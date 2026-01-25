Unirea Principatelor, sărbătorită la Iași cu participarea oficialilor și primarilor din R. Moldova

14:10

Dacă în viitor majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și-ar dori unirea cu România, Bucureștiul ar acționa în consecință. În prezent, însă, nu suntem acolo și trebuie respectă decizia populației. Este declarația făcută de președintele României, Nicușor Dan, de la finalul reuniunii extraordinare de ieri a Consiliului European de la Bruxelles. Liderul de la Cotroceni a subliniat relațiile speciale dintre cele două maluri de Prut și a evidențiat sprijinul pe care Bucureștiul îl oferă Chișinăului în parcusul său european.