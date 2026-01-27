Meteorologii au emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova. Poleiul se va menține

13:50

Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au generat situații de risc pe teritoriul Republicii Moldova cu peste 300 de solicitări la Institutul de Medicină Urgentă și zeci de accidente rutiere. Majoritatea pacienților au ajuns la spital cu traumatisme cauzate de căderi pe gheață, iar salvatorii au fost mobilizați pentru zeci de intervenții de urgență, inclusiv pentru deblocarea ambulanțelor rămase blocate pe drumuri, transmite Radio Chișinău.