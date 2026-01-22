Refuz în lanț în Europa: de ce statele UE resping Consiliul Păcii al lui Trump

06:30

Rusia ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Regatului Unit, în 1-2 ani, pentru „a pedepsi" Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere în fața agresiunii ruse, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, informează The Moscow Times. „Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania", [...]