România va acorda R. Moldovei 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor

Condițiile meteorologice și poleiul format pe drumuri au provocat un val de incidente grave pe întreg teritoriul Republicii Moldova – peste 130 de accidente rutiere, numeroase intervenții ale salvatorilor, mii de consumatori deconectați de la energia electrică și un număr record de 374 de pacienți la urgențe. Agenția Națională a Drumurilor a folosit peste 800 de tone de sare tehnică și 150 tone de material antiderapant pe drumurile naționale. În Chișinău, serviciile municipale anunță că au mobilizat sute de angajați pentru a curăța trotuarele și stațiile de troleibuz, transmite Radio Chișinău.