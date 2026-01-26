„637.000 de lei confiscați”. 6 ani de închisoare pentru o avocată învinuită de trafic de influență

15:40

Şcolile din Chişinău au rămas astăzi închise din cauza drumurilor şi trotuarelor îngheţate. Decizia a fost anunţată noaptea târziu de primarul municipiului şi i-a luat prin surprindere pe mulţi părinţi care au trebuit să meargă astăzi la serviciu şi nu au avut cu cine să-şi lase copiii. Direcţiile de învăţământ din raioane au avut libertatea să decidă dacă elevii merg la şcoli, au o zi de vacanţă sau fac cursurile online.