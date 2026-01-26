Franța suspendă importul alimentelor din Moldova și din afara UE dacă conțin pesticide neaprobate

11:10

La mitingul desfășurat duminică în Găgăuzia, manifestanții au cerut eliberarea Evgheniei Guțul din pușcărie. În același timp, aceștia au invocat de mai multe ori că le-ar fi încălcate drepturile prevăzute de Legea privind statutul special al autonomiei. Unii manifestanți au declarat că și-ar dori președinți de țară precum Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump […] Articolul Mitingul din Găgăuzia a început cu adresări către Trump și s-a încheiat cu rugăciuni. S-a cerut să fie eliberată Guțul apare prima dată în Realitatea.md.