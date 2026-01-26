Polițiștii au confiscat trei kg de droguri în capitală. Un bărbat și o femeie au fost reținuți

09:55

Presa scrie despre schimbarea abordării Guvernului privind regiunea transnistreană, care decuplează procesul de reintegrare a țării de cel vizând integrarea europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră că o pace justă în Ucraina ar crea condițiile pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Lecția Unirii din 1859 în fața provocărilor de astăzi este un alt subiect apărut în presa de astăzi. În fața amenințărilor rusești, unirea cu România este tot mai văzută ca o soluție strategică pentru consolidarea securității și a identității naționale, dar și ca un pas esențial pe drumul integrării în Uniunea Europeană și în Occident.