova și cooperării cu instituțiile Uniunii Europene, relatează MOLDPRES.
Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile rusești # Radio Chisinau
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile rusești cu rachete și cu drone din această săptămână, a declarat primarul Vitali Kliciko.
Pericol de polei în estul R. Moldova: ploi și temperaturi pozitive în celelalte raioane # Radio Chisinau
Poleiul va persista la estul R. Moldovs, unde temperaturile se vor menține în jur de zero grade. La sud și centru, temperaturile pozitive vor îmbunătăți treptat situația, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Marți sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, vineri vor cădea precipitații mixte, iar sâmbătă va ninge. De marți până vineri se anunță ceață, ceea ce poate reduce vizibilitatea pe drumuri.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus # Radio Chisinau
Țările Uniunii Europene au dat, luni, aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, permițând acestuia să fie adoptat ca lege.
Franța suspendă din 8 februarie importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare din afara Uniunii Europene care conțin reziduuri ale cinci substanțe active neaprobate în UE. În context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare le recomandă exportatorilor și comercianților să verifice cu maximă rigurozitate conformitatea acestora, inclusiv prin testarea prezenței reziduurilor.
Nicușor Dan: „Istoria ne cheamă să o revizităm pentru a-i înțelege lecțiile. Regimul antonescian nu trebuie făcut uitat” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan a transmis luni, 26 ianuarie, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și al memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București din ianuarie 1941, subliniind importanța apărării valorilor fundamentale și a combaterii antisemitismului și extremismului.
DYNAMIC FRONT 26. România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa # Radio Chisinau
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat circa 24,5 milioane de lei pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți.
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile # Radio Chisinau
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit unui raport elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA).
Un spațiu public din orașul București, capitala României, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie.
Un cetățean al R. Moldova, căutat de autoritățile bulgare pentru trafic de migranți, a fost depistat la PTF Albița # Radio Chisinau
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, căutat de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România.
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, care va conecta România cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului final al Autostrăzii Unirii A8, pe relația Târgu Neamț–Iași–Ungheni, sector care va asigura legătura rutieră cu Republica Moldova. Proiectul prevede continuarea autostrăzii și pe teritoriul Republicii Moldova, prin conexiunea cu Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni.
La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
Toate instituțiile de învățământ din Chișinău revin marți, 27 ianuarie, la programul normal de activitate. Direcția municipală educație, tineret și sport precizează că decizia a fost luată după evaluarea situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță.
Consultări publice privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile: Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil # Radio Chisinau
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Cetățenii sunt îndemnați să-și verifice valoarea bunului imobil, prin accesarea site-ului geodata.gov.md.
Un angajat al Serviciului Vamal a fost depistat cu o avere nejustificată de circa 480.000 de lei # Radio Chisinau
Un inspector principal din cadrul Serviciului Vamal este vizat într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI), care indică o diferență de aproape 480.000 de lei între veniturile obținute și averea deținută.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată, săptămâna trecută, o sumă totală de 680 de mii de lei sub formă de plată în avans pentru agricultori.
Maia Sandu: Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate # Radio Chisinau
Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate, a declarat Maia Sandu, aflată astăzi într-o vizită oficială în Polonia. Într-o conferință de presă comună, președintele polonez Karol Nawrocki, a reiterat sprijinul ferm al țării sale pentru parcursul european al R. Moldova, transmite Radio Chișinău.
Subvenții pentru agricultori: AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei sub formă de plată în avans # Radio Chisinau
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată, săptămâna trecută, o sumă totală de 680 de mii de lei sub formă de plată în avans pentru agricultori.
Ion Tăbârță: Polonia este unul dintre cei mai consecvenți susținători ai parcursului european al Chișinăului # Radio Chisinau
Vizita președintei Maia Sandu în Polonia are o dublă semnificație, atât în planul integrării europene a Republicii Moldova, cât și în contextul geopolitic regional, transmite Radio Chișinău.
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin a fost lansată la Chișinău # Radio Chisinau
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni, 26 ianuarie, la Chișinău. Campania este adresată femeilor din Republica Moldova, inclusiv concetățenelor stabilite peste hotare, și are drept scop informarea despre posibilitatea efectuării screening-ului și a vaccinării împotriva HPV, măsuri esențiale pentru prevenirea cancerului de col uterin.
