Italia declară stare de urgență în regiunile din sud, după furtuna violentă. În Sicilia, pagube de 740 milioane de euro

17:30

Un șofer era cât pe ce să provoace un impact frontal, după ce a ieșit la depășire pe contrasens. Incidentul a avut loc în dimineața de 26 ianuarie. Vehiculele se deplasau pe drumul Bălți – Edineț, de la nordul țării. Pe traseu era vizibilitate redusă în acel moment, din cauza ceții. Conducătorul automobilului a încercat […] Articolul La un pas de tragedie! Un șofer era cât pe ce să provoace impact frontal, depășind un camion prin ceață apare prima dată în Realitatea.md.