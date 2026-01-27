Zestrea Neamului | Ioana Dordea: „Cântecul și credința sunt valorile cu care am plecat de acasă” (Audio)
Radio Chisinau, 27 ianuarie 2026 16:10
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Zestrea Neamului | Ioana Dordea: „Cântecul și credința sunt valorile cu care am plecat de acasă" (Audio)
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Constantin Țuțu a primit o amendă de 450 de mii de lei
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. De asemenea, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani au dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 2 000 de euro, considerată bun provenit din infracțiune, transmite IPN.
Maia Sandu, avertisment de la tribuna APCE: Invazia Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă nu doar pentru Kiev, ci și pentru securitatea Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a ținut un discurs astăzi la Strasbourg în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în care a avertizat că Europa se confruntă cu două tipuri de război, unul militar și unul hibrid. Acestea sunt purtate de Rusia, iar dacă Moscova nu va fi trasă la răspundere, nu va putea exista o pace durabilă. În acest sens, Consiliul Europei trebuie să acționeze ca garant al dreptului internațional, nu ca observator neutru, a atras atenția Maia Sandu, transmite Radio Chișinău.
Mai multe focare de gripă aviară, rabie și pestă porcină au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 21-26 ianuarie, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Maia Sandu, discurs despre integrarea europeană a R. Moldova susținut în plenul APCE: Sper ca UE să ia o decizie înainte de a fi prea târziu (Foto)
Președinta Rep. Moldova a susținut un discurs astăzi în deschiderea reuniunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care se desfășoară la Strasbourg în care s-a referit, între altele, la provocările prin care a trecut și trece Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova. Poleiul se va menține
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, începând de astăzi, 27 ianuarie, ora 20:00 și până mâine, 28 ianuarie, ora 13:00, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin.
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți"
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters.
Record la Institutul de Medicină Urgentă. Peste 340 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au generat situații de risc pe teritoriul Republicii Moldova cu peste 300 de solicitări la Institutul de Medicină Urgentă și zeci de accidente rutiere. Majoritatea pacienților au ajuns la spital cu traumatisme cauzate de căderi pe gheață, iar salvatorii au fost mobilizați pentru zeci de intervenții de urgență, inclusiv pentru deblocarea ambulanțelor rămase blocate pe drumuri, transmite Radio Chișinău.
Școlile din Chișinău trec la învățământul în format online până la finalul săptămânii
Elevii din Chișinău vor învăța de acasă, în format online, până la sfârșitul săptămânii. Decizia a fost luată de către Primăria Chișinăului, ca urmare a situației excepționale legate de poleiul de pe drumuri
Constantin Țuțu va sta 8 ani după gratii. Decizia a fost pronunțată în lipsa fostului deputat
Ex-deputatul PDM Constantin Țuțu a fost găsit vinovat de către instanța de judecată vinovat și condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență.
Ploaia înghețată și poleiul au transformat străzile într-un adevărat pericol: luni, 26 ianuarie, 342 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (IMU), majoritatea victime ale căzăturilor și accidentărilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 ianuarie.
Mesajul Ambasadei SUA, de Ziua comemorării victimelor Holocaustului: „Ne reafirmăm angajamentul față de adevăr și demnitatea umană"
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova îi comemorează pe cei peste 6 milioane de evrei uciși în vremea Holocaustului. Misiunea diplomatică acreditată la Chișinău a transmis un mesaj prin care reafirmă angajamentul față de adevăr și respectul pentru demnitatea umană.
„Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate". Premierul Alexandru Munteanu dă asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a proteja siguranța oamenilor
Premierul Republicii Moldova dă asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a face față poleiului ți pentru ca siguranța cetățenilor să fie protejată.
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru activitatea de furnizare a gazelor. Urmează depunerea cererii de ajustare a tarifului
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să depună către ANRE cererea de ajustare a tarifelor la gaze, achitate de consumatorii finali.
UE și India semnează un acord comercial istoric: „Acest tratat va oferi numeroase oportunități"
Uniunea Europeană și India au oficializat marți încheierea a ceea ce a fost supranumit drept „mama tuturor acordurilor comerciale”, au anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi.
Reprezentanța Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova a fost lansată la București
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova a lansat o reprezentanță la București. Evenimentul a coincis cu marcarea a opt ani de activitate ai Asociației și a reunit reprezentanți ai mediului guvernamental, diplomatic și antreprenorial din ambele țări, reconfirmând rolul cooperării economice moldo-române în consolidarea unui spațiu investițional comun, conectat la piața europeană.
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari
Adunarea Națională a Franței a aprobat luni cu o majoritate covârșitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron.
R. Moldova și Polonia ar putea organiza evenimente culturale comune. Cristian Jardan: „Ne dorim să extindem cooperarea artistică între muzee, teatre și în domeniul cinematografiei"
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere cu ministra Culturii și Patrimoniului Național, Marta Cienkowska. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și inițierea unor proiecte culturale comune.
Traficul autovehiculelor de mare tonaj, restricționat în toate punctele de trecere a frontierei
Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat din cauza carosabilului alunecos. Măsura este aplicată atât la ieșire, cât și la intrarea în țară până la îmbunătățirea situației climaterice.
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile. IGSU și Armata Națională vor sprijini autoritățile locale, la solicitare
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse mai multe măsuri de intervenție la nivel național.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile: Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință operativă
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse mai multe măsuri de intervenție la nivel național.
Numărul copiilor care ajung la Institutul Mamei și Copilului cu fracturi și traumatisme osoase a crescut semnificativ în zilele cu polei, avertizează medicul traumatolog pediatru, Argentina Sanrosean.
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru elaborarea primului inventar forestier național, o evaluare complexă și modernă a fondului forestier din țară. Detaliile finale ale proiectului au fost stabilite în cadrul unei vizite de lucru la Brașov efectuate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.
Discuția despre Reunirea celor două state românești este legitimă, constituțională și inevitabilă. Iar contextul internațional nu face decât să-i sporească urgența (REVISTA PRESEI)
Riscurile de securitate care persistă în continuare asupra R. Moldova rămân în atenția presei de la Chișinău. Totodată, publiciștii subliniază că în contextul complicat de securitate din regiune și al pericolelor rusești, subiectul unirii cu România este unul imperativ.
Maia Sandu a transmis un mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază"
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria victimelor acestei tragedii.
Zeci de localități au fost afectate de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș. Ministerul Energiei anunță că astăzi, 27 ianuarie, vremea dificilă a afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării, fiind înregistrate „rupturi de conductoare, căderi de arbori și piloni”.
Poliția: Mai multe rute spre Chișinău sunt închise temporar din cauza condițiilor meteo
Poliția anunță că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația pe mai multe rute interurbane din nordul Republicii Moldova, măsura fiind luată pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto.
Potrivit prognozei meteo pentru astăzi, sunt așteptate depuneri de polei și formarea ghețușului pe carosabil, trotuare și alte suprafețe, pe fondul variațiilor de temperatură și al precipitațiilor.
Cer noros și precipitații, prognozate pentru ziua de marți. Pe drumuri se menține ghețuș
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 27 ianuarie, cer noros și precipitații. Izolat se va forma ceață, iar pe drumuri se va menține ghețuș.
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi, din cauza condițiilor meteo. Autoritățile municipale au suspendat cursurile pentru clasele I–XII-a, pe fondul agravării condițiilor meteorologice.
CNPF atenționează: Împrumuturile de la persoane fizice nu beneficiază de protecție legală
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii că împrumuturile contractate de la persoane fizice nu sunt reglementate și nu beneficiază de protecție legală din partea autorității.
Polițiștii au confiscat trei kg de droguri în capitală. Un bărbat și o femeie au fost reținuți
Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica, Chișinău, în urma destructurării unui grup criminal specializat în distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei.
Absolvenții școlilor de artă vor primi, în premieră, începând cu sesiunea din 2026, certificate de competență artistică, recunoscute la nivel național, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.
Cristina Gherasimov efectuează o vizită de lucru la Bruxelles. Care este obiectivul vizitei
Viceprim‑ministră pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie la Bruxelles, într-o vizită de lucru dedicată parcursului european al Republicii Moldova și cooperării cu instituțiile Uniunii Europene, relatează MOLDPRES.
Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile rusești
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile rusești cu rachete și cu drone din această săptămână, a declarat primarul Vitali Kliciko.
Pericol de polei în estul R. Moldova: ploi și temperaturi pozitive în celelalte raioane
Poleiul va persista la estul R. Moldovs, unde temperaturile se vor menține în jur de zero grade. La sud și centru, temperaturile pozitive vor îmbunătăți treptat situația, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Marți sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, vineri vor cădea precipitații mixte, iar sâmbătă va ninge. De marți până vineri se anunță ceață, ceea ce poate reduce vizibilitatea pe drumuri.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus
Țările Uniunii Europene au dat, luni, aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, permițând acestuia să fie adoptat ca lege.
Franța suspendă din 8 februarie importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare din afara Uniunii Europene care conțin reziduuri ale cinci substanțe active neaprobate în UE. În context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare le recomandă exportatorilor și comercianților să verifice cu maximă rigurozitate conformitatea acestora, inclusiv prin testarea prezenței reziduurilor.
Nicușor Dan: „Istoria ne cheamă să o revizităm pentru a-i înțelege lecțiile. Regimul antonescian nu trebuie făcut uitat"
Președintele României, Nicușor Dan a transmis luni, 26 ianuarie, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și al memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București din ianuarie 1941, subliniind importanța apărării valorilor fundamentale și a combaterii antisemitismului și extremismului.
DYNAMIC FRONT 26. România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat circa 24,5 milioane de lei pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți.
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit unui raport elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA).
Un spațiu public din orașul București, capitala României, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie.
